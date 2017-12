Recent articles by FAU

Declaracin de la Federacin Anarquista Uruguaya sobre la Represin en... Carta Opinio FAU Crnica del Acto Anarquista de fAu 29 de abril de 2015 Recent Articles about Βενεζουέλα / Κολομβία Λαϊκοί Αγώνες

Ejrcito Colombiano Asesin a un Campesino y Dej Dos Ms Heridos en Z... by Centro de Comunicacin y Educacin Popular Enraizando Pequea minera artesanal o criminal? by Jos Antonio Gutirrez D. Porque nos cansamos de arrancar, el proceso organizativo en Micoahum... by Jos Antonio Gutirrez D. Λαϊκή Εξουσία στη Βενεζουέλα Βενεζουέλα / Κολομβία | Λαϊκοί Αγώνες | Ανακοίνωση Τύπου Tuesday December 19, 2017 18:57 Tuesday December 19, 2017 18:57 by FAU - Anarkismo by FAU - Anarkismo Μια δήλωση των Αναρχικών της Ουρουγουάης Η πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να ενοχλείται και η κληρονομιά του Chavismo είναι αυτή που παραμένει αμφισβητήσιμη και συζητήθηκε στα αριστερά. Δημοσιεύουμε αυτή την μεταφρασμένη δήλωση από την Federacin Anarquista Uruguaya (FAU) με τις προοπτικές της για την τρέχουσα κατάσταση. Αρχικά δημοσιεύθηκε στο Anarkismo. Μεταφράστηκε από τον Ricardo Araya για την Αναρχική Ομοσπονδία Black Rose. Η παρούσα μετάφραση είναι απο το https://thefreeonline.wordpress.com/2017/12/16/ongoing-...41043

Σχετικά με τη Λαϊκή Εξουσία στη Βενεζουέλα: Μια δήλωση των Αναρχικών της Ουρουγουάης



Η πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα συνεχίζεται σε σύγκρουση και η κληρονομιά του Chavismo εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη και να συζητείται στην αριστερά. Εκδίδουμε εκ νέου αυτή τη δήλωση από την Αναρχική Ομοσπονδία Ουρουγουάης (FAU) με τις απόψεις της για την παρούσα κατάσταση. Ιδρύθηκε το 1956, η FAU ήταν ένα από τα ισχυρότερα αναρχικά κινήματα στη Λατινική Αμερική, επέζησε της περιόδου της δικτατορίας και παραμένει ενεργή σήμερα. Επίσης συστήνουμε την ανάγνωση άλλων κειμένων για την Βενεζουέλας, το αγγλικό ΗMadurizationτου τσαβισμού δήλωση των αναρχικών και ανάλυση χιλιανών αναρχικών που πραγματοποίησαν πολιτική έρευνα στην Καραϊβική Βενεζουέλα: "Πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα: κρίση, τάσεις και πρόκληση της ανεξαρτησίας της τάξης".



Η λαϊκή εξουσία στη Βενεζουέλα, αρχικά οδηγείται από τον χαρισματικό Ούγκο Τσάβες ήταν σε διαρκή ένταση ... Από τα πάνω, οι πόροι έχουν μειωθεί και εμποδίζεται με κάθε δυνατό τρόπο, η ανάπτυξη των κοινοτήτων και της λαϊκής εξουσίας .



Το 1989 μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές εξεγέρσεις, γνωστές ως "El Caracazo", πήρε σάρκα και οστά στη Βενεζουέλα. Αυτή η λαϊκή εξέγερση υποκινήθηκε από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Carlos Andres Perez, ο οποίος παρέδωσε την οικονομία της Βενεζουέλας στο ΔΝΤ για να εφαρμοστεί μια πολιτική καθαρού νεοφιλελεύθερου σοκ. Η οικονομική κρίση που ζούσε ήδη η χώρα εμβαθύνονταν. Ο ισολογισμός αυτής της τεράστιας λαϊκής κινητοποίησης ήταν 3.000 νεκροί.



Η εμφάνιση στην πολιτική σκηνή του Ούγκο Τσάβες, ένός εθνικιστή στρατιωτικού, πρώτα μέσα από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα, μετά τη διεξαγωγή μιας μεγάλης εκστρατεία και την νίκη στις εκλογές, προσέλκυσε και διοχέτευσε όλο τον λαϊκό ενθουσιασμό που είχε σιγήσει προς στιγμήν σε θάνατο.



