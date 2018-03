no event posted in the last week

Solidarité avec Ermengol Gassiot, militant de la CGT Catalogne ibérie | répression / prisonniers et prisonnières | communiqué de presse Wednesday March 14, 2018 04:29 Wednesday March 14, 2018 04:29 by Relations extérieures - Coordiation des groupes anarchistes by Relations extérieures - Coordiation des groupes anarchistes Communiqué de la CGA en soutien à Ermengol Gassiot, militant de la CGT Catalogne

Le 21 fevrier 2018, Gassiot Armengol, professeur de préhistoire à l'Université Autonome de Barcelone (UAB) et secrétaire général de la CGT Catalunya (anarcho-syndicaliste), était sous mandat d’arrêt parce qu’il ne s’était pas présenté lors du procès appelé #Som27imes, après l’occupation pacifique du rectorat de l’Université Autonome de Barcelone fait par les étudiants et les syndicalistes en 2013 contre 'Plan Bolonia' (Réforme Européenne des études supérieures). Cette occupation était un moyen de lutte contre, entre autre, l'augmentation des frais de scolarité et avait le soutien de la majorité de la communauté universitaire. Armengol, en tant que membre de la section syndicale à l'UAB, a publiquement soutenu cette lutte, tout comme d'autres représentants syndicaux des travailleurs de l'UAB.



Le procès concerne en tout 27 personnes : 25 étudiant-e-s, un PAS (personnel d'administration et services) et un professeur, Ermengol. Dans le cadre des mobilisations contre le 'Plan Bolonia', elles avaient occupé le Rectorat pendant un mois en protestation contre l’équipe de direction de l'UAB. Le procureur demande des peines entre 11 et 14 ans de prison et des amendes de 9.500 euros pour 27 des personnes qui avaient participé à l'occupation ou qui l’ont soutenue. L'UAB réclame également 14.000 euros pour responsabilité civile.



Ici comme ailleurs, nous dénonçons la répression contre les militant-e-s politiques et syndicaux, répression qui ne cesse de s’amplifier contre l'ensemble des mouvements sociaux. Nous apporterons tout notre soutien et solidarité aux camarades poursuivi-e-s.