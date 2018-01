Saguenay (Canada) : Les morts vont prendre leur revanche

Il y a quelque temps, au Saguenay, Michael Labbé, un compagnon Autochtone participant de plusieurs éditions de la Marmite Autogérée, a rendu l’âme au cours de l’incendie tragique de la maison de chambres où il avait trouvé toit. De la triste nouvelle, nous trouvions un énième rappel du prix du sang à payer par les plus pauvres et les gagnes-petits dans la Guerre de l’espace que nous livrent spéculateurs et embourgeoiseurs dans les centres-villes. Plus récemment, c’était au tour de la maison de chambres aux conditions les plus difficiles, le « 21 Price », de passer au feu. Le sang et les larmes qui coulent n’ont ému en rien les serviles bonnes gens à la recherche de « bonheurs » individuels. Au spectacle, nous sommes des corps-déchets.



Dans cette Guerre de l’espace qui fait rage, les pauvres doivent s’entasser dans de minuscules logis hors de prix et non-sécuritaires tandis que les bourgeois accumulent tellement de place qu’ils ne trouvent plus rien n’en faire à part de gigantesques stationnements. Depuis plusieurs années, le Collectif anarchiste Emma Goldman et ses allié-e-s cherchent à opposer une résistance dans le centre-ville de Chicoutimi. Sans plus attendre, nous avons cherché à tisser des solidarités et réseauter les actions sous diverses formes. Il y a eu autour d’une dizaine de Marmites Autogérées, événements durant lesquels nous avons occupé des espaces publics pour distribuer des repas, partager des biens inutilisés, partager nos créations, partager nos idées, partager bien plus encore. Nous avons réalisé des journaux et des films pour documenter l’embourgeoisement de la ville et des projections publiques pour que l’on mette ensemble le doigt sur de nombreux problèmes. Durant plus d’un an, nous avons maintenu l’Espace Social Libre, un centre social autogéré ouvert à tous et toutes. Sans financement et sans solliciter les permissions des autorités, nous avons soutenu le développement de formes créatives de résistance et cherché à insuffler un esprit d’auto-organisation dans le quartier. Le Parc du 19 Juillet, un espace au coin des rues Tessier et Jacques-Cartier laissé à l’abandon par la ville, en attente de promoteurs, a aussi été le terrain d’occupations durant plusieurs étés déjà. Dans la Guerre de l’espace, nous avons réquisitionné et aménagé ce parc. Au cours de la prochaine année, nous allons intensifier nos actions pour que le terrain soit cédé de manière permanente pour les usages des habitants et habitantes du quartier. Nous n’oublions pas nos camarades disparu-e-s, nous ne pardonnons pas aux promoteurs crapuleux et leur monde. Les morts vont prendre leur revanche.



Collectif anarchiste Emma Goldman

25 janvier 2018