Το εξαιρετικά διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα της Βενεζουέλας δεν παρέχει εξόδους μέσω των Accin Democrtica και COPEI (τα δύο παραδοσιακά κόμματα της χώρας). Δεν μπορούσαν να κάνουν καμία πρόταση που θεωρήθηκε έγκυρη. Τα μπαλώματα που χρειάστηκε το καπιταλιστικό σύστημα στη Βενεζουέλα, τελικά, μέσω μιας περίπλοκης διαδικασίας, θα τίθονταν απο τον Τσάβεζ.



Αυτή η λαϊκή προσκόλληση σημαίνει επίσης ότι διάφορες αριστερές ομάδες και ακόμη πρώην αντάρτες περιέβαλλαν τον πρόεδρο Chvez. Ο αδελφός του, ο οποίος ήταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι μαζί του. Επιπλέον, ήταν ο αδελφός του που τον επηρέασε αποφασιστικά να ενταχθεί στον στρατό για να κάνει κάποια πολιτική δουλειά στο θεσμό.



Και ήρθε το 2002 και το αποτυχημένο πραξικόπημα του AD και του COPEI μαζί με την Fedecmaras, την οντότητα που συγκεντρώνει όλα τα αφεντικά της χώρας. Υπήρχε επίσης δολιοφθορά. Εκατομμύρια άνθρωποι κατεβαίνουν από τους λόφους για να υπερασπιστούν τον Τσάβες και ότι είχαν επιτύχει και αυτό που τους είχε αρνηθεί εδώ και αιώνες. Περισσότερη ελπίδα βρίσκονταν στη νέα κυβέρνηση με πρωταγωνιστή τον Ουγκό Τσάβες.



Γιατί τόσο δημοφιλής υποστήριξη; Η κυβέρνηση του Τσάβες σήμαινε για τους φτωχότερους να έχουν εξασφαλίσει την διατροφή τους και ορισμένες κοινωνικές παροχές. Μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος, η κυβέρνηση Τσάβες υλοποιεί διάφορα σχέδια, που ονομάζονται αποστολές και με πρώτη την Barrio Adentro και Mercal, έρχονται να εργαστούν 28 αποστολές το 2010, κατάφερε να εξαλείψει τον αναλφαβητισμό, να δώσουν προσοχή για την υγεία και τις βασικές ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού.



Συζητιέται η Λαϊκή Εξουσία" "Poder Popular" και οι λαϊκές γειτονιές οργανώνονται, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους πολιτοφυλακών. Οι παραγωγικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί ανθίζουν, κοινότητες και μια αρκετά εκτεταμένη περιφερειακή οργάνωση από τα κάτω. Όλα με μεγάλη αυτονομία κοινωνικά, γιατί το κράτος, στην κυβέρνηση, ήταν ακόμα κάποιος έλεγχος από την παλιά γραφειοκρατία που είχε υποστηρίξει το πραξικόπημα.



Φυσικά, η κυβέρνηση Chvez είχε ξεκινήσει το σύνθημα της "Λαϊκής Εξουσίας" αλλά από πάνω, εργαζόταν από εκεί, προσπαθώντας να οικοδομήσει νέους θεσμούς στο καπιταλιστικό κράτος αλλά που λειτουργούσαν το έργο τους, αλλά και με την αντίληψή τους για το κράτος. Είναι αλήθεια ότι δημιουργήθηκε ένας σημαντικός ρόλος σε επίπεδο βάσης, ο οποίος είναι αδύνατο να αγνοηθεί και ότι αυτή τη στιγμή και σε κάποιο βαθμό δομήθηκε μια παράλληλη κοινωνία, πραγματικές οργανώσεις πραγματικής Λαϊκής Εξουσίας, αρχικά με ελάχιστη ή καθόλου κρατική διαμεσολάβηση. Πολλοί ριζοσπάστες ακτιβιστές εντάχθηκαν σε αυτή τη δραστηριότητα της Λαϊκής Εξουσίας και μέσα στην ίδια την καρδιά του λαού έθεσαν την ανάγκη για ανεξαρτησία αυτού του σώματος και αγωνίστηκαν για τους δικούς τους στόχους.



