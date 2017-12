Recent articles by Acción Socialista Libertaria

“¡Que Se Vayan Todos!” – A New Rebellion in Argentina? Buenos Aires, Argentina. Presentación de Acción Socialista Libertaria. Recent Articles about Argentina/Uruguay/Paraguay Represión / presos

Militantes de la FOB Judicializadas. Frenemos con Lucha la Criminaliza... by Federación de Organizaciones de Base Discurso sobre Ley de Baja de la edad de imputabilidad by federación Anarquista uruguaya Uruguay, ante la represión y el abuso policial by Columna Cerro-Teja [Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM" argentina/uruguay/paraguay | represión / presos | portada Monday January 01, 2018 01:36 Monday January 01, 2018 01:36 by Acción Socialista Libertaria by Acción Socialista Libertaria El 27/12 se dio a conocer públicamente por medios oficiales, un informe de 180 páginas titulado RAM, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se vuelve a criminalizar, demonizar y perseguir una vez más a lxs mapuches que se organizan y resisten; a militantes sociales, a la izquierda y al anarquismo. COMUNICADO ANTE EL INFORME TITULADO "RAM":

TERRORISTA ES EL ESTADO



El 27/12 se dio a conocer públicamente por medios oficiales, un informe de 180 páginas titulado RAM, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se vuelve a criminalizar, demonizar y perseguir una vez más a lxs mapuches que se organizan y resisten; a militantes sociales, a la izquierda y al anarquismo.



Mediante caracterizaciones infundadas adrede y basado en elementos de investigaciones judiciales que aún no fueron cerradas pero que han sido presentadas como pruebas de “la violencia y el peligro” del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la impresentable fascista y ministra Bullrich declara que, el llamado RAM es “un movimiento que promueve la lucha insurreccional y que no reconoce al Estado argentino ni la legislación de las provincias”. Este informe además, vincula a varias agrupaciones como si tuvieran algún tipo de relación y como si, a priori, hubieran cometido algún delito cuando sus únicas acciones fue la solidaridad frente a la brutal represión a las comunidades mapuches que ya dejó un saldo de 2 muertos: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.



En el Informe de referencia, se vinculan 96 causas judiciales desde el año 2010 en adelante, todas abiertas o incluso cerradas por falta de mérito, y diversas movilizaciones populares y actividades públicas, como si se desarrollasen en el marco de acción de un mismo grupo llamado RAM; mezclando confusamente organizaciones políticas anarquistas y medios alternativos de comunicación. Estos montajes judiciales se vieron también impulsados por el Estado en Brasil, España y Chile hacia sectores libertarios y demás luchadorxs.



El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante. Intentan instalar que criticar y organizarse frente a los asesinatos injustos que ellxs mismxs cometieron fuera, en sí mismo, un acto delictivo. Pareciera que solidarizarse con el movimiento kurdo, que enfrenta a lo peor de ISIS, implica terrorismo. Quieren un sentido común donde aquellxs que luchan por su trabajo o por la educación, o en solidaridad por los derechos de todxs, son criminales.



Al mismo tiempo, intentando ensuciar la imagen del pueblo Mapuche, el informe les acusa de “etno-nacionalistas” por luchar contra el histórico colonialismo que los Estados Argentino y Chileno desataron sobre los pueblos originarios en campañas de exterminio y en el despojo del territorio que entregan sin miramiento a empresarios poderosos y con grandes capitales internacionales, apostando a sembrar confusión y aportando a reforzar el racismo aún vigente.



Rechazamos, en todo sentido, las acusaciones infundadas y malintencionadas del Ministerio de Seguridad y de los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquén y nos solidarizamos con las organizaciones y personas de distintos sectores del pueblo que aparecen mencionadas. Este informe y su intencionalidad política es el re-truco del gobierno de Cambiemos frente a las enormes movilizaciones sentidas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por el pedido de justicia del asesinato de Rafael Nahuel y por la autodefensa legítima que ejerció en este caliente diciembre y en las calles el pueblo trabajador más vulnerable: jubiladxs y mujeres que reciben la Asignación Universal por Hijo, y que dejó un saldo de al menos 4 militantes populares con la pérdida de la visión de un ojo. ¿Dónde está el enfrentamiento? Es el vuelto que nos traen porque no saben que hacer frente a la digna organización y repudio de los pueblos que, de a poco, empiezan a decir ¡Basta! y a ponerle un freno a las políticas de ajuste. Y es que el plan represivo va de la mano del paquete de Reformas y del abaratamiento de la mano de obra que quieren instalar en la región latinoamericana.



