Recent articles by Melbourne Anarchist Communist Group - MACG

This author has not submitted any other articles. Recent Articles about Διεθνή Αντιφασισμός

Fascism on the march by Melbourne Anarchist Communist Group Σημειώσεις γ ... by Δημήτρης Κωτσάκης A Conference of the "National Anarchists" by Wayne Price Ο φασισμός σε άνοδο Διεθνή | Αντιφασισμός | Γνώμη / Ανάλυση Thursday March 01, 2018 18:29 Thursday March 01, 2018 18:29 by Melbourne Anarchist Communist Group - MACG - Anarkismo by Melbourne Anarchist Communist Group - MACG - Anarkismo Η Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group - MACG) πιστεύει ότι η καλύτερη άμεση αντίδραση στον φασισμό είναι ένα διεθνιστικό εργατικό κίνημα αντίστασης με τη μορφή ενός ενιαίου μετώπου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να προτείνουμε μια ελευθεριακή κομμουνιστική λύση στις πολλές κρίσεις του καπιταλισμού. Συμμετέχουμε στην Καμπάνια κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού (Campaign Against Racism and Fascism - CARF) επειδή, αν και έχει σοβαρές ατέλειες, κάνει κάποια καλή δουλειά και είναι το μόνο ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων του, κυρίως στην απομόνωσή του από το συνδικαλιστικό κίνημα, αγωνιζόμενοι για έναν κόσμο όπου ο φασισμός θα σταλθεί μόνιμα στον κάδο των αχρήστων της ιστορίας.

Ο φασισμός, με διάφορες μορφές, βρίσκεται σε άνοδο στις πιο προχωρημένες δυτικές αλλά και σε ορισμένες υποανάπτυκτες χώρες. Η έκταση της ανόδου αυτής σχετίζεται με την ιστορία και την κατάσταση της κάθε μίας κοινωνίας.



Η κατάσταση είναι πιο σοβαρή στην Ευρώπη, όπου οι ψευδαισθήσεις των φιλελεύθερων καπιταλιστών για το "τέλος της ιστορίας" έχουν αποτύχει τόσο σκληρά. Μαζικά φασιστικά κόμματα έχουν εμφανιστεί στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και την Ουκρανία. Στην Αυστρία, οι φασίστες μπήκαν ακόμη και στην κυβέρνηση, ενώ στην Ουκρανία ήταν επίσημα μέρος της κυβέρνησης για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τις διαδηλώσεις του Euromaidan. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αποτελούνται από σκληρά εθνικιστικά συντηρητικά στοιχεία της Δεξιάς. Οι κυβερνήσεις αυτές μοιράζονται μερικά από τα χαρακτηριστικά του φασισμού και εφαρμόζουν τμήματα του προγράμματος των φασιστών. Εν τω μεταξύ, η ρωσική κυβέρνηση συνεργάζεται ανοιχτά με τους φασίστες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.



Δύο παράγοντες είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά. Πρώτον, η Ευρώπη είναι πιο προσιτός προορισμός απ ό,τι η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ για τους μετανάστες από τον Τρίτο Κόσμο που φεύγουν από τη φτώχεια και την καταπίεση. Είναι παραδοσιακά πηγή μετανάστευσης και όχι προορισμός για μετανάστες. Ως εκ τούτου, πολλές κοινωνίες αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά προκλήσεις στις οποίες εμπλέκονται βαθιά εθνικιστικά ρεύματα. Η καπιταλιστική τάξη δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτό χρησιμοποιώντας τις όποιες πολιτιστικές ανησυχίες για τους μετανάστες ώστε να εκτρέψει τη λαϊκή οργή, για να μην γίνουν οι ίδιοι στόχοι. Οι φασίστες είναι σε θέση να φέρουν το ρατσισμό των καπιταλιστών σε ένα λογικό συμπέρασμα, υποστηρίζοντας σθεναρά αυτό που συνήθως υπονοούν οι καπιταλιστές.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ είναι ένα ουτοπικό σχέδιο που στοχεύει στην επίλυση του θεμελιώδους προβλήματος της Ευρώπης - το γεγονός ότι οι δυνάμεις και οι σχέσεις παραγωγής έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα ασφυκτικά όρια του εθνικού κράτους. Ενώ το πρόβλημα καταντά ανυπόφορο κάτω από τον καπιταλισμό, δεν υπάρχει νόμος της ιστορίας που να λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να δοκιμάσει. Έτσι, το κάνει η ΕΕ.



Αυτό που συνέβη στην Ευρώπη είναι ότι το σχέδιο οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης έχει παγιδευτεί ενώ βρίσκεται στη μέση του δρόμου της. Οι καπιταλιστές έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτό το σχέδιο περισσότερο, ενώ η επιστροφή στην ασυντόνιστη εθνική αυτονομία θα προκαλέσει οικονομική καταστροφή. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή μορφή της ΕΕ είναι δυσλειτουργική, προκαλώντας τόσο νεοφιλελεύθερη λιτότητα όσο και άσκοπη γραφειοκρατία. Οι φασίστες προωθούν μια λύση - να κόψουν τον Γόρδιο δεσμό της ΕΕ και να κάνουν να πληρώσει κάποιος άλλος το κόστος της διάλυσής της. Αυτή είναι μια συνταγή για τον πόλεμο εναντίον τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού εχθρού. Τα κόμματα του πολιτικού κέντρου, εν τω μεταξύ, είναι σαν τα καγκουρό στους προβολείς - καταδικασμένα να μένουν εκεί που βρίσκονται, παγωμένα και σε ακινησία.



Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το εδραιωμένο δικομματικό σύστημα εμπόδισε την εμφάνιση ενός μαζικού φασιστικού κόμματος, αλλά υπάρχει πληθώρα νέων φασιστικών ομάδων που προσπαθούν να επωφεληθούν από τις κοινωνικές τοξίνες που απελευθερώνει ο Donald Trump. Οι ΗΠΑ έχουν τις δικές τους πολιτιστικές ανησυχίες γύρω από τη μετανάστευση. Συγκεκριμένα, οι ρατσιστές ανησυχούν για τις δημογραφικές τάσεις που δείχνουν ότι σε κάποια μελλοντική ημερομηνία οι λευκοί (μια κατηγορία που υπόκειται σε κινητούς και αντικρουόμενους ορισμούς, ούτως ή άλλως) θα πάψουν να είναι η πλειοψηφία της κοινωνίας και θα είναι απλώς μια ρευστή πλειονότητα. Για μια ακόμη φορά, σε μια κοινωνία που βασίζεται στη γενοκτονία, τη δουλεία και τον βίαιο ρατσισμό, οι καπιταλιστές χρησιμοποιούν τους μετανάστες και τις εθνοτικές μειονότητες ως αιτία δυσαρέσκειας και οι φασίστες φέρνουν τον ρατσισμό του καπιταλιστή στο λογικό του συμπέρασμα. Ενώ το αυξανόμενο φασιστικό ρεύμα δεν έχει ακόμη λάβει σαφή οργανωτική μορφή, υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μπορεί να είναι ευάλωτο σε φασιστικό εισοδισμό.



Στην Αυστραλία, οι φασίστες είναι ακόμα περιθωριακοί, έχοντας τον πολιτικό τους χώρο κατηλειμμένο σε μεγάλο βαθμό από το Ένα Έθνος της Pauline Hanson. Η Hanson εργάστηκε σκληρά για να αποτρέψει τους φανερούς φασίστες από το να είναι υποψήφιοι τυ κόμματός της, αν και ένας ή δύο έχουν κατάφεραν να το κάουν και είναι σαφές ότι το κόμμα της είναι μολυσμένο στη βάση. Οργανωτικά, οι φασίστες στην Αυστραλία έχουν αποδειχθεί καταστροφή, μια παντομίμα με θέμα "Όλοι θέλουν να είναι Fhrer". Όμως θα ήταν σοβαρό λάθος να είμαστε χαρούμενοι, διότι μπορεί να έρθει ένας ταλαντούχος ηγέτης αύριο και να τους ενώσει. Επιπλέον, ακόμη και οι αποδιοργανωμένοι φασίστες μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τους μουσουλμάνους, τους εβραίους, τους αφρικανούς μετανάστες και άλλους.



Ένα πράγμα που συγκρατεί την εξέλιξη του φασισμού στην Αυστραλία είναι το γεγονός ότι η καπιταλιστική τάξη εδώ συγκρούεται για την υποκίνηση του ρατσισμού. Ενώ όλες οι συνηθισμένες μειονότητες εξακολουθούν να λειτουργούν ως ελκυστικές αναλαμπές για τη δημιουργία εσωτερικής δυσαρέσκειας, υπάρχει ένας εξωτερικός περιορισμός. Η Αυστραλία, ως ευρωπαϊκή βάση αποίκων στην άκρη της Ασίας, είναι ευάλωτη σε καταγγελίες ασιατικών κυβερνήσεων που την χαρακτηρίζουν ρατσιστική, κρατώντας την μακριά από το εμπόριο στην περιοχή. Αυτό αποτελεί καταστροφή για τους Αυστραλούς καπιταλιστές και μέχρι στιγμής είναι πολύ πιο προσεκτικοί και στοχευμένοι στο ρατσισμό τους απ ό,τι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει σε περίπτωση οικονομικής κρίσης.



Η Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα Μελβούρνης (Melbourne Anarchist Communist Group - MACG) πιστεύει ότι η καλύτερη άμεση αντίδραση στον φασισμό είναι ένα διεθνιστικό εργατικό κίνημα αντίστασης με τη μορφή ενός ενιαίου μετώπου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να προτείνουμε μια ελευθεριακή κομμουνιστική λύση στις πολλές κρίσεις του καπιταλισμού. Συμμετέχουμε στην Καμπάνια κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού (Campaign Against Racism and Fascism - CARF) επειδή, αν και έχει σοβαρές ατέλειες, κάνει κάποια καλή δουλειά και είναι το μόνο ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συμβάλουμε στην επίλυση των προβλημάτων του, κυρίως στην απομόνωσή του από το συνδικαλιστικό κίνημα, αγωνιζόμενοι για έναν κόσμο όπου ο φασισμός θα σταλθεί μόνιμα στον κάδο των αχρήστων της ιστορίας.



*Το κείμενο αυτό δημοσιεύρται στο πρόσφατο τεύχος του Δελτίου της Melbourne Anarchist Communist Group"The Anvil" (Το Αμόνι) που μπορεί κανείς να το βρει και να το κατεβάσει απο εδώ: https://melbacg.files.wordpress.com/2018/02/anvil-20180...b.pdf



**Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης. Related Link: https://melbacg.files.wordpress.com Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in