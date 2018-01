Recent articles by Acción Socialista Libertaria

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titula... “¡Que Se Vayan Todos!” – A New Rebellion in Argentina? Buenos Aires, Argentina. Presentación de Acción Socialista Libertaria. Recent Articles about Italia / Svizzera Repressione / prigionieri

Brasile - Giù le mani dal movimento anarchico! Solidarietà con la FAG ... by Anarkismo Organizations - Anarkismo Network Santiago Maldonado Presente! by Alternativa Libertaria/FdCA Campaign of Hate. Russia and ‘Gay Propaganda’ by Alternativa Libertaria/FdCA [Argentina] Terrorista è lo Stato: Comunicato sul dossier intitolato "RAM" [Castellano] italia / svizzera | repressione / prigionieri | comunicato stampa Wednesday January 03, 2018 00:08 Wednesday January 03, 2018 00:08 by Acción Socialista Libertaria by Acción Socialista Libertaria traduzione italiana Il 27 dicembre, è stato reso pubblico con mezzi ufficiali un rapporto di 180 pagine intitolato RAM, preparato dal Ministero della Sicurezza della Nazione in collaborazione con i governi provinciali di Río Negro, Neuquén e Chubut, dove si torna nuovamente a criminalizzare, demonizzare e perseguitare ancora una volta i mapuche che si organizzano e resistono; ma anche i militanti sociali, la sinistra e l'anarchismo. COMUNICATO SUL DOSSIER INTITOLATO "RAM":

TERRORISTA E' LO STATO

Il 27 dicembre, è stato reso pubblico con mezzi ufficiali un rapporto di 180 pagine intitolato RAM, preparato dal Ministero della Sicurezza della Nazione in collaborazione con i governi provinciali di Río Negro, Neuquén e Chubut, dove si torna nuovamente a criminalizzare, demonizzare e perseguitare ancora una volta i mapuche che si organizzano e resistono; ma anche i militanti sociali, la sinistra e l'anarchismo.



Attraverso caratterizzazioni intenzionalmente infondate e basate su elementi di indagini giudiziarie che non sono state ancora chiuse ma che sono state presentate come prova di "violenza e pericolo" del gruppo RAM (Resistenza Ancestrale Mapuche), l'impresentabile fascista ministra Bullrich dichiara che il cosiddetto RAM è "un movimento che promuove la lotta insurrezionale e che non riconosce lo stato argentino né la legislazione delle province". Questo rapporto collega anche diversi gruppi come se avessero un qualche tipo di relazione e come se, a priori, avessero commesso un crimine quando le loro uniche azioni erano la solidarietà di fronte alla brutale repressione delle comunità Mapuche che aveva già lasciato un bilancio di 2 morti: Santiago Maldonado e Rafael Nahuel.



Nel Rapporto di riferimento, vengono collegati 96 casi dal 2010 in poi, tutti ancora aperti o addirittura chiusi per mancanza di merito, con varie mobilitazioni popolari e attività pubbliche, come se fossero state sviluppate nell'ambito di azione di un gruppo chiamato RAM; mescolando confusamente organizzazioni politiche anarchiche e mezzi di comunicazione alternativi. Montature giudiziarie come queste guidate dallo Stato si sono già viste in Brasile, Spagna e Cile verso settori libertari e altri settori di lotta.



Lo Stato, ancora una volta, cerca di demonizzare e dividere diversi movimenti popolari, con l'obiettivo di creare un nemico interno, un capro espiatorio che giustifichi il vertiginoso aumento della repressione contro la protesta sociale prima delle misure permanenti anti-popolari che esso prepara. Si cerca di far passare che la critica e l'organizzarsi contro gli omicidi ingiusti sia in sé, un atto criminale. Sembra che la solidarietà con il movimento curdo, che affronta il peggio dell'ISIS, implichi il terrorismo. Si vuole creare un senso comune per cui coloro che combattono per il proprio lavoro o per l'istruzione, o in solidarietà per i diritti di tutti, sono criminali.



