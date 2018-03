Recent articles by Grupo Libertario Vía Libre

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2018 venezuela / colombia | género | comunicado de prensa Tuesday March 13, 2018 06:01 Tuesday March 13, 2018 06:01 by Grupo Libertario Vía Libre - Grupo Libertario Vía Libre by Grupo Libertario Vía Libre - Grupo Libertario Vía Libre grupolibertariovialibre at gmail dot com Pensamos que el feminismo y el movimiento de mujeres y diversidades sexuales juega hoy un papel clave en las luchas sociales a nivel local y mundial. En ese sentido la lucha contra la dominación masculina tiene un potencial liberador que se enriquece sí aportamos una mirada libertaria que junta esta pelea con la apuesta por un mundo sin ninguna otra dominación social. Creemos que la pelea por la liberación de las mujeres va en paralelo y es una condición necesaria para la eficaz liberación de la clase trabajadora y los pueblos del mundo. Continuemos entonces la lucha por el feminismo, el socialismo y la libertad.

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras – 2018



Este 8 de marzo celebramos y conmemoramos un nuevo Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Este hito de la historia contemporánea, fue creado por las propias mujeres obreras y rebeldes en los primeros años del siglo XX como una fecha propia, fruto de sus esperanzas y búsquedas de una nueva sociedad, opuesta a las celebraciones oficiales y eclesiásticas que reforzaban su condición de dominadas. La fecha fue inicialmente una jornada general de protesta en demanda de los plenos derechos civiles, políticos y económicos, organizado en la Conferencia Mundial de Mujeres Socialistas de 1911. Más tarde sería fortalecida en 1917 cuando en los mismos días del año, una huelga obrera mayoritariamente femenina iniciada en la industria textil de Petrogrado pidiendo pan y paz, desencadenaría los acontecimientos de la Revolución Rusa.



Este 8 marzo también está convocándose un segundo Paro Internacional de Mujeres, tras la poderosa y renovadora experiencia del 2017. La convocatoria en países con movimientos sindicales fuertes como Argentina, Uruguay y España va a asumir la forma parcial de una huelga laboral, mientras que en Colombia y la mayor parte del mundo será sobre todo un llamado a reforzar la movilización e interrumpir las labores domésticas y de cuidado.



El Paro de Mujeres cuenta con significativos antecedentes como la huelga de mujeres del 4 de octubre de 1975 en Islandia por la igualdad sexual en el trabajo que consiguió paralizar la industria telefónica, la prensa, la televisión, la banca, la educación y el sector de alimentos, y obtener la primera ley nacional de igualdad salarial; las movilizaciones mundiales del 2000 y el 2001 organizadas por la Campaña Mundial por un Salario por el Trabajo Doméstico contra la guerra y por el reconocimiento económico de las labores del hogar; la protesta negra del 3 de octubre de 2016 realizado por el movimiento de mujeres en Polonia en rechazo al proyecto de prohibición total del aborto que sería finalmente derrotado; y el Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre de 2016 en Argentina contra los feminicidios, la violencia machista y patriarcal que lograría generar demostraciones masivas y la Marcha de las Mujeres en Washington del 21 de enero de 2017, por los derechos de las mujeres y contra el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.



Este 8 de marzo, pues nos reunimos para conmemorar una historia de lucha de las mujeres por el pleno disfrute de la vida, para movilizarnos por las históricas y nuevas las demandas y para preparar y acumular fuerzas para un paro económico y político que demuestre con la fuerza de las que luchan, que el mundo no puede funcionar sin el trabajo de las mujeres.



Hoy luchamos



Hoy denunciamos los asesinatos de mujeres por razón de su género, femicidios que solo en este 2018 han cobrado la vida, entre otras, de Valentina Fajardo en Huila, Leidy Sofía Torres en Bolívar, Yeniffer Andrea Bedoya en Antioquia, Rosileny Huertas Gómez y Beatriz Zuliema Troches en el Valle. Según la cifras de la policía en 2017 se registraron 940 femicidios en Colombia, es decir que en el país del Sagrado Corazón se asesina a una mujer, solamente por el hecho de ser mujer, cada 9 horas. Por esto reafirmamos la necesidad imperiosa de caminar hacia la abolición del patriarcado y toda la cadena de violencias y agresiones sexuales y de género que preparan el femicidio, así como construir nuevas relaciones afectivas, proteger la vida de las mujeres con políticas estatales eficaces y con presupuesto, con redes de cuidado robustas tejidas entre ellas y los movimientos populares y con ideas sobre el valor de su vida y la importancia de la denuncia y la auto defensa.



