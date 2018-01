Το κράτος είναι ο τρομοκράτης

Ανακοίνωση για την Έκθεση με τον τίτλο"RAM"

Απορρίπτουμε πλήρως τις αβάσιμες και κακόβουλες αυτές κατηγορίες του Υπουργείου Ασφαλείας και των Περιφερειακών Κυβερνήσεων Chubut, Ro Negro και Neuqun και δηλώνουμε την συμπάθειά μας στις οργανώσεις και άτομα από διάφορους τομείς της πόλης που αναφέρονται στην Έκθεση. Η Έκθεση αυτή και πολιτική πρόθεση που απορρέει από αυτήν είναι ένα ξαναπαιγμένο παιχνίδι της κυβέρνησης, ένα τέχνασμα του κυβερνητικού συνασπισμού Cambiemos, ως απάντηση στις τεράστιες κινητοποιήσεις με τις οποίες απαιτείτο επανεμφάνιση στη ζωή του Santiago Maldonado, δικαιοσύνη και διαφάνεια για τη δολοφονία του Rafael Nahuel, καθώς και για τη νόμιμη αυτοάμυνα. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν αυτόν το καυτό Δεκέμβριο και στους δρόμους από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της εργατικής τάξης: συνταξιούχοι και οι γυναίκες λαμβάνουν το Οικουμενικό Επίδομα για τα Παιδιά, με κόστος την απώλεια της όρασης ενός ματιού τουλάχιστον τεσσάρων αγωνιστών.

Στις 27/12/ 2017, μια Έκθεση 180 σελίδων με τίτλο RAM, εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ασφαλείας του Έθνους και, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Κυβερνήσεις των Ro Negro, Neuqun και Chubut, κυκλοφόρησε επίσημα, με την οποία ποινικοποιούνται και πάλι, δαιμονοποιούνται και διώκονται οι ιθαγενείς Μαπούτσε που οργανώνονται και αντιστέκονται: οι κοινωνικοί αγωνιστές, η Αριστερά και το αναρχικό κίνημα.



Αν και οι χαρακτηρισμοί είναι σκόπιμα αβάσιμοι και βασισμένοι σε στοιχεία εν εξελίξει νομικών μέχρι τώρα ερευνών -αλλά παρ όλα αυτά παρουσιάζονται ως απόδειξη της βίας και του κινδύνου που απορρέει από την ομάδα RAM (στα αγγλικά Ancestral Mapuche Resistance)- την εκδικητική φασίστρια υπουργό Bullrich, διακηρύσσει ότι το λεγόμενο RAM είναι ένα κίνημα που προωθεί τον εξεγερτικό αγώνα και αυτό δεν αναγνωρίζει το κράτος της Αργεντινής ούτε τα περιφερειακά νομοθετικά όργανα. Επίσης, η εν λόγω Έκθεσης συνδέει αρκετές ομάδες σαν να έχουν κάποια σχέση και σαν να διαπράττουν ένα a priori έγκλημα, τη στιγμή οι μόνες ενέργειές τους ήταν δράσεις αλληλεγγύης εξαιτίας της βίαιης καταστολής σε βάρος των κοινοτήτων των Μαπούτσε η οποία έχει ήδη ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς: τον Santiago Maldonado και τον Rafael Nahuel.



Στην προαναφερθείσα Έκθεση, συνδέονται 96 δικαστικές υποθέσεις από το 2010 και μετά, όλες ακόμα σε εξέλιξη ή κλεισμένες λόγω έλλειψης στοιχείων, μαζί με τις διάφορες λαϊκές κινητοποιήσεις και τις δημόσιες δράσεις, σαν να έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της όλης δράσης μιας ομάδας που ονομάζεται RAM, αναμειγνύοντας εν μέσω σύγχυσης αναρχικές πολιτικές οργανώσεις και εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας. Αυτά τα είδη δικαστικών ποινικοποιήσεων έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης από το κράτος στη Βραζιλία, την Ισπανία και τη Χιλή κατά των ελευθεριακών οργανώσεων και άλλων μαχητών.



Το κράτος, και πάλι, προσπαθεί να δαιμονοποιήσει και να διαχωρίσει ποικίλα λαϊκά κινήματα, με στόχο τη δημιουργία ενός εσωτερικού εχθρού, ενός αποδιοπομπαίου τράγου που να δικαιολογεί την απότομη αύξηση της καταστολής των κοινωνικών διαμαρτυριών ενάντια στην συνεχόμενα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζει. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα καθεστώς που να λέει ότι η κριτική και η οργάνωση κατά των άδικων δολοφονιών που έχει το ίδιο διαπράξει αποτελεί εγκληματική πράξη. Φαίνεται ότι η αλληλεγγύη με το κουρδικό κίνημα, το οποίο αντιμετωπίζει το ISIS, συνεπάγεται τρομοκρατία. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια κοινή λογική σύμφωνα με την οποία εκείνοι που αγωνίζονται για την εργασία τους ή για την εκπαίδευση ή είναι σε αλληλεγγύη για τα δικαιώματα όλων, είναι εγκληματίες.