Allo stesso tempo, si sta cercando di infangare l'immagine del popolo Mapuche, il rapporto li accusa di essere "etno-nazionalisti" per combattere lo storico colonialismo che gli stati argentini e cileni hanno scatenato sui popoli indigeni nelle campagne di sterminio e nell'espropriazione del territorio che poi danno senza riguardo ai potenti uomini d'affari e ai grandi capitali internazionali, scommettendo sulla diffusione della confusione e contribuendo a rafforzare il razzismo ancora in vigore.



Rifiutiamo, in tutti i sensi, le accuse infondate e maliziose del ministero della Sicurezza e dei governi provinciali di Chubut, Neuquén e Rio Nero e simpatizziamo con le organizzazioni e le persone provenienti di diversi strati popolari di cui sopra. Questo dossier e la sua intenzionalità politica è il nuovo trucco di cambiamento del governo di fronte alle grandi e commosse manifestazioni per la scomparsa di Santiago Maldonado, alla richiesta di giustizia per l'assassinio di Rafael Nahuel e per la legittima difesa esercitata in questo caldo dicembre per le strade dai lavoratori più vulnerabili: i pensionati e le donne che ricevono l'Indennità Universale per i figli, e che hanno visto almeno 4 attivisti popolari perdere la vista da un occhio. Dov'è il confronto? Ci riportano al passato perché non sanno come affrontare l'organizzazione dignitosa e il rifiuto dei popoli che, a poco a poco, cominciano a dire Basta! per frenare le politiche di aggiustamento. Il piano repressivo va di pari passo con il pacchetto di Riforma e la riduzione della forza lavoro che vogliono installare nella regione dell'America Latina.



Il Ministero della Sicurezza ha deciso di formare una commissione e un comando operativo congiunto, composto da forze federali e provinciali di Chubut, Rio Negro e Neuquen dove promettono anche di usare il sistema giudiziario per condannare prima che ci sia un'indagine (come è in effetti previsto dal "Report"), o il doppio processo incostituzionale come nel caso di Facundo Jones Huala, ma approvato dai media. Il dato di colore sul Rapporto è che in esso appare come una prova della violenza usata dalla RAM, il taglio fatto il 1 ° agosto per la libertà di Facundo, una foto in cui si vede espressamente Santiago Maldonado, che fu poi ucciso dalla repressione brutale di 130 gendarmi contro 10 compagni. Appaiono anche come prova, strumenti di lavoro come seghe, cacciaviti, pietre, una sporca presa in giro.



CHI VIENE CRIMINALIZZATO



L'elenco di persone e organizzazioni direttamente o indirettamente coinvolte nella RAM è lungo e noioso, oltraggioso perché ogni giorno usiamo le nostre forze per costruire un mondo dove non ci siano più l'ingiustizia patriarcale, razzista, capitalista e estrattiva da parte delle comunità originarie come delle organizzazioni dei piqueteros, dei sindacati, delle organizzazioni femministe, dei diritti umani, sindacali e sociali. A tutti i combattenti popolari offriamo la nostra solidarietà per la demonizzazione fatta dal governo di Cambiemos e chiediamo alle organizzazioni sociali di ripudiare e fermare questo scenario miserabile che ci stanno preparando.



A titolo informativo, rendiamo noti coloro che compaiono nel dossier del Ministero della Sicurezza:

https://es.scribd.com/…/RAM-Informe-conjunto-realizado-entr…

-Persone che appaiono come sostenitori della RAM: Moira Millán (Donne Indigene per il Buen Vivir- Comunidad Pillan Mahuiza); Facundo Jones Huala (Pu Lof en Resistencia Cushamen)

-Organizzazioni/mezzi di comunicazione che compaiono come collegati alla RAM:

Federación Libertaria Argentina; Colectivo Anarquista Regional La Plata; Acción Socialista Libertaria; IRPGF (Fuerza Guerrillera Popular Revolucionaria Internacional)-Siria-; Kurdistán América Latina(Portal de noticias)

-Organizzazioni/mezzi di comunicazione che compaiono come collegati alla RAM per aver dimostrato solidarietà col popolo curdo in lotta per la sua autodeterminazione:

FM 99.5 Programa Zumba La Turba, (RNMA); Editorial Sudestada; El Churqui, centro cultural, Moreno; Convergencia Socialista; Federación Anarquista de Rosario

-Organizzazioni che compaiono come direttamente collegate alla RAM in quanto presunti finanziatori:

ATE Neuquen; IPES(Instituto de Promoción de Derechos Sociales)

-Organizzazioni che compaiono come direttamente collegate alla RAM, per presunto sostegno militare:

FARC-Colombia-



E una lista vergognosa di almeno 20 persone, alcune semplicemente per identificazione della polizia, altre da arresti in manifestazioni o fatti arbitrariamente, vengono presentate dal Ministero della Sicurezza come membri delle azioni della RAM.



A Patricia Bullrich (Ministro della sicurezza), al governo di Mauricio Macri e ai governi provinciali di Mariano Arcioni (Chubut), Omar Gutierrez (Neuquén) e Alberto Weretilneck (Río Negro), li riteniamo responsabili di intimidazioni, minacce e qualsiasi pericolo che scatenano esponendoci alle loro forze repressive.



Basta con le montature!

Libertà per Facundo Jones Huala!

Giustizia per Santiago Maldonado e Rafael Nahuel!

Avanti con la lotta!



(traduzione a cura di Alternativa Libertaria-Ufficio Relazioni Internazionali)



FIRMAS



Acción Socialista Libertaria

Antena Negra

Confederación Sindical Solidaridad Obrera (España)

CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)

Corriente Popular Juana Azurduy

Corriente Surcos

ESPACIO POLÍTICO CULTURAL EL CHURQUI *Agrupación Víctor Choque (ATE)/ Agrupación Docente La Bordó (SUTEBA)/ Frente Social y Político La Brecha/ Poder Popular- Corriente de Izquierda

Federación Anarquista de Rosario

Feministas Libertarias de Insurgente de Olavarría

Frente Social y Político La Brecha:

(Colectivo desde el Pie (en La Brecha)

Corriente Social y Política Marabunta

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Hagamos lo Imposible)

Frente Popular Darío Santillán (FPDS)

Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (FPDS-CN)

Izquierda Latinoamericana Socialista

José Luis Carretero (docente universitario, España)

La Cultura del Barrio

Moira Ivana Millan (Comunidad Pillan Mahuiza)

MTD Aníbal Verón

Mujeres Originarias por el Buen Vivir

MULCS (Movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio social)

OAC (Organización anarquista de Córdoba)

Organización Política La Caldera

Organización Político Social SUBVERSIÓN

Paloma Negra-Publicación anarquista y feminista

Poder Popular- Corriente de Izquierda

Venceremos- Partido de trabajadorxs



ADHESIONES



Agrupación Che Docente (Pte. Perón- San Vicente)

Agrupación de Estatales Luisa Lallana en ATE

Agrupación Docente desde la Clase en SUTEBA San Isidro

Agrupación Docente Fuentealba- Lomás de Zamora

Agrupación Docente La Naranja- Esteban Echeverría

Agrupación Docente La Verde de Brown

Agrupación Docentes Colectivo Unite- Lista Granate

Agrupación estudiantil El Agite en la Universidad de Moreno

Agrupación Granate- SUTEBA Bahía Blanca

Agrupación Resistencia Colectiva- San Martín/Tres de Febrero

APDH Rosario

Asamblea Ácrata

Asamblea Centenario Libre de Fracking

Asamblea La Voz de la Mujer y la Diversidad

Asamblea Socioambiental Catriel

Asambleas del Pueblo

Asociación Civil Moreno por la Memoria

Asociación de ex detenidos desaparecidos (AEDD)

ASPueL- Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha (Neuquén)

ATE CONICET

ATE desde abajo

ATE Seccional Rosario

ATE UNCo

Bachillerato Popular Carlos Fuentealba

Bachillerato Popular El Cañón

Bachillerato Popular Independencia

Biblioteca Popular José Ingenieros

Campaña en defensa de la Salud, la educación y las obras públicas y en contra de la precarización- Lomas de Zamora

Campaña Nacional contra la violencia hacia las mujeres

CADH-Comisión Antirrepresiva y por los DDHH

CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)

Centro Cultural Ambiental y Deportivo Galpón 3 de Gonzalez Catán

Centro Cultural Casa Del Pueblo

Centro Cultural El Hormiguero, Moreno

Centro Cultural La Chispa

Centro Cultural Las Catonas, Moreno

Centro por los DDHH hermanos Zaragoza

Ceip Histórica (CEIPH)

