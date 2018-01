On the untimely departure of our comrade and friend Donato Romito by Anarkismo

A propos du départ prématuré de notre compagnon et ami Donato Romito

C'est avec le plus grand des regrets la disparition de notre camarade Donato Romito le 13 janvier 2018. Il a été un anarchiste stimulant pour nous toutes et tous, qui a placé la barre très haut en matière d'engagement et de militance.



Donato Romito (1954-2018)

C’est avec le plus grand des regrets la disparition de notre camarade Donato Romito le 13 janvier 2018. Donato était professeur, syndicaliste aux UniCobas mais aussi militant anarchiste et membre fondateur de la Federazione dei Comunisti Anarchici –Alternativa Libertaria depuis 1985. Dans les années 70 et au début des années 80, il avait milité dans l’Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica. Il était aussi l’un des camarades les plus actifs dans le Centro di Documentazione “Franco Salomone” et a été l’un des fondateurs d’Anarkismo.net. En dépit du fait qu’il luttait depuis un moment contre des problèmes de santé, le trou béant que laisse parmi nous son départ prématuré est difficilement descriptible en mots. Toutes les organisations et tous les individus qui participent au projet d’Anarkismo souhaitent transmettre leur solidarité et leurs condoléances à sa compagne et à sa famille, à la FdCA-AL et aux UniCobas, ainsi qu’à tou-te-s celles et ceux qui ont eu la chance de compter Donato parmi leurs camarades et ami-e-s.



Il a été un anarchiste stimulant pour nous toutes et tous, qui a placé la barre très haut en matière d’engagement et de militance. Le meilleur hommage que nous pouvons le rendre est de continuer le travail qu’il avait initié, à travers ce site et dans le mouvement anarchiste en général. Comme le disait Bertolt Brecht : « Il y a des gens qui luttent toute leur vie : ceux-là sont les plus indispensables ». Effectivement, Donato l’était, indispensable. Tu nous manqueras énormément.



Pas de répit jusqu’à la victoire, cher camarade.



