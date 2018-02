Recent articles by Αναρχική Ομοσπονδία

Βαλκάνια: απο... by ελευθεριακό γυρολόι Βαλκάνια ή Βλ... by Dmitri (republishing) Οι πόλεμοι στ... by 5ο βαλκανικό αναρχικό φεστιβάλ βιβλίου Οι προλετάριοι δεν έχουμε πατρίδα Βαλκανικές Χώρες | Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος | Ανακοίνωση Τύπου Tuesday February 27, 2018 15:46 Tuesday February 27, 2018 15:46 by Αναρχική Ομοσπονδία by Αναρχική Ομοσπονδία Να αγωνιστούμε λοιπόν από κοινού με τους καταπιεσμένους και τους εκμεταλλευόμενους όλων των χωρών για να δημιουργήσουμε ένα κοινό διεθνιστικό μέτωπο που θα υψώσει φράγμα στους εθνικισμούς και στον φασισμό, που θα παλέψει ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, που θα βροντοφωνάξει πως δεν θα αφήσει τα αφεντικά μας να μας διαχωρίσουν βάσει εθνικότητας, χρώματος, σεξουαλικής κατεύθυνσης, κατεύθυνσης φύλλου, θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης διαχωριστικής γραμμής. Που θα αγωνιστεί για μία α-κρατική, α-ταξική, α-εθνική ζωή.

Η αναθέρμανση του μακεδονικού ζητήματος αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για κάθε λογής εθνικιστικό και φασιστικό κατακάθι να πάρει μια θέση στον δημόσιο λόγο και να προσπαθήσει να προωθήσει τα δολοφονικά πολιτικά του σχέδια. Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα εξυπηρέτησαν αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Έγινε φανερό και στους πλέον αφελείς, ότι ο υποτιθέμενα α-κομμάτιστος και α-πολίτικος χαρακτήρας του συλλαλητηρίου, που διαφημίστηκε με τόση επιμέλεια από τα ΜΜΕ, ήταν απλώς μια προβιά που από κάτω της κρύφτηκε το θηρίο -και όπως αποδείχτηκε, δε του πήρε πολύ να νιώσει σίγουρο και να φανερώσει το πραγματικό του πρόσωπο. Κάπως έτσι, οι χρήσιμοι ηλίθιοι μετατράπηκαν σε επικίνδυνους ηλίθιους. Είναι προφανές πως αρκετές τάσεις του ακροδεξιού κι εθνικιστικού χώρου θεωρούν πως ήρθε η ώρα για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα της ακροδεξιάς πέρα από τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή. Επίσης προφανές είναι όμως πως από το ιδεολόγημα της εθνικής ενότητας, που αποβλέπει στην ενστάλαξη της συμφιλίωσης με την ταξική και κοινωνική ανισότητα και καταπίεση, δεν ωφελούνται μόνο αυτοί οι κύκλοι αλλά σχεδόν το σύνολο της κυριαρχίας, καθώς η εξάπλωση του εθνικιστικού δηλητηρίου κατακερματίζει την κοινωνική βάση και την αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά της προβλήματα και συμφέροντα, ειδικά σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης.



Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δεν πρέπει να ικανοποίησαν τους διοργανωτές των 2 συλλαλητηρίων. Παρά τις διθυραμβικές κορώνες τις επόμενες των συλλαλητηρίων μέρες, η προσέλευση κόσμου ούτε κατά διάνοια προσέγγισε αυτή των αντίστοιχων συλλαλητηρίων του 1992, και βέβαια ούτε καν άγγιξε έστω και ένα δέκα τοις εκατό από την οροφή του 1.500.000 που ήθελαν να επιτύχουν οι σε πλήρη κινητοποίηση ακροδεξιοί και εθνικιστικοί κύκλοι. Παρ όλα αυτά, αρκετές χιλιάδες πλαισίωσαν και συμμετείχαν στο εθνικιστικό παραλήρημα. Αυτό το γεγονός έθεσε αναπόφευκτα το ερώτημα αν είναι όλοι όσοι συμμετείχαν στις πατριωτικές φιέστες φασίστες. Η απάντηση, κατά την άποψη μας, είναι ότι μπορεί να μην είναι όλοι φασίστες αλλά αποτελούν το κοινωνικό στήριγμα του φασισμού και του εθνικισμού και σίγουρα είναι το πιο δεκτικό σε αυτές τις ιδέες ακροατήριο, ένα προς αξιοποίηση δυναμικό. Και αυτό αναδεικνύεται πιο έντονα από οτιδήποτε άλλο από την ίδια την πραγματικότητα: στα πλαίσια των συλλαλητηρίων φασιστικές ομάδες επιτέθηκαν σε χώρους αγώνα κι ευθύνες έχουν όλοι όσοι διαδήλωναν μαζί τους, όσοι τους ξέπλυναν στις πλατείες νομιμοποιώντας την δημόσια παρουσία τους.



Στο εθνικιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στις 21/1 φασιστικές γκρούπες επιτέθηκαν στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο (όπου απωθήθηκαν από την περιφρούρηση) και την Κατάληψη Libertatia (όπου με την κάλυψη των μπάτσων προχώρησαν στον εμπρησμό του κτιρίου). Επίσης αποπειράθηκαν να επιτεθούν στην αντεθνικιστική συγκέντρωση της Καμάρας ενώ η Χρυσή Αυγή βεβήλωσε και το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων. Στην Αθήνα στις 4/2 επιτέθηκαν στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (όπου επίσης απωθήθηκαν από την περιφρούρηση). Τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά του κινήματος όμως δεν τους επέτρεψαν να επεκτείνουν περαιτέρω τη δράση τους καθώς όλοι οι κινηματικοί χώροι περιφρουρούνταν ενώ αντιφασιστικές περιφρουρήσεις και περιπολίες υπήρχαν στα Εξάρχεια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Το ευρύτερο αντιφασιστικό κίνημα οφείλει όχι μόνο να καταδικάσει στα λόγια τη φασιστική επιθετικότητα αλλά να τσακίσει ολοκληρωτικά τους φασίστες, τόσο στο πολιτικό όσο και στο υλικό επίπεδο.



Διαχρονικά, οι λαοί των Βαλκανίων έχουν πληρώσει με πολύ αίμα τους εθνικισμούς. Στην παρούσα συγκυρία έχουμε από την εδώ πλευρά των συνόρων μια παράλογη απαίτηση να έχει το ελληνικό κράτος τον κύριο λόγο απέναντι στην ονομασία ενός άλλους έθνους-κράτους. Μια απαίτηση που μετριάζεται από τη θέληση της ΕΕ να εντάξει τη Δημοκρατία της Μακεδονίας στους κόλπους της και την ανάγκη του ΝΑΤΟ να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του. Από την άλλη πλευρά των συνόρων βλέπουμε έναν αυξανόμενο εθνικισμό ο οποίος στοχεύει στην δημιουργία και παγίωση του δικού τους εθνικού μύθου και συχνά παίρνει εντελώς γελοίες μορφές, σαφώς όμως ούτε ελάχιστα πιο γελοίες από ότι ο δικός μας εθνικισμός. Μια ματιά στις φωτογραφίες από τα δύο συλλαλητήρια επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.



Οι καταπιεσμένοι/ες κι εκμεταλλευόμενοι/ες δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Οι καταπιεστές μας είναι κοινοί κι έχουν το ίδιο όνομα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, κι αυτοί είναι το κράτος και το κεφάλαιο. Το μοναδικό που καταφέρνει ο εθνικισμός είναι να διαχωρίζει και να αποπροσανατολίζει τους από-τα-κάτω διευκολύνοντας τα αφεντικά, και αυτή ακριβώς είναι η υπηρεσία που προσφέρει στην κυριαρχία, αυτός είναι ο λόγος που συστηματικά προωθείται και φυτεύεται στην κοινωνική βάση. Εμείς, από την πλευρά μας, θα παλέψουμε για τη διάλυση κάθε διαχωρισμού πάνω στο σώμα των καταπιεσμένων κι εκμεταλλευόμενων. Να αγωνιστούμε λοιπόν από κοινού με τους καταπιεσμένους και τους εκμεταλλευόμενους όλων των χωρών για να δημιουργήσουμε ένα κοινό διεθνιστικό μέτωπο που θα υψώσει φράγμα στους εθνικισμούς και στον φασισμό, που θα παλέψει ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, που θα βροντοφωνάξει πως δεν θα αφήσει τα αφεντικά μας να μας διαχωρίσουν βάσει εθνικότητας, χρώματος, σεξουαλικής κατεύθυνσης, κατεύθυνσης φύλλου, θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης διαχωριστικής γραμμής. Που θα αγωνιστεί για μία α-κρατική, α-ταξική, α-εθνική ζωή.



ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΔΕ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ

ΚΑΝΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΔΕ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ



ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ, ΤΟΣΟ ΜΑΣ ΝΤΟΠΑΡΟΥΝΕ ΜΕ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΗ



ΚΑΜΙΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ



ΠΑΜΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3

12:00, ΚΑΜΑΡΑ



Αναρχική Ομοσπονδία



anarchist-federation.gr

info@anarchist-federation.gr