Cienfuegos OP- La Emergente- Democracia Socialista

Colectivo Ácrata de la Costa

Colectivo Andamio Libertario de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Colectivo de trabajadores/as de la educación El Bondi-Lista Amarilla (La Plata)

Colectivo La Minga

CLT (Colectivo Libertario de Traslasierra)- Córdoba

Colectivo Libertario Gualeguaychú

Colectivo Octubre Callejero

Colectivo Subversiones

Comisión interna de SYNTHON (en el SPIQyP)

Comisión de Solidaridad y Resistencia

Comisión por la Memoria de la Verdad y la Justicia de Gral Madariaga

Comisión Santiago Maldonado Barcelona

Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán

Comité de solidaridad por Santiago Maldonado

Comité por la Liberación de los Presos Indígenas

Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de la ciudad de Olavarría

Comunismo Revolucionario

Consejería Pre y Post Aborto Kimelu-Zona Sur

Convergencia Socialista de Combate

Convergencia Socialista La Verdad

Conurbanas

Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas

CPS 29 de Mayo (Confluencia político social)

Derrocando a Roca

Docentes de Base (Gral. Rodríguez)

Docentes en lucha

El Andén, Centro para la Creación Social y Contracultural de Cipoletti

Encuentro Colectivo (Luján)

Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires

ENPCS- Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud

Escuela de Educación Popular Berta Cáceres, Tucumán

Escuela x Escuela- Merlo

Espacio Libertario de Paraná (Entre Ríos)

Espacio Social Anarquista de Córdoba

Federación Libertaria Argentina (FLA)

Federación de Organizaciones de Base (FOB)

Feria Popular de Guaymallén. Mendoza

FAVRE- Familiares y Amigos de Víctimas de la Represión Estatal de Neuquén y Río Negro

HIJOS Bariloche

Insumisas, contra el patriarcado y el capitalismo

Insurgente Espacio Autogestivo de Olavarría

Irma Caupan Perriot- Mujeres Originarias por el Buen Vivir Bs As

Izquierda Latinoamericana

José Antonio Gutierrez (Investigador, Irlanda)

Jóvenes Científicos Precarizados (JCP)

Juanito Laguna, Corriente Artístico Libertaria

Junta interna Ate Infraestructura

Juventud Insurgente

Juventud Guevarista

Juventud Libertaria

Kuruf Editorial. Río Negro-Neuquén

La Bordó- Moreno

La Comuna de estudiantes del 41

La feria del Fin del Mundo

La Fossati Matanza

La Fuente espacio cultural

La Naranja- Avellaneda

La Raymundo Agrupación Estudiantil

La Toma , Centro cultural y comunitario (Lomas de Zamora)

La Unión del Pueblo

Leonardo Lopez- Delegado Suteba La Matanza

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Lista Marrón- Florencio Varela

Lista roja y Negra en SUTEBA Escobar

Luis Romero, werken del Lof Mapuche Felipin- Neuquén

Matanza Viva

Movimiento No matarás

Movimiento Solidario Vida Digna (Chile)

Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)

MTR Bariloche (Movimiento Territorio Rebelde)

Mujeres Ferroviarias independientes

Multisectorial contra la Represión Bariloche

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada

Ñanderoga Nuestra Casa

OIME Estudiantil, Universidad Nacional de Moreno

Oscar Cianio -Voces de los Muros

Pablo Bergel (Ex legislador CABA)

Partido Comunista de los Trabajadores (PCT)

Partido Obrero- Almirante Brown

Patria Grande Moreno

Patria Grande Regional Oeste

POR

Reagrupamiento hacia el PST

Salvador López Arnal (Profesor de matemáticas- Barcelona, España)

Sociedad de resistencia La Plata

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Lomas de Zamora (FORA)

Sutepa- PAMI

Taller de Autodefensa Feminista Assata Shakur

Trabajadorxs de Patronato de Liberados en Lucha

Tribuna Docente

UJS Brown

Universidad desde Abajo (UniDA)

Vecinos Autoconvocados contra la Ceamse y el Care de Gonzalez Catán

Virginia Bolten Sociedad de resistencia

Ya Basta-Nuevo MAS

Ya Basta en el 41



Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in