Ταυτόχρονα, προσπαθεί να επισκιάσει την εικόνα του λαού των Μαπούτσε. Στην Έκθεση κατηγορούνται ως εθνο-εθνικιστές επειδή αγωνίζονται κατά της ιστορικής αποικιοκρατίας που τα κράτη Αργεντινής και Χιλής εξαπέλυσαν κατά των αυτόχθονων λαών μέσω εκστρατειών εξόντωσης και απαλλοτρίωσης των εδαφών τα οποία παραδώσει είτε σε ισχυρούς επιχειρηματίες είτε σε μεγάλους διεθνείς καπιταλιστές, επιδιώκοντας να σπείρουν τη σύγχυση και να συμβάλλουν στην ενίσχυση του ακόμα υπάρχοντος ρατσισμού.



Το Υπουργείο Ασφαλείας αποφάσισε να σχηματίσει μια επιτροπή και μια κοινή επιχειρησιακή διοίκηση, που αποτελείται από ομοσπονδιακές τους και επαρχιακές δυνάμεις του Chubut, του Rio Negro και του Neuquen και υπόσχεται επίσης να χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα για να επιλέξει την ποινή πριν ακόμη γίνει η σχετική έρευνα (όπως στην πραγματικότητα γίνεται με αυτή την Έκθεση), ή να προχωρήσουν σε διπλά αντισυνταγματικές αποφάσεις, όπως στην περίπτωση του Facundo Jones Huala, αλλά με υποστήριξη των ΜΜΕ. Η φύση της εν λόγω Έκθεσης αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι παρουσιάζει ως αποδεικτικό στοιχείο βίας που χρησιμοποιείται από το RAM, τη δικαστική υπόθεση της 1ης Αυγούστου για την ελευθερία του Facundo, μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ξεκάθαρα ο Santiago Maldonado, ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε από τη βίαιη καταστολή 130 αστυνομικούς εναντίον 10 συντρόφων. Επίσης, εμφανίζονται ως απόδειξη εργαλεία εργαλεία όπως πριόνια, κατσαβίδια, πέτρες, ένα ακατάστατο αστείο.



ΠΟΙΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ



Ο κατάλογος των προσώπων και οργανώσεων που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με την Έκθεση περί RAM είναι μακρά και επίπονη, εξωφρενική Γιατί κάθε μέρα που δίνουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου η πατριαρχία, ο ρατσισμός, ο καπιταλισμός και η αδικία κατά των αγωνιστών δεν βασιλεύει, από τις κοινότητες αλλά και των άνεργους (πικετέρος), τα συνδικάτα, τις φεμινίστριες, τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κοινωνικές οργανώσεις. Σε όλους τους λαϊκούς αγωνιστές προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας ενάντια στην δαιμονοποίηση που επιχειρεί η κυβέρνηση συνασπισμού (Cambiemos) και καλούμε οργανώσεις να αποκηρύξουν και να σταματήσουν αυτό το μίζερο σενάριο που προετοιμάζουν.



Για πληροφορίες υπάρχει ο σύνδεσμος με το περιεχόμενο της Έκθεσης του Υπουργείου Ασφάλειας: https://www.scribd.com/document/367977358/RAM-Informe-c...embed...



- Πρόσωπα που εμφανίζονται ως υψηλά στελέχη του RAM: Moira Milln (Original Women for Good Living - Pillan Mahuiza Community); Facundo Jones Huala (Pu Lof in Resistance Cushamen)



- Οργανώσεις που εμφανίζονται ότι συνδέονται με το RAM: Federation Libertarian Argentina, Colectivo Anarquista Regional La Plata, Socialist Libertarian Action; IRPGF (International Revolutionary Popular Guerrilla Force) -Syria-; Kurdistan Latin America (News Portal)



- Οργανώσεις και εναλλακτικά ΜΜΕ που εμφανίζονται ότι συνδέονται με το RAM και που τάσσονται αλληλέγγυα με τον αγώνα του κουρδικού λαού: FM 99.5 Program Zumba La Turba, (RNMA); Sudestada Editorial; El Churqui, cultural center, Moreno; Socialist Convergence; Anarchist Federation of Rosario



- Οργανώσεις που εμφανίζονται ότι συνδέονται απευθείας με το RAM: ATE Neuquen; IPES (Institute for the Promotion of Social Rights)



- Οργανώσεις που εμφανίζονται ότι συνδέονται απευθείας με το RAM για στρατιωτική εκπαίδευση: FARC-Colombia-



Ακολουθεί μια λίστα ντροπής, αποτελούμενη από τουλάχιστον 20 άτομα -μερικά είτε από εξακριβώσεις της αστυνομίας, άλλα από συλλήψεις σε διαδηλώσεις- που πιστεύεται ότι είναι μέλη του RAM.



