Chi Spara Sui Curdi Spara Sulla Rivoluzione by Gianni Sartori Θεσ/νίκη: Aντιφ... by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης Ας μιλήσουμε ... by Αναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Αντιφασισμός | Ανακοίνωση Τύπου Saturday January 06, 2018 06:25 Saturday January 06, 2018 06:25 by ΕΣΕ Ιωαννίνων, Σεμπρεβίβα, Κατάληψη Αντιβίωση, Rebel Kollek by ΕΣΕ Ιωαννίνων, Σεμπρεβίβα, Κατάληψη Αντιβίωση, Rebel Kollek ngnm55 at gmail dot com Για μας η αντιφασιστική συγκέντρωση της περσινής 21ης Φλεβάρη, που τόσο χτυπήθηκε, είναι η στιγμιαία έκφανση ενός συνολικότερου αγώνα για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας. Για μας, τους κακοπληρωμένους εργαζόμενους, τις ξεσπιτωμένες, τους φεσωμένους, τις αντιφασίστριες, τους μετανάστες, τους καταληψίες, τους φοιτητές, τις αντιστεκόμενες, τους ομοφυλόφιλους, τους καταπιεσμένους, τις οργισμένες, τις τρελές κι αλλοπαρμένες... η εύρυθμη λειτουργία της πειθαρχημένης κοινωνίας βρωμάει φασισμό.

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι ιστορική ευθύνη!



Την Τρίτη 21/2/2017, ημέρα της εθνικής απελευθέρωσης των Ιωαννίνων, νεοναζί της Χ.Α. κάνουν την εμφάνιση τους στην πόλη, εκπροσωπούμενοι από το νο2 στην ιεραρχία βουλευτή τους Χρ. Παππά. Η παρουσία τους, τόσο στη μητρόπολη όσο και στο χώρο κατάθεσης στεφανιών, ήταν αποτέλεσμα αποδοχής της πρόσκλησης που τους είχαν απευθύνει οι τοπικές αρχές. Μάλιστα, οι υποτιθέμενοι αντιφασίστες του δημοκρατικού τόξου, εκπρόσωποι του φάσματος της εξουσίας στο σύνολο της (κυβέρνηση, αντιπολίτευση, τοπικοί άρχοντες, δικαστική, θρησκευτική και εκτελεστική εξουσία), δε θα μπορούσαν παρά να στέκονται δίπλα τους σε αυτήν την καθιερωμένη επετειακή φιέστα της επέκτασης του ελληνικού κράτους. Αντιφατικό? Καθόλου. Άλλωστε ποιος μπορεί να αμφισβητήσει πως ο ρόλος των ναζιστικών/φασιστικών μορφωμάτων ξεπερνά τον εργαλειακό χαρακτήρα που συχνά τους αποδίδεται, καθώς αποτελούν ζωτικό κομμάτι των σύγχρονων δημοκρατικών κρατών. Πόσο δε μάλλον, κατά τη διάρκεια μιας επετείου, που αν και η επίσημη ονομασία της ψελλίζει κάτι για ελευθερία, η ουσία της δεν εστιάζει παρά στην ενίσχυση του ιδεολογήματος της εθνικής ενότητας.



Όπως σε όλη την ευρώπη έτσι και στην ελλάδα, όπου και όποτε χρειάστηκαν τόσο τα ίδια τα φασιστικά μορφώματα (Χ.Α.) όσο και πρόσωπα/εκφραστές της ακροδεξιάς ιδεολογίας (Καμμένος, Άδωνης κ.α.), βρίσκονταν πλάι στους διαχειριστές της εξουσίας προσφέροντας τον ώμο τους προς στήριξη. Λίγα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι αρκετά. Στο κοινοβούλιο ψηφίζουνε παρέα νομοσχέδια για τη διευκόλυνση της εκμετάλλευσης μας και για τη στήριξη του εγχώριου κεφαλαίου. Στο δρόμο επιδίδονται σε πογκρόμ σε μετανάστες, καθόλου τυχαία κυρίως σε περιόδους όπου το ίδιο το κράτος εφαρμόζει ρατσιστικές πολιτικές, ετοιμάζεται για επιχειρήσεις σκούπα ή χτίζει στρατόπεδα συγκέντρωσης και hotspot. Στα τηλεπαράθυρα της εξωτερικής πολιτικής πουλάνε δίπλα-δίπλα νταηλίκι στην τουρκία (βλ. κοινές επισκέψεις σε Καστελόριζο και βραχονησίδες με σκοπό τον καθορισμό ΑΟΖ υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου). Μα ακόμα και όταν φαινομενικά οι φασίστες στέκονται απέναντι από την εκάστοτε κυβέρνηση, ακόμα και τότε η συμβολή τους είναι τεράστια στη σταθερότητα του καπιταλιστικού κράτους, καθώς λίγα πράγματα συμβάλλουν τόσο αποτελεσματικά στη διαιώνιση της υποταγής όσο η συντηρητική εθνοβλακωτική ρητορεία.



Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, πως όταν έρχεσαι σε σύγκρουση με το κράτος, συγκρούεσαι και με το παρακράτος και αντίστροφα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες πως κάποιο θεσμικό όργανο θέλει ή μπορεί να καταπολεμήσει τα φασιστικά μορφώματα και τη φασιστική ιδεολογία, ακριβώς επειδή το κράτος είναι αυτό που τα δημιουργεί, επειδή προφανώς τα χρειάζεται.



Ο φασισμός τσακίζεται στο δρόμο!



Ύστερα από μια δεκαετία παρουσίας του μαχητικού αντιφασιστικού κινήματος στην πόλη, δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η προσπάθεια νομιμοποίησης της δημόσιας εμφάνισης των φασιστών. Έτσι, εκείνο το πρωί της Τρίτης ένα πλήθος 50 περίπου ανθρώπων χάλασε την εθνικιστική τους γιορτούλα, διαδηλώνοντας κοντά στο σημείο κατάθεσης των στεφανιών. Η συνέχεια είναι σε γενικές γραμμές γνωστή, οι μπάτσοι επιτέθηκαν με μένος, τραυμάτισαν κόσμο και διέλυσαν τη συγκέντρωση. Συνέλαβαν 4 διαδηλωτές, τον ένα μάλιστα σε λιπόθυμη από το ξύλο κατάσταση. Αντί να μεταφέρουν το διαδηλωτή αμέσως στο νοσοκομείο, τον κράτησαν για πάνω από 2 ώρες κρυμμένο στο μπατσομέγαρο αρνούμενοι την ύπαρξή του στους δικηγόρους.



Σε μια προσπάθεια να αποποιηθούν τα καφριλίκια που κάνανε και να σουλουπώσουν τη δημόσια εικόνα τους, καθώς κυκλοφόρησαν στα media διάφορες φωτογραφίες τους επί τω έργω, οι συνδικαλόμπατσοι βγήκαν στα κανάλια να μιλήσουν για το πόσο μόνα, αθώα και απροστάτευτα ήταν τα αγόρια της ΕΛ.ΑΣ. που τραυματίστηκαν. Καθώς όμως, είχαν δημοσιοποιηθεί διάφορα πλάνα ακραίας βιαιότητας σε ένα κατάμεστο από μπάτσους κέντρο, η εισαγγελία αναγκάστηκε να καλέσει διερευνητική προανάκριση για τη βαρβαρότητα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. Ιωαννίνων. Βέβαια, σχεδόν ένα χρόνο μετά είναι δύσκολο να πει κανείς σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία. Μάλλον χάθηκε κάπου ανάμεσα στα μπλεγμένα μπούτια της εισαγγελίας με της αστυνομικής διεύθυνσης.



Όσον αφορά τους 4 συλληφθέντες έγιναν αποδέκτες όλης της εκδικητικότητας των δικαστικών αρχών τόσο για τη χαλασμένη γιορτούλα, όσο και για τα πληγωμένα παλικάρια. Δηλαδή, αν και απ ότι πήρε το αυτί μας, οι μπάτσοι πρώτα επιτέθηκαν και έπιασαν κόσμο και σε δεύτερο χρόνο άρχισαν να θερίζουν την οργή. Οι 4 φορτώθηκαν ένα ευρύ, κατασκευασμένο κατηγορητήριο από πλευράς μπάτσων το οποίο εμπλούτισε ευλαβικά και αναβάθμισε η εισαγγελία. Μάλιστα, οι κατασταλτικές τους διαθέσεις έφτασαν μέχρι τους χώρους εργασίας των διωκόμενων με τηλέφωνα και επισκέψεις ασφαλιτών. Παράλληλα, επιχειρήθηκε και η εμπλοκή ενός 5ου ατόμου, το οποίο αν και δε συνελήφθη στο σημείο, το ψάξανε και προσπάθησαν να το συμπεριλάβουν στη δικογραφία με ρόλο ενορχηστρωτή. Το στήσιμο σκευωριών από τομπατσοδικαστικό σύμπλεγμα είναι συνήθης τακτική και δε μας εκπλήσσει. Δυστυχώς για αυτούς, όσοι αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας δεν έχουν αρχηγούς. Αν είχαν, θα ήταν πολύ πιο εύκολο και απλό να τους καταστείλλουν.Αν θέλουν αρχηγούς, να ψάξουν στα μπατσοκυκλώματα που πουλάνε την πρέζα και στα φιλαράκια τους στα τάγματα εφόδου.