Τα κινήματα της κοινότητας της Βενεζουέλας αναμένεται να υποστηρίξουν τη νέα Συντακτική Συνέλευση (photo by AVN)

Φυσικά, το κράτος δημιουργεί μόνο γραφειοκρατία και νέους αστούς. Μέσα σε λίγα χρόνια, πρώην μαχητές και μερικοί καριεριστές ανέλαβαν τον έλεγχο των διαφόρων περιοχών του κράτους και αφομοίωθηκαν και πλούτισαν. Αυτό είναι το φαινόμενο των "bolirricos". Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τη στρατιωτική κάστα, για την ανώτερη διοίκηση του Στρατού που έχει κατακτήσει οφέλη όπως ποτέ άλλοτε. Αυτή η διαδικασία συνοδεύτηκε από ένα ορισμένο επίπεδο διαφθοράς.



Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε εθνικοποιήσεις, με την πιο σημαντική από αυτές ήταν του PDVSA, σύμφωνα με την οποία το κράτος της Βενεζουέλας παίρνει τον έλεγχο του πετρελαίου, η Βενεζουέλα είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου, αξιοποιώντας τις υψηλές τιμές της τελευταίας δεκαετίας . Είναι μια διεργασία διαστρεβλωμένη. Δεν υπάρχει κοινωνικό πείραμα στην καθαρή του κατάσταση.



Εκεί ζουν οι κοινότητες των ανθρώπων με το στρατό, κοινότητες οπαδών του Τσάβες με κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας, τομείς εργατικής τάξης με διαφορετικό βαθμό υποστήριξης για τον Τσάβες, εκατομμυριούχοι που πλούτισαν σε βάρος του λαού και της διαφθοράς. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη των παραδοσιακών αστών που έχουν ενταχθεί στο Chavismo για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και να επωφεληθούν από αυτόν. Η πλειοψηφία είναι διατεθειμένη να γυρίσει τον άλλο τρόπο όταν τα μικρά συμφέροντά τους τους πουν.



Αλλά αυτό που είναι αναμφισβήτητο στην διαδικασία της Βενεζουέλας, είναι οτι ένα σημαντικό μέρος του λαού, τα "αουτσάιντερ", συμμετείχαν στην οικοδόμηση κάτι που αντιτίθεται στον καπιταλισμό και την αμερικανική ιμπεριαλιστική διείσδυση, την κατασκευή νέων κοινωνικών σχέσεων, το αυτοδιοικούμενο μέρος της παραγωγής, των υπηρεσιών και της κοινωνικής ζωής από μόνο του.



Στο βάθος είναι η εναντίωση κατά της αυτοδιαχείρισης και της προόδου της πραγματικής λαϊκής εξουσίας, από τα κάτω, κατά των κατακτήσεων που διατυπώθηκαν και κερδίθηκαν απο το αντι-καπιταλιστικό και αντι-ιμπεριαλιστικό γενικό αίσθημα, που έχουν υποχρεώσει έως και τις άρχουσες τάξεις της Βενεζουέλας και τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ, την κυβέρνηση Trump όπως και του Ομπάμα να παίζουν στο επίπεδο της διεθνούς πίεσης και του οικονομικού αποκλεισμού.



Έχουν επωφεληθεί από μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση Τσάβες έχει κάποια σημαίνουσα και λαϊκή δυσαρέσκεια πάνω από ανικανότητα και τη συνενοχή να λύσει βασικά προβλήματα, όπως τρόφιμα, φάρμακα και βάναυση αύξηση του κόστους ζωής του. Το πολιτική δεξιά, η μπουρζουαζία και οι ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί σε δράση έχουν εμβαθύνει την κρίση όσο το δυνατόν περισσότερο και δημιούργησαν και αναδημιουργούσαν αυτή την κατάσταση. Αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, επιπλέον, έχει ελαχιστοποιήσει τη σύνδεσή της με αυτούς που την στήριξαν.



