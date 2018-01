Ciao Donato !

Aujourd’hui 13 janvier 2018, le secrétaire national d’Alternativa Libertaria et militant communiste anarchiste, Donato Romito, nous a quitté. Instituteur et syndicaliste, il a fortement imprégné la vie sociale et politique de la province de Pesaro et Urbino, liant à son indéfectible militance politique une profonde activité de formation, une sensibilité raffinée à l’histoire du mouvement et de la didactique, ainsi qu’une intense et infatiguable activité syndicale, d’abord au sein du CGIL puis dans les UniCobas, au point de pouvoir le considérer comme un point de repère pour tout le mouvement anarchiste et pour la gauche de ce territoire.



La chapelle ardente sera ouverte à l’hôpital de Muraglia dimanche 14 dans l’après-midi et lundi 15 dans l’après-midi.



Les compagnes et les compagnons d’Alternativa Libertaria/FdCA qui voudront pourront saluer Donato lors d’une cérémonie laïque qui se déroulera samedi 20 Janvier à 15h au Cimetière de l’Ulivo de Fano.



« Notre patrie, c’est le monde entier. Notre loi, la liberté ».