Είναι γνωστό σε όλους ότι οι μπάτσοι παίζουν συχνά το ρόλο του προστάτη των φασιστοειδών. Είναι αναρίθμητες οι φορές που τους έχουμε δει να επιτίθενται σε καταλήψεις, στέκια, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις από κοινού. Και αν κάποιοι έχουν τόσο βραχύβια μνήμη που ξεχνάνε τις πολυάριθμες δολοφονικές επιθέσεις των φασιστών εναντίον μεταναστών, ρομά, ομοφυλοφίλων κι εργαζομένων με την κάλυψη των μπάτσων και τη συγκάλυψη των ΜΜΕ, σίγουρα δε μπορεί να ξεχάσει κανείς την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα μπροστά στα μάτια των μπάτσων και τις απόπειρες συγκάλυψης στη δολοφονία του Σαχτζάτ Λουκμάν.



Φασίστες, αφεντικά, βουλευτές, μπάτσοι, δικαστές είστε άρρηκτα συνδεδεμένοι, την εθνική ενότητα την έχουμε χεσμένη!



Παρόλα αυτά, θα ήταν αφέλεια να ερμηνεύσει κανείς την άγρια καταστολή της 21/02/2017 μόνο σαν μια ακόμα στιγμή εναγκαλισμού μπάτσων και φασιστών. Οι μπάτσοι, με την ευθύνη των εντολών να προέρχεται από την αριστερή κυβέρνηση και όχι από κάποιους σκοτεινούς ακροδεξιούς κύκλους, δεν υπερασπίστηκαν μόνο τον Παππά, αλλά το συμβολισμό εκείνης της μέρας. Δεν είναι δύσκολο να τον μαντέψει κανείς! Μια εικόνα μόνο από την εξέδρα ξεκαθαρίζει πως σε επετείους όπως αυτή, όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα βρίσκονται εκεί για να αναπαράξουν σύσσωμα την εθνική ενότητα, όχι σαν μια αφηρημένη αξία, αλλά σαν ένα στιβαρό πυλώνα της αστικής δημοκρατίας. Είναι αυτή η ενότητα που επικαλούνται όταν φτωχοποιούν το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, όταν κατασκευάζουν εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς, όταν προελαύνουν πάνω στις υποτιμημένες μας ζωές, όταν καταστέλλουν. Σε μια πόλη κοντά στα σύνορα με την αλβανία, όπου στα νότια ο ελληνικός αλυτρωτισμός μαίνεται επί δεκαετίες με τη συμμετοχή και της εκκλησίας, σε μια περίοδο που στην περιοχή δρομολογούνται όλο και πιο εχθρικά για τους κατοίκους αναπτυξιακά πλάνα (π.χ. πετρέλαια), το κράτος στέλνει μήνυμα ωμής βίας και διώξεων σε όσους αντιστέκονται.



Επίσημος αγγελιοφόρος η δικαιοσύνη, που επιχειρεί να εξοντώσει όποιον σηκώνει κεφάλι με βαριές ποινές και δυσβάσταχτα δικαστικά έξοδα. Ο νόμος, γραμμένος από χέρια ισχυρών, για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συναφιού τους, είναι το άλλοθιπου χρειάζονται ώστε να παραβλέπουν την πολιτική φύση των αγώνων. Από τους τρομονόμους των προηγούμενων ετών μέχρι το σημερινό νέο σωφρονιστικό και το πρόσφατο νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση των απεργιών, το ζύγι της δικαιοσύνης, μέσα στο δημοκρατικό σύστημα της ετεροδικίας, είναι φτιαγμένο ώστε να μεροληπτεί ενάντια στους από κάτω που αγωνίζονται.



Για μας η αντιφασιστική συγκέντρωση της περσινής 21ης Φλεβάρη, που τόσο χτυπήθηκε, είναι η στιγμιαία έκφανση ενός συνολικότερου αγώνα για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας.



Για μας, τους κακοπληρωμένους εργαζόμενους, τις ξεσπιτωμένες, τους φεσωμένους, τις αντιφασίστριες, τους μετανάστες, τους καταληψίες, τους φοιτητές, τις αντιστεκόμενες, τους ομοφυλόφιλους, τους καταπιεσμένους, τις οργισμένες, τις τρελές κι αλλοπαρμένες... η εύρυθμη λειτουργία της πειθαρχημένης κοινωνίας βρωμάει φασισμό.



Για να μη ζήσουμε σαν σκλάβοι.



Κοινωνική νομιμοποίηση των συλληφθέντων



Αλληλεγγύη στους 4 διωκόμενους αντιφασίστες



Διαδήλωση: Παρασκευή 12/01/2018, 18:00, Περιφέρεια



Συγκέντρωση: Τρίτη 16/01/2018, 09:00, Δικαστήρια



