[Book Review] Anarchism in Korea. Independence, Transnationalism, and ... by José Antonio Gutiérrez D. En contra del Dios-Emperador: las ejecuciones de anarquistas en el Jap... by Stefan Anarkowic Guy Aldred, escritos sobre Kôtoku Shûsui y selección epistolar by Guy Aldred Carta desde la prisión: Kôtoku Shûsui (18 de Diciembre de 1910) asia oriental | historia del anarquismo | opinión / análisis Saturday January 13, 2018 05:36 Saturday January 13, 2018 05:36 by Kôtoku Shûsui by Kôtoku Shûsui Traducción, introducción y notas de José Antonio Gutiérrez D. Carta escrita por el reconocido anarquista japonés Kôtoku Shûsui a sus abogados en Diciembre de 1910 mientras esperaba el juicio por traición en el que finalmente sería ahorcado junto a otros 10 anarquistas, incluida su compañera Kano Sugano. Estos anarquistas serían: Umpei Morichika (director del Heimin Shimbun), Tadao Niimura, Tokichi Miyashita, Rikisaku Hurukawa, Kenshi Okumiya, Seinosuke Ôishi, Heishiro Naruishi, Uichita Matsuo, Uichiro Miimi, y Gudo Uchiyama. Junto a ellos, a Ganketsu Akaba también se le considera un mártir de este mismo proceso, pues sin haber recibido la pena capital, murió en huelga de hambre. Para más información de este proceso se puede leer los siguientes documentos en este mismo portal: Sobre la muerte de Kôtoku Shûsui y sus 11 compañeros (1911), Guy Aldred, escritos sobre Kôtoku Shûsui y selección epistolar, y En contra del Dios-Emperador: las ejecuciones de anarquistas en el Japón (1911).

Kôtoku Shûsui y Kano Sugano

Kôtoku Shûsui y Kano Sugano Carta desde la prisión: Kôtoku Shûsui

(18 de Diciembre de 1910)



Carta escrita por el reconocido anarquista japonés



Esta carta, si bien refleja la maduración de las ideas de Kôtoku, debe ser leída con flexibilidad y una cierta capacidad interpretativa debido a las difíciles condiciones en que Kôtoku la escribió. Por una parte, las condiciones impuestas por la vida carcelaria hacen casi imposible que el autor pueda expresar con plena libertad sus opiniones, tanto por la censura de los carceleros así como por las mismas condiciones de encierro. También el contexto social en el que el autor intenta defender las ideas por las cuales él y sus compañeros fueron encerrados y posteriormente asesinados es de profunda reacción y de histeria colectiva anti-anarquista, alimentada por toda suerte de prejuicios y supersticiones –lo cual contribuye, sin lugar a dudas a que el tono sea mesurado y no agitativo. Por otra parte, esta carta es escrita a pocas semanas de la ejecución de Kôtoku y sus compañeros (incluida su compañera sentimental); es evidente que esto también pesa en la conciencia del anarquista prisionero que sabe la responsabilidad que sobre el cae, que sopesa las palabras que escribe y que se siente responsable de la suerte de sus compañeros, arrepintiéndose si sus palabras incendiarias en el pasado los pudieron comprometer a ellos. Sin embargo, en esta carta no hay ni por asomo una tentativa desesperada por salvar el pellejo, sino un digno testimonio político de alguien dispuesto a morir por lo que ha creído y luchado en vida, pero que sin embargo, busca salvar a los otros de su destino.



Sabiendo leerla con estas precauciones en mente, su carta representa un espléndido testimonio político de alguien que, según la tradición anarquista, convirtió su juicio en una tribuna para popularizar la causa anarquista, tal cual antes que él hicieron los Mártires de Chicago. Es notable que sus quejas en contra de las injusticias del proceso sean dejadas para el final de la carta, demostrando que el objetivo primordial de ella es limpiar el nombre del anarquismo y no el nombre propio. Y aún estas quejas son elevadas en contra del conjunto del sistema, más allá de las particularidades de su propio caso.