Οι κοινότητες της Βενεζουέλας



Το 2013 καταχωρήθηκαν 1150 κοινότητες και 31670 κοινοτικά συμβούλια. Μέσα από τα Κοινοτικά Συμβούλια ο πληθυσμός λύει άμεσα τις υποθέσεις του και παρεμβαίνει στα έργα κοινωνικής υποδομής χρησιμοποιώντας τους πόρους που δίνει το κράτος στα εν λόγω Συμβούλια. Είναι το φύτρο και η βάση της Λαϊκής Εξουσίας.



Αυτά τα Κοινοτικά Συμβούλια λειτουργούν με βάση τις συνελεύσεις γειτονιάς, όπου οι απαιτήσεις τίθενται αλλά και οργανώνονται για να εκτελούν διάφορα καθήκοντα και να αναπτύσσουν κοινωνικές εργασίες και έργα υποδομής στις γειτονιές. Αυτές οι κοινότητες δημιουργήθηκαν από το 2009 και χρησημοποιήθηκαν από τον Τσάβεζ πριν από το θάνατό του ως κυβερνητικό όργανο της επανάστασης, αυτοδιοικούμενο και αυτοδιαχειριζόμενο. Στην πορεία τους και με την ανεξαρτησία τους όσον αφορά το κράτος και τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου του Chavista.



Οι Κοινότητες έχουν έρθει για να αναλάβουν τη συνολική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης και της διανομής των τροφίμων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στέγασης, έργα υποδομής, όπως γέφυρες και έχουν παρακολουθήσει πολλά προβλήματα από τις γειτονιές του πληθυσμού. Ήταν ένα πραγματικό σώμα δημοκρατίας και άμεσης συμμετοχής. Ωστόσο, σταθερά και σε αύξηση έχουν αναχαιτιστεί από τα πάνω, από τον τρούλο της κυβέρνησης Τσάβες που : παρεμποδίζει τη δράση της, επιδιώκει να βασίζονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες και οι γραφειοκράτες, καθυστερώντας την υιοθέτηση των νόμων που παρέχουν πόρους και την προστασία και προς όφελος των κοινοτικών δράσεων.



Ένα παράδειγμα που απεικονίζει την λειτουργία μίας Κομμούνα είναι η περίπτωση της Ataroa, που συγκεντρώνει πενήντα κοινωνικές ομάδες κοινοτικά συμβούλια στο Νότιο Μπαρκισιμέτο (τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας) και άλλοι, και όπου, μεταξύ άλλων μικρών επιχειρήσεων, Έχει σχηματίσει ένα εργοστάσιο τούβλων που παρέχει υλικό στα έργα που γίνονται σε αυτές τις γειτονιές.



Η κοινότητα ανέλαβε επίσης τη διαχείριση ενός συστήματος αστικών μεταφορών με οκτώ λεωφορεία. μιας τηλεόρασης, Lara TV. Προσθέστε ένα ενεργό μέλος αυτής της κοινότητας που οι άνθρωποι λύνουν φυσικά τα προβλήματά τους, αλλά η εμπειρία δεν ήταν χωρίς εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής εξουσίας, τη γραφειοκρατία και με συγκρούσεις με άλλους κρατικούς θεσμούς.



Στη συνέχεια έχουμε τη λαϊκή εξουσία στη Βενεζουέλα, αρχικά να ωθείται από τον χαρισματικο Ούγκο Τσάβες, να είναι σε συνεχή ένταση με το κράτος, το κυβερνών κόμμα, το Bolibourgeoisie, το στρατό και ολόκληρη τη κάστα των γραφειοκρατών οι οποίοι είχαν ανακαλύψει ένα κερδοφόρο πεδίο στην εξουσία και το πετρέλαιο.



Από τα πάνω έχουμε μείωση των πόρων που καθηστούν δυσκολότερη, την ανάπτυξη των κοινοτήτων και της Λαϊκής Εξουσίας, διότι η ανάπτυξη της ίδιας της εμπειρίας αυτής συνεπάγεται μια ισχυρή αντίθεση με το κράτος και την κυρίαρχη δύναμη. Μια σύγκρουση που δεν θα λύσει ειρηνικά, χωρίς τραύματα, χωρίς διαλείμματα, όπως πολλοί θεωρητικοί διατυμπανίζουν, αλλά όπως δείχνει η ιστορία, οι συγκρούσεις και ταξικά συμφέροