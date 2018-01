[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

Declaración de Apoyo a la Federación Anarquista Gaúcha

Carta Opinión Noviembre

Carta Opinión FAU – Agosto 2017

Comunicado de SUTCRA ante el asesinato de Marcelo Silvera by Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines

Communiqué About The Report Titled "RAM": The State Is The Terrorist by Acción Socialista Libertaria

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titula... by Acción Socialista Libertaria