Προς την Patricia Bullrich (υπουργό Ασφαλείας), tτην κυβέρνηση Μαουρίτσιο Μάκρι και τους περιφερειακούς κυβερνήτες Government of Mauricio Macri and the provincial governments of Mariano Arcioni (Chubut), Omar Gutierrez (Neuqun) και Alberto Weretilneck (Ro Negro), σας καθιστούμε υπεύθυνους για παρενόχληση, απειλές και κάθε άλλο μέτρι που έχετε ή θα εξαπολύσετε εναντίον μς μέσω των κατασταλτικών σας δυνάμεων.

Αρκετά με την ποινικοποίηση!



Λευτεριά στον Facundo Jones Huala!



Δικαιοσύνη για τους Santiago Maldonado και Rafael Nahuel!



Ζήτω αυτοί που αγωνίζονται!



ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Accin Socialista Libertaria

Antena Negra

Confederacin Sindical Solidaridad Obrera (Spain)

CORREPI (Coordinadora contra la represin policial e institucional)

Corriente Popular Juana Azurduy

Corriente Surcos

ESPACIO POLTICO CULTURAL EL CHURQUI *Agrupacin Vctor Choque (ATE)/ Agrupacin Docente La Bord (SUTEBA)/ Frente Social y Poltico La Brecha/ Poder Popular- Corriente de Izquierda

Federacin Anarquista de Rosario

Feministas Libertarias de Insurgente de Olavarra

Frente Social y Poltico La Brecha:

(Colectivo desde el Pie (en La Brecha)

Corriente Social y Poltica Marabunta

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Hagamos lo Imposible (Let Us Do the Impossible)

Frente Popular Daro Santilln (FPDS)

Frente Popular Daro Santilln Corriente Nacional (FPDS-CN)

Izquierda Latinoamericana Socialista

Jos Luis Carretero (lecturer, Spain)

La Cultura del Barrio

Moira Ivana Millan (Comunidad Pillan Mahuiza)

MTD Anbal Vern

Mujeres Originarias por el Buen Vivir (Native Women for Good Living)

MULCS (Movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio social) (Movement for Latin-American unity and social change)

OAC (Anarchist Organisation of Crdoba)

Organizacin Poltica La Caldera

Organizacin Poltico Social SUBVERSIN

Paloma Negra-Publicacin anarquista y feminista

Poder Popular- Corriente de Izquierda (Popular Power Left Current)

Venceremos- Partido de trabajadorxs (We Shall Win workers' party)



ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Agrupacin Che Docente (Pte. Pern- San Vicente)

Agrupacin de Estatales Luisa Lallana en ATE

Agrupacin Docente desde la Clase en SUTEBA San Isidro

Agrupacin Docente Fuentealba- Loms de Zamora

Agrupacin Docente La Naranja- Esteban Echeverra

Agrupacin Docente La Verde de Brown

Agrupacin Docentes Colectivo Unite- Lista Granate

Agrupacin estudiantil El Agite en la Universidad de Moreno

Agrupacin Granate- SUTEBA Baha Blanca

Agrupacin Resistencia Colectiva- San Martn/Tres de Febrero

APDH Rosario

Asamblea crata

Asamblea Centenario Libre de Fracking

Asamblea La Voz de la Mujer y la Diversidad

Asamblea Socioambiental Catriel

Asambleas del Pueblo

Asociacin Civil Moreno por la Memoria

Asociacin de ex detenidos desaparecidos (AEDD)

ASPueL- Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha (Neuqun)

ATE CONICET

ATE desde abajo

ATE Seccional Rosario

ATE UNCo

Bachillerato Popular Carlos Fuentealba

Bachillerato Popular El Can

Bachillerato Popular Independencia

Biblioteca Popular Jos Ingenieros

Campaa en defensa de la Salud, la educacin y las obras pblicas y en contra de la precarizacin- Lomas de Zamora

Campaa Nacional contra la violencia hacia las mujeres

CADH-Comisin Antirrepresiva y por los DDHH

CCRS (Corriente Clasista Ren Salamanca)