Desde el Ministerio de Seguridad acordaron conformar una comisión y un comando operativo conjunto, integrado por fuerzas federales y provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquen donde además prometen usar el aparato judicial para sentenciar antes de que haya una investigación (como lo es de hecho este “Informe”), o hacer juicios dobles inconstitucionales como en el caso de Facundo Jones Huala, pero avalados mediáticamente. El dato de color del Informe es que aparece como prueba de la violencia utilizada por la RAM, el corte realizado el 1 de Agosto por la libertad de Facundo, foto donde se ve expresamente a Santiago Maldonado, quien fuera luego asesinado por la bestial represión de 130 gendarmes contra 10 compañeras/os. Aparecen como prueba también, herramientas de trabajo como serruchos, destornilladores, piedras, una burda burla.



SOBRE EL INFORME Y A QUIÉNES APUNTA PARA CRIMINALIZAR



La lista de personas y organizaciones involucradas directa o indirectamente con la RAM es larga y tediosa, indignante por que todos los días ponemos de nuestra fuerza para levantar un mundo donde no reine la injusticia patriarcal, racista, capitalista, extractivista, desde las comunidades originarias como desde organizaciones piqueteras, sindicales, feministas, de derechos humanos, sindicales, y sociales. A todas/os las/os luchadoras/es populares les brindamos nuestra solidaridad por la demonización que hace el Gobierno de Cambiemos y hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales a repudiar y frenar este escenario miserable que están preparando.



Como forma de contribuir a la información, difundimos lo que aparece en el Informe del Ministerio de Seguridad:



-Personas que aparecen como integrantes destacadas de la RAM: Moira Millán (Mujeres Originarias por el Buen Vivir- Comunidad Pillan Mahuiza); Facundo Jones Huala (Pu Lof en Resistencia Cushamen)

-Organizaciones/medios de comunicación que aparecen mencionadas como vinculadas a la RAM:

Federación Libertaria Argentina; Colectivo Anarquista Regional La Plata; Acción Socialista Libertaria; IRPGF (Fuerza Guerrillera Popular Revolucionaria Internacional)-Siria-; Kurdistán América Latina(Portal de noticias)

-Organizaciones/medios de comunicación que aparecen vinculadas a la RAM por demostrar solidaridad con el pueblo kurdo que lucha por su autodeterminación:

FM 99.5 Programa Zumba La Turba, (RNMA); Editorial Sudestada; El Churqui, centro cultural, Moreno; Convergencia Socialista; Federación Anarquista de Rosario

-Organizaciones que aparecen directamente vinculados por presuntamente financiar a la RAM:

ATE Neuquen; IPES(Instituto de Promoción de Derechos Sociales)

-Organización que aparece directamente vinculada a la RAM, por presunto entrenamiento militar:

FARC-Colombia-



Y una lista bochornosa de al menos 20 personas, algunas simplemente por identificación policial, otras por detenciones en manifestaciones o arbitrariamente, se presentan para el Ministerio de Seguridad como integrantes de las acciones de la RAM.



A Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad), el Gobierno de Mauricio Macri y los gobiernos provinciales de Mariano Arcioni (Chubut), de Omar Gutierrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), los hacemos responsables de intimidaciones, amenazas, y cualquier peligro que desatan al exponernos a sus fuerzas represivas.



¡Basta de montajes!

¡Libertad a Facundo Jones Huala!

¡Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel!

¡Arriba lxs que luchan!



