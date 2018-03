This author has not submitted any other articles.

Assassinat Politique, Terrorisme d’Etat : Marielle Franco, Avec Nous !

Dans la nuit de mercredi dernier, 14 mars, à la sortie d’un débat avec d’autres femmes noires, dans le quartier de la Lapa à Rio de Janeiro, Marielle Franco a été brutalement exécutée. Le chauffeur de la voiture où se trouvait Marielle, Anderson Pedro Gomes, a été lui aussi assassiné.

C’est une militante, une femme, noire, lesbienne, née dans la favela de la Maré, défenseuse des Droits de l’Homme ; conseillère municipale pour le PSOL, et qui était récemment devenue rapporteuse de la commission responsable du contrôle l’intervention militaire à Rio de Janeiro qui a été exécutée.



Depuis des années, Marielle dénonçait les abus de la Police Militaire de l’Etat de Rio, et elle suivait de près les conséquences cruelles de la récente intervention militaire fédérale. Quatre jours avant sa mort, Marielle avait dénoncé une action violente du 41ème bataillon de la Police Militaire dans la favela de l’Acari, où des policiers ont terrorisé les habitants et habitantes, pénétrant avec violences dans les habitations et jetant des jeunes gens dans une fosse pleine de détritus.



Les assassinats de Marielle et de Anderson représentent une action orchestrée par un Etat terroriste et génocidaire qui n’utilise pas de masques pour décimer le peuple noir et pour envoyer un message à tous ceux et toutes celles qui se posent contre le massacre effréné encouragé dans les banlieues. La mort de la camarade en pleine intervention militaire fédérale n’est pas une coïncidence ou une erreur de la politique de sécurité publique de l’Etat de Rio. L’avancée de la répression, au travers de cette mesure, est ce qui autorise cette nouvelle et profonde étape dans le terrorisme d’état. Il s’agit d’une action clairement bien construite : neuf coups de feu contre le véhicule, un cas évident d’exécution sommaire d’une combattante du peuple.



L’Etat, le capitalisme brésilien et ses institutions continuent à fonctionner, avec leur profil historique de maintien des inégalités structurelles et de perpétuation directe ou indirecte de la barbarie.



Dans ce moment de douleur, de tristesse et de haine, il nous incombe d’apporter toute notre solidarité aux familles de Marielle et de Anderson, aux camarades du PSOL et à tous ceux et toutes celles qui luttent quotidiennement dans les tranchées du combat contre le génocide du peuple noir.



ÉTAT TERRORISTE !

POUR LA FIN DE L’INTERVENTION MILITAIRE FÉDÉRALE !

POUR LA MÉMOIRE, LA VÉRITÉ ET LA JUSTICE !!!

MARIELLE FRANCO : AVEC NOUS !