Un primer elemento que destaca de esta carta, es la manera en que Kôtoku no habla de un anarquismo en un lenguaje foráneo o extranjerizante, sino que en todo momento intenta buscar los paralelos con las filosofías orientales con las cuales los lectores japoneses estaban más familiarizados. De la misma manera, es notable que en lugar de excesivas referencias a la historia europea para relatar el componente práctico y vital del anarquismo, prefiere asentarse en los hechos de la historia japonesa.



El segundo elemento importante a destacar, que en nuestra opinión constituye una debilidad, es que la visión política de Kôtoku está impregnada de un evolucionismo kropotkiniano muy difundido entre los comunistas anárquicos de fines del siglo XIX, el cual fue resumido en la obra clásica de Elisée Reclus “Evolución y Revolución”. Para ellos, el anarquismo es una tendencia plenamente acorde a todo el progreso social e incluso natural (la obra “El Apoyo Mutuo” de Kropotkin así lo refleja), el cual es impedido por las añejas estructuras de contención de la sociedad burguesa y estatalista. La revolución, es el torbellino que derrumba esas estructuras de contención para permitir que el progreso siga su curso sin altercados. La voluntad revolucionaria, por tanto, se limita a anunciar el porvenir y prepararse para el gran día: en palabras de G. Bovio, “Anárquico es el pensamiento y hacia la anarquía marcha la historia”. Sin dudas, que esta premisa llevó a una actitud contemplativa, a veces pasiva, y que degeneró en una espontaneísmo que hasta el día de hoy es sumamente nocivo… si la revolución anárquica es inevitable y si es el resultado natural después de la revolución, ¿Por qué encargarse de pensar los medios de construcción de la sociedad libertaria? Con esto se obvian los problemas más básicos y urgentes de cualquier revolución, los cuales se enfrentan el primer día del alzamiento y la manera en que se responde a ellos, determina el curso de la revolución. Esta falta de un cierto pragmatismo costó carísimo a los anarquistas cuando la revolución llegó a Rusia en 1917.



Un tercer elemento importante, es el quiebre con el terrorismo que había seducido a Kôtoku en un comienzo, pero que gradualmente había ido abandonando. Si bien es difícil que haya renunciado a la necesidad de la violencia revolucionaria, como lo atestiguan sus referencias históricas y su posición ante la obstinación conservadora como auténtica partera de la violencia revolucionaria, no hay ya espacio en sus palabras para la llamada “propaganda por el hecho”, para la glorificación de la violencia ni del asesinato. Su énfasis está en el cambio de las estructuras sociales mediante la acción directa y la organización de los oprimidos, lo que acusa la creciente influencia del sindicalismo revolucionario; su énfasis está en la destrucción de las instituciones burguesas, no en el asesinato del Emperador o de cualquier otro representante de un sistema que sobrevive a sus oficiales y estadistas. Es difícil minimizar el daño que ha hecho al movimiento anarquista cierto lenguaje violentista al que se inclinan algunos elementos, el cual es seguido frecuentemente de espasmódicos episodios de violencia individual, tan estéril como inofensiva para el sistema. En claro contraste, Kôtoku denuncia la naturaleza intrínsecamente violenta del Estado y del sistema capitalista, así como de otras corrientes políticas del Japón que no fueron demonizadas de la misma manera, dejando en claro que los anarquistas han sido responsables de una infinitesimal fracción de la violencia que aflige al mundo.



Esta carta fue parcialmente publicada en la excelente antología de artículos anarquistas “Anarchism –a documentary history of libertarian ideas” (volumen 1) de Robert Graham (Black Rose Books, Montreal, 2005). Agradezco a Robert Graham el facilitarme la versión completa de esta, la cual había sido originalmente traducida del japonés por Yoshiharu Hashimoto.



José Antonio Gutiérrez D.