FIRMAS



Acción Socialista Libertaria

Antena Negra

Confederación Sindical Solidaridad Obrera (España)

CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)

Corriente Popular Juana Azurduy

Corriente Surcos

ESPACIO POLÍTICO CULTURAL EL CHURQUI *Agrupación Víctor Choque (ATE)/ Agrupación Docente La Bordó (SUTEBA)/ Frente Social y Político La Brecha/ Poder Popular- Corriente de Izquierda

Federación Anarquista de Rosario

Feministas Libertarias de Insurgente de Olavarría

Frente Social y Político La Brecha:

(Colectivo desde el Pie (en La Brecha)

Corriente Social y Política Marabunta

Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)

Hagamos lo Imposible)

Frente Popular Darío Santillán (FPDS)

Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (FPDS-CN)

Izquierda Latinoamericana Socialista

José Luis Carretero (docente universitario, España)

La Cultura del Barrio

Moira Ivana Millan (Comunidad Pillan Mahuiza)

MTD Aníbal Verón

Mujeres Originarias por el Buen Vivir

MULCS (Movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio social)

OAC (Organización anarquista de Córdoba)

Organización Política La Caldera

Organización Político Social SUBVERSIÓN

Paloma Negra-Publicación anarquista y feminista

Poder Popular- Corriente de Izquierda

Venceremos- Partido de trabajadorxs



ADHESIONES



Agrupación Che Docente (Pte. Perón- San Vicente)

Agrupación de Estatales Luisa Lallana en ATE

Agrupación Docente desde la Clase en SUTEBA San Isidro

Agrupación Docente Fuentealba- Lomás de Zamora

Agrupación Docente La Naranja- Esteban Echeverría

Agrupación Docente La Verde de Brown

Agrupación Docentes Colectivo Unite- Lista Granate

Agrupación estudiantil El Agite en la Universidad de Moreno

Agrupación Granate- SUTEBA Bahía Blanca

Agrupación Resistencia Colectiva- San Martín/Tres de Febrero

APDH Rosario

Asamblea Ácrata

Asamblea Centenario Libre de Fracking

Asamblea La Voz de la Mujer y la Diversidad

Asamblea Socioambiental Catriel

Asambleas del Pueblo

Asociación Civil Moreno por la Memoria

Asociación de ex detenidos desaparecidos (AEDD)

ASPueL- Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha (Neuquén)

ATE CONICET

ATE desde abajo

ATE Seccional Rosario

ATE UNCo

Bachillerato Popular Carlos Fuentealba

Bachillerato Popular El Cañón

Bachillerato Popular Independencia

Biblioteca Popular José Ingenieros

Campaña en defensa de la Salud, la educación y las obras públicas y en contra de la precarización- Lomas de Zamora

Campaña Nacional contra la violencia hacia las mujeres

CADH-Comisión Antirrepresiva y por los DDHH

CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)

Centro Cultural Ambiental y Deportivo Galpón 3 de Gonzalez Catán

Centro Cultural Casa Del Pueblo

Centro Cultural El Hormiguero, Moreno

Centro Cultural La Chispa

Centro Cultural Las Catonas, Moreno

Centro por los DDHH hermanos Zaragoza

Ceip Histórica (CEIPH)

Cienfuegos OP- La Emergente- Democracia Socialista

Colectivo Ácrata de la Costa

Colectivo Andamio Libertario de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Colectivo de trabajadores/as de la educación El Bondi-Lista Amarilla (La Plata)

Colectivo La Minga

CLT (Colectivo Libertario de Traslasierra)- Córdoba

Colectivo Libertario Gualeguaychú

Colectivo Octubre Callejero

Colectivo Subversiones

Comisión interna de SYNTHON (en el SPIQyP)

Comisión de Solidaridad y Resistencia

Comisión por la Memoria de la Verdad y la Justicia de Gral Madariaga

Comisión Santiago Maldonado Barcelona

Comité de Mujeres en Solidaridad con Kurdistán

Comité de solidaridad por Santiago Maldonado

Comité por la Liberación de los Presos Indígenas

Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de la ciudad de Olavarría

Comunismo Revolucionario

Consejería Pre y Post Aborto Kimelu-Zona Sur

Convergencia Socialista de Combate

Convergencia Socialista La Verdad

Conurbanas

Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas

CPS 29 de Mayo (Confluencia político social)

Derrocando a Roca

Docentes de Base (Gral. Rodríguez)

Docentes en lucha

El Andén, Centro para la Creación Social y Contracultural de Cipoletti

Encuentro Colectivo (Luján)

Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires

ENPCS- Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud

Escuela de Educación Popular Berta Cáceres, Tucumán

Escuela x Escuela- Merlo

Espacio Libertario de Paraná (Entre Ríos)

Espacio Social Anarquista de Córdoba

Federación Libertaria Argentina (FLA)

Federación de Organizaciones de Base (FOB)

Feria Popular de Guaymallén. Mendoza

FAVRE- Familiares y Amigos de Víctimas de la Represión Estatal de Neuquén y Río Negro

HIJOS Bariloche

Insumisas, contra el patriarcado y el capitalismo

Insurgente Espacio Autogestivo de Olavarría

Irma Caupan Perriot- Mujeres Originarias por el Buen Vivir Bs As

Izquierda Latinoamericana

José Antonio Gutierrez (Investigador, Irlanda)

Jóvenes Científicos Precarizados (JCP)

Juanito Laguna, Corriente Artístico Libertaria

Junta interna Ate Infraestructura

Juventud Insurgente

Juventud Guevarista

Juventud Libertaria

Kuruf Editorial. Río Negro-Neuquén

La Bordó- Moreno

La Comuna de estudiantes del 41

La feria del Fin del Mundo

La Fossati Matanza

La Fuente espacio cultural

La Naranja- Avellaneda

La Raymundo Agrupación Estudiantil

La Toma , Centro cultural y comunitario (Lomas de Zamora)

La Unión del Pueblo

Leonardo Lopez- Delegado Suteba La Matanza

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Lista Marrón- Florencio Varela

Lista roja y Negra en SUTEBA Escobar

Luis Romero, werken del Lof Mapuche Felipin- Neuquén

Matanza Viva

Movimiento No matarás

Movimiento Solidario Vida Digna (Chile)

Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)

MTR Bariloche (Movimiento Territorio Rebelde)

Mujeres Ferroviarias independientes

Multisectorial contra la Represión Bariloche

Multisectorial La Plata Berisso Ensenada

Ñanderoga Nuestra Casa

OIME Estudiantil, Universidad Nacional de Moreno

Oscar Cianio -Voces de los Muros

Pablo Bergel (Ex legislador CABA)

Partido Comunista de los Trabajadores (PCT)

Partido Obrero- Almirante Brown

Patria Grande Moreno

Patria Grande Regional Oeste

POR

Reagrupamiento hacia el PST

Salvador López Arnal (Profesor de matemáticas- Barcelona, España)

Sociedad de resistencia La Plata

Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Lomas de Zamora (FORA)

Sutepa- PAMI

Taller de Autodefensa Feminista Assata Shakur

Trabajadorxs de Patronato de Liberados en Lucha

Tribuna Docente

UJS Brown

Universidad desde Abajo (UniDA)

Vecinos Autoconvocados contra la Ceamse y el Care de Gonzalez Catán

Virginia Bolten Sociedad de resistencia

Ya Basta-Nuevo MAS

Ya Basta en el 41

El 27/12 se dio a conocer públicamente por medios oficiales, un informe de 180 páginas titulado RAM, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con los gobiernos provinciales de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se vuelve a criminalizar, demonizar y perseguir una vez más a lxs mapuches que se organizan y resisten; a militantes sociales, a la izquierda y al anarquismo.Mediante caracterizaciones infundadas adrede y basado en elementos de investigaciones judiciales que aún no fueron cerradas pero que han sido presentadas como pruebas de “la violencia y el peligro” del grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), la impresentable fascista y ministra Bullrich declara que, el llamado RAM es “un movimiento que promueve la lucha insurreccional y que no reconoce al Estado argentino ni la legislación de las provincias”. Este informe además, vincula a varias agrupaciones como si tuvieran algún tipo de relación y como si, a priori, hubieran cometido algún delito cuando sus únicas acciones fue la solidaridad frente a la brutal represión a las comunidades mapuches que ya dejó un saldo de 2 muertos: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.En el Informe de referencia, se vinculan 96 causas judiciales desde el año 2010 en adelante, todas abiertas o incluso cerradas por falta de mérito, y diversas movilizaciones populares y actividades públicas, como si se desarrollasen en el marco de acción de un mismo grupo llamado RAM; mezclando confusamente organizaciones políticas anarquistas y medios alternativos de comunicación. Estos montajes judiciales se vieron también impulsados por el Estado en Brasil, España y Chile hacia sectores libertarios y demás luchadorxs.El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante. Intentan instalar que criticar y organizarse frente a los asesinatos injustos que ellxs mismxs cometieron fuera, en sí mismo, un acto delictivo. Pareciera que solidarizarse con el movimiento kurdo, que enfrenta a lo peor de ISIS, implica terrorismo. Quieren un sentido común donde aquellxs que luchan por su trabajo o por la educación, o en solidaridad por los derechos de todxs, son criminales.Al mismo tiempo, intentando ensuciar la imagen del pueblo Mapuche, el informe les acusa de “etno-nacionalistas” por luchar contra el histórico colonialismo que los Estados Argentino y Chileno desataron sobre los pueblos originarios en campañas de exterminio y en el despojo del territorio que entregan sin miramiento a empresarios poderosos y con grandes capitales internacionales, apostando a sembrar confusión y aportando a reforzar el racismo aún vigente.Rechazamos, en todo sentido, las acusaciones infundadas y malintencionadas del Ministerio de Seguridad y de los gobiernos provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquén y nos solidarizamos con las organizaciones y personas de distintos sectores del pueblo que aparecen mencionadas. Este informe y su intencionalidad política es el re-truco del gobierno de Cambiemos frente a las enormes movilizaciones sentidas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por el pedido de justicia del asesinato de Rafael Nahuel y por la autodefensa legítima que ejerció en este caliente diciembre y en las calles el pueblo trabajador más vulnerable: jubiladxs y mujeres que reciben la Asignación Universal por Hijo, y que dejó un saldo de al menos 4 militantes populares con la pérdida de la visión de un ojo. ¿Dónde está el enfrentamiento? Es el vuelto que nos traen porque no saben que hacer frente a la digna organización y repudio de los pueblos que, de a poco, empiezan a decir ¡Basta! y a ponerle un freno a las políticas de ajuste. Y es que el plan represivo va de la mano del paquete de Reformas y del abaratamiento de la mano de obra que quieren instalar en la región latinoamericana.Desde el Ministerio de Seguridad acordaron conformar una comisión y un comando operativo conjunto, integrado por fuerzas federales y provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquen donde además prometen usar el aparato judicial para sentenciar antes de que haya una investigación (como lo es de hecho este “Informe”), o hacer juicios dobles inconstitucionales como en el caso de Facundo Jones Huala, pero avalados mediáticamente. El dato de color del Informe es que aparece como prueba de la violencia utilizada por la RAM, el corte realizado el 1 de Agosto por la libertad de Facundo, foto donde se ve expresamente a Santiago Maldonado, quien fuera luego asesinado por la bestial represión de 130 gendarmes contra 10 compañeras/os. Aparecen como prueba también, herramientas de trabajo como serruchos, destornilladores, piedras, una burda burla.La lista de personas y organizaciones involucradas directa o indirectamente con la RAM es larga y tediosa, indignante por que todos los días ponemos de nuestra fuerza para levantar un mundo donde no reine la injusticia patriarcal, racista, capitalista, extractivista, desde las comunidades originarias como desde organizaciones piqueteras, sindicales, feministas, de derechos humanos, sindicales, y sociales. A todas/os las/os luchadoras/es populares les brindamos nuestra solidaridad por la demonización que hace el Gobierno de Cambiemos y hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales a repudiar y frenar este escenario miserable que están preparando.Como forma de contribuir a la información, difundimos lo que aparece en el Informe del Ministerio de Seguridad: https://es.scribd.com/ …/RAM-Informe-conjunto-realizado-entr…-Personas que aparecen como integrantes destacadas de la RAM: Moira Millán (Mujeres Originarias por el Buen Vivir- Comunidad Pillan Mahuiza); Facundo Jones Huala (Pu Lof en Resistencia Cushamen)-Organizaciones/medios de comunicación que aparecen mencionadas como vinculadas a la RAM:Federación Libertaria Argentina; Colectivo Anarquista Regional La Plata; Acción Socialista Libertaria; IRPGF (Fuerza Guerrillera Popular Revolucionaria Internacional)-Siria-; Kurdistán América Latina(Portal de noticias)-Organizaciones/medios de comunicación que aparecen vinculadas a la RAM por demostrar solidaridad con el pueblo kurdo que lucha por su autodeterminación:FM 99.5 Programa Zumba La Turba, (RNMA); Editorial Sudestada; El Churqui, centro cultural, Moreno; Convergencia Socialista; Federación Anarquista de Rosario-Organizaciones que aparecen directamente vinculados por presuntamente financiar a la RAM:ATE Neuquen; IPES(Instituto de Promoción de Derechos Sociales)-Organización que aparece directamente vinculada a la RAM, por presunto entrenamiento militar:FARC-Colombia-Y una lista bochornosa de al menos 20 personas, algunas simplemente por identificación policial, otras por detenciones en manifestaciones o arbitrariamente, se presentan para el Ministerio de Seguridad como integrantes de las acciones de la RAM.A Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad), el Gobierno de Mauricio Macri y los gobiernos provinciales de Mariano Arcioni (Chubut), de Omar Gutierrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), los hacemos responsables de intimidaciones, amenazas, y cualquier peligro que desatan al exponernos a sus fuerzas represivas.Acción Socialista LibertariaAntena NegraConfederación Sindical Solidaridad Obrera (España)CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)Corriente Popular Juana AzurduyCorriente SurcosESPACIO POLÍTICO CULTURAL EL CHURQUI *Agrupación Víctor Choque (ATE)/ Agrupación Docente La Bordó (SUTEBA)/ Frente Social y Político La Brecha/ Poder Popular- Corriente de IzquierdaFederación Anarquista de RosarioFeministas Libertarias de Insurgente de OlavarríaFrente Social y Político La Brecha:(Colectivo desde el Pie (en La Brecha)Corriente Social y Política MarabuntaFrente de Organizaciones en Lucha (FOL)Hagamos lo Imposible)Frente Popular Darío Santillán (FPDS)Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (FPDS-CN)Izquierda Latinoamericana SocialistaJosé Luis Carretero (docente universitario, España)La Cultura del BarrioMoira Ivana Millan (Comunidad Pillan Mahuiza)MTD Aníbal VerónMujeres Originarias por el Buen VivirMULCS (Movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio social)OAC (Organización anarquista de Córdoba)Organización Política La CalderaOrganización Político Social SUBVERSIÓNPaloma Negra-Publicación anarquista y feministaPoder Popular- Corriente de IzquierdaVenceremos- Partido de trabajadorxsAgrupación Che Docente (Pte. Perón- San Vicente)Agrupación de Estatales Luisa Lallana en ATEAgrupación Docente desde la Clase en SUTEBA San IsidroAgrupación Docente Fuentealba- Lomás de ZamoraAgrupación Docente La Naranja- Esteban EcheverríaAgrupación Docente La Verde de BrownAgrupación Docentes Colectivo Unite- Lista GranateAgrupación estudiantil El Agite en la Universidad de MorenoAgrupación Granate- SUTEBA Bahía BlancaAgrupación Resistencia Colectiva- San Martín/Tres de FebreroAPDH RosarioAsamblea ÁcrataAsamblea Centenario Libre de FrackingAsamblea La Voz de la Mujer y la DiversidadAsamblea Socioambiental CatrielAsambleas del PuebloAsociación Civil Moreno por la MemoriaAsociación de ex detenidos desaparecidos (AEDD)ASPueL- Asamblea en Solidaridad con los Pueblos en Lucha (Neuquén)ATE CONICETATE desde abajoATE Seccional RosarioATE UNCoBachillerato Popular Carlos FuentealbaBachillerato Popular El CañónBachillerato Popular IndependenciaBiblioteca Popular José IngenierosCampaña en defensa de la Salud, la educación y las obras públicas y en contra de la precarización- Lomas de ZamoraCampaña Nacional contra la violencia hacia las mujeresCADH-Comisión Antirrepresiva y por los DDHHCCRS (Corriente Clasista René Salamanca)Centro Cultural Ambiental y Deportivo Galpón 3 de Gonzalez CatánCentro Cultural Casa Del PuebloCentro Cultural El Hormiguero, MorenoCentro Cultural La ChispaCentro Cultural Las Catonas, MorenoCentro por los DDHH hermanos ZaragozaCeip Histórica (CEIPH)Cienfuegos OP- La Emergente- Democracia SocialistaColectivo Ácrata de la CostaColectivo Andamio Libertario de Concepción del Uruguay (Entre Ríos)Colectivo de trabajadores/as de la educación El Bondi-Lista Amarilla (La Plata)Colectivo La MingaCLT (Colectivo Libertario de Traslasierra)- CórdobaColectivo Libertario GualeguaychúColectivo Octubre CallejeroColectivo SubversionesComisión interna de SYNTHON (en el SPIQyP)Comisión de Solidaridad y ResistenciaComisión por la Memoria de la Verdad y la Justicia de Gral MadariagaComisión Santiago Maldonado BarcelonaComité de Mujeres en Solidaridad con KurdistánComité de solidaridad por Santiago MaldonadoComité por la Liberación de los Presos IndígenasComunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de la ciudad de OlavarríaComunismo RevolucionarioConsejería Pre y Post Aborto Kimelu-Zona SurConvergencia Socialista de CombateConvergencia Socialista La VerdadConurbanasCorriente Político Sindical Rompiendo CadenasCPS 29 de Mayo (Confluencia político social)Derrocando a RocaDocentes de Base (Gral. Rodríguez)Docentes en luchaEl Andén, Centro para la Creación Social y Contracultural de CipolettiEncuentro Colectivo (Luján)Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos AiresENPCS- Encuentro de Prácticas Comunitarias en SaludEscuela de Educación Popular Berta Cáceres, TucumánEscuela x Escuela- MerloEspacio Libertario de Paraná (Entre Ríos)Espacio Social Anarquista de CórdobaFederación Libertaria Argentina (FLA)Federación de Organizaciones de Base (FOB)Feria Popular de Guaymallén. MendozaFAVRE- Familiares y Amigos de Víctimas de la Represión Estatal de Neuquén y Río NegroHIJOS BarilocheInsumisas, contra el patriarcado y el capitalismoInsurgente Espacio Autogestivo de OlavarríaIrma Caupan Perriot- Mujeres Originarias por el Buen Vivir Bs AsIzquierda LatinoamericanaJosé Antonio Gutierrez (Investigador, Irlanda)Jóvenes Científicos Precarizados (JCP)Juanito Laguna, Corriente Artístico LibertariaJunta interna Ate InfraestructuraJuventud InsurgenteJuventud GuevaristaJuventud LibertariaKuruf Editorial. Río Negro-NeuquénLa Bordó- MorenoLa Comuna de estudiantes del 41La feria del Fin del MundoLa Fossati MatanzaLa Fuente espacio culturalLa Naranja- AvellanedaLa Raymundo Agrupación EstudiantilLa Toma , Centro cultural y comunitario (Lomas de Zamora)La Unión del PuebloLeonardo Lopez- Delegado Suteba La MatanzaLiga Argentina por los Derechos del HombreLista Marrón- Florencio VarelaLista roja y Negra en SUTEBA EscobarLuis Romero, werken del Lof Mapuche Felipin- NeuquénMatanza VivaMovimiento No matarásMovimiento Solidario Vida Digna (Chile)Movimiento Universitario de Izquierda (MUI)MTR Bariloche (Movimiento Territorio Rebelde)Mujeres Ferroviarias independientesMultisectorial contra la Represión BarilocheMultisectorial La Plata Berisso EnsenadaÑanderoga Nuestra CasaOIME Estudiantil, Universidad Nacional de MorenoOscar Cianio -Voces de los MurosPablo Bergel (Ex legislador CABA)Partido Comunista de los Trabajadores (PCT)Partido Obrero- Almirante BrownPatria Grande MorenoPatria Grande Regional OestePORReagrupamiento hacia el PSTSalvador López Arnal (Profesor de matemáticas- Barcelona, España)Sociedad de resistencia La PlataSociedad de Resistencia de Oficios Varios de Lomas de Zamora (FORA)Sutepa- PAMITaller de Autodefensa Feminista Assata ShakurTrabajadorxs de Patronato de Liberados en LuchaTribuna DocenteUJS BrownUniversidad desde Abajo (UniDA)Vecinos Autoconvocados contra la Ceamse y el Care de Gonzalez CatánVirginia Bolten Sociedad de resistenciaYa Basta-Nuevo MASYa Basta en el 41 Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in