Centro Cultural Ambiental y Deportivo Galpn 3 de Gonzalez Catn

Centro Cultural Casa Del Pueblo

Centro Cultural El Hormiguero, Moreno

Centro Cultural La Chispa

Centro Cultural Las Catonas, Moreno

Centro por los DDHH hermanos Zaragoza

Ceip Histrica (CEIPH)

Cienfuegos OP- La Emergente- Democracia Socialista

Colectivo crata de la Costa

Colectivo Andamio Libertario de Concepcin del Uruguay (Entre Ros)

Colectivo de trabajadores/as de la educacin El Bondi-Lista Amarilla (La Plata)

Colectivo La Minga

CLT (Colectivo Libertario de Traslasierra)- Crdoba

Colectivo Libertario Gualeguaych

Colectivo Octubre Callejero

Colectivo Subversiones

Comisin interna de SYNTHON (en el SPIQyP)

Comisin de Solidaridad y Resistencia

Comisin por la Memoria de la Verdad y la Justicia de Gral Madariaga

Comisin Santiago Maldonado Barcelona

Comit de Mujeres en Solidaridad con Kurdistn

Comit de solidaridad por Santiago Maldonado

Comit por la Liberacin de los Presos Indgenas

Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de la ciudad de Olavarra

Comunismo Revolucionario

Consejera Pre y Post Aborto Kimelu-Zona Sur

Convergencia Socialista de Combate

Convergencia Socialista La Verdad

Conurbanas

Corriente Poltico Sindical Rompiendo Cadenas

CPS 29 de Mayo (Confluencia poltico social)

Derrocando a Roca

Docentes de Base (Gral. Rodrguez)

Docentes en lucha

El Andn, Centro para la Creacin Social y Contracultural de Cipoletti

Encuentro Colectivo (Lujn)

Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires

ENPCS- Encuentro de Prcticas Comunitarias en Salud

Escuela de Educacin Popular Berta Cceres, Tucumn

Escuela x Escuela- Merlo

Espacio Libertario de Paran (Entre Ros)

Espacio Social Anarquista de Crdoba

Federacin Libertaria Argentina (FLA)

Federacin de Organizaciones de Base (FOB)

Feria Popular de Guaymalln. Mendoza

FAVRE- Familiares y Amigos de Vctimas de la Represin Estatal de Neuqun y Ro Negro

HIJOS Bariloche

Insumisas, contra el patriarcado y el capitalismo

Insurgente Espacio Autogestivo de Olavarra

Irma Caupan Perriot- Mujeres Originarias por el Buen Vivir Bs As

Izquierda Latinoamericana

Jos Antonio Gutierrez (Researcher, Ireland)

Jvenes Cientficos Precarizados (JCP)

Juanito Laguna, Corriente Artstico Libertaria

Junta interna Ate Infraestructura

Juventud Insurgente

Juventud Guevarista

Juventud Libertaria

Kuruf Editorial. Ro Negro-Neuqun

La Bord- Moreno

La Comuna de estudiantes del 41

La feria del Fin del Mundo

La Fossati Matanza

La Fuente espacio cultural

La Naranja- Avellaneda

La Raymundo Agrupacin Estudiantil

La Toma , Centro cultural y comunitario (Lomas de Zamora)

La Unin del Pueblo

Leonardo Lopez- Delegado Suteba La Matanza

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Lista Marrn- Florencio Varela

Lista roja y Negra en SUTEBA Escobar

Luis Romero, werken del Lof Mapuche Felipin- Neuqun

Matanza Viva

Movimiento No matars

Movimiento Solidario Vida Digna (Chile)

Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)

MTR Bariloche (Movimiento Territorio Rebelde)

Mujeres Ferroviarias independientes

Multisectorial contra la Represin Bariloche

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada

anderoga Nuestra Casa

OIME Estudiantil, Universidad Nacional de Moreno

Oscar Cianio -Voces de los Muros

Pablo Bergel (Ex deputy CABA)

Partido Comunista de los Trabajadores (PCT)

Partido Obrero- Almirante Brown

Patria Grande Moreno

Patria Grande Regional Oeste

POR

Reagrupamiento hacia el PST

Salvador Lpez Arnal (Maths teacher- Barcelona)

Sociedad de resistencia La Plata

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Lomas de Zamora (FORA)

Sutepa- PAMI

Taller de Autodefensa Feminista Assata Shakur

Trabajadorxs de Patronato de Liberados en Lucha

Tribuna Docente

UJS Brown

Universidad desde Abajo (UniDA)

Vecinos Autoconvocados contra la Ceamse y el Care de Gonzalez Catn

Virginia Bolten Sociedad de resistencia

Ya Basta-Nuevo MAS

Ya Basta en el 41



* Ελληνική μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης, Μελβούρνη, Γενάρης 2018.