Hoy decimos basta de asesinatos de lideresas sociales y populares, teniendo presente a Yolanda Maturana activista ambiental en Risaralda, Sandra Yaneth Luna activista campesina en Norte de Santander, Luz Yeni Montaño activista comunitaria en Nariño, Liliana Astrid Ramírez dirigente magisterial en Tolima e Idali Castillo Narváez dirigente campesina en Cauca, asesinadas desde mediados de 2017 hasta hoy. Según la Defensoría del Pueblo entre 2016 y 2018 se han presentado 40 asesinatos de lideresas sociales, que significan una muerte cada 19 días. Y esto en el contexto general del asesinato de 322 líderes sociales entre 2016 y febrero de 2018, según registros de Indepaz, que acercan al país a una nueva ola de genocidio político contra la izquierda y los movimientos populares. Por eso defendemos la necesidad de arrancar programas de protección para las lideresas vulnerables, desmontar de raíz los rearmados grupos paramilitares fomentados por terratenientes y empresarios y visibilizar a los responsables políticos e intelectuales que actúan desde la economía, la política, la academia y la gran prensa empresarial.



Hoy nos movilizamos para revindicar la lucha de las maestras, la principal fuerza del movimiento docente, que el pasado 21 de febrero, realizaron una gran huelga de 24 horas en procura de sus exigencias laborales, y las mujeres que de forma minoritaria pero activa han participado en las huelgas de los trabajadores tercerizados de Ecopetrol, Indupalma y pilotos de Avianca. Según estudios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, las mujeres ganan, ejerciendo los mismas tareas y en los mismos cargos que los hombres, un 7% menos en el caso de las asalariadas, un 35% en el de las independientes y un 12% en el de las universitarias. Son ellas también las expuestas al más marcado desempleo con el 12.8% varios puntos por encima de los hombres, así como a trabajos más precarios y menos valorados, prácticas recurrentes de acoso y negación de beneficios socioeconómicos. Todo en un contexto donde el 65% de la población trabajadora no alcanza a ganar el salario mínimo, solo un tercio de la población obrera cuenta con trabajo formal y se presentan 600 muertes anuales en accidentes laborales. Por eso retomamos con fuerza la demanda de a igual trabajo igual salario, llamamos a sindicalizar y formalizar laboralmente de forma masiva a las mujeres para conseguir la igualdad laboral en todos los órdenes, mejorando a su vez las condiciones laborales y económicas de toda la clase trabajadora.



Hoy nos reunimos para que las mujeres decidan de forma libre e informada sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción. Reclamamos políticas de educación sexual crítica e integral en todos los niveles educativos, programas anticonceptivos gratuitos y de acceso universal provisto por el sistema de salud y el aborto libre, seguro y legal. Según el Ministerio de Salud 93.000 mujeres anualmente sufren serias afectaciones a su salud debido a la práctica de abortos inseguros y clandestinos, una de las principales causas de muerte de mujeres jóvenes en el país.



Hoy nos congregamos para que las mujeres participen en pie de igualdad en la vida pública, sus pensamientos, voces y experiencias sean valoradas y su liderazgo reconocido y potenciado. Buscamos cimentar una perspectiva feminista y de género transversal a todas los movimientos sociales y populares, conformar espacios específicos de mujeres y géneros en todos los planos de la lucha social, construir organizaciones seguras, agradables y solidarias para el completo desarrollo de las capacidades de las féminas, generar liderazgos colectivos y con criterio de equidad de género, y rodear al movimiento de mujeres y diversidades sexuales de las más amplia solidaridad y el más activo compromiso por parte de la clase trabajadora y el pueblo.



Hoy recodamos al joven Sergio Urrego empujado al suicidio en 2014 por el acoso institucional al que fue sometido por directivas de su Colegio, llenas de odio hacia la diversidad sexual y que nos reafirman en la urgencia que es construir desde hoy una educación no sexista. Hoy apoyamos a la profesora Andrea Gómez, docente trans de la ciudad de Tuluá que sufre tanto la persecución laboral de sus empleadores como de intentos de asesinato por su valiente decisión de afirmar su identidad, lo que nos muestra lo imperativo de luchar por la plena inclusión laboral de trans y diversidades sexuales así como la garantía de la vida y el ejercicio de los derechos personales y gremiales.



Perspectiva anarquista



Apuntamos que candidatas mujeres como la neoliberal y guerrerista Marta Lucia Ramírez, mal que les pese, lograron sus posiciones como consecuencia de la larga lucha feminista por la igualdad política. Sin embargo sus figuras y programas no representan ningún avance para el movimiento de mujeres, antes bien, muestran la acción del sector femenino de una clase política estructuralmente corrupta y violenta que se congracia con el patriarcado, buscando para sí y solo para sí la obtención de ciertos derechos que debieran ser universales y se convierten en privilegios de casta, mientras reafirma los valores tradicionales machistas y las políticas estatales de precarización que confina a la mayoría de mujeres trabajadoras a la opresión y el silencio.



Pensamos que el feminismo y el movimiento de mujeres y diversidades sexuales juega hoy un papel clave en las luchas sociales a nivel local y mundial. En ese sentido la lucha contra la dominación masculina tiene un potencial liberador que se enriquece sí aportamos una mirada libertaria que junta esta pelea con la apuesta por un mundo sin ninguna otra dominación social. Creemos que la pelea por la liberación de las mujeres va en paralelo y es una condición necesaria para la eficaz liberación de la clase trabajadora y los pueblos del mundo. Continuemos entonces la lucha por el feminismo, el socialismo y la libertad.



¡Por un 8 de marzo de lucha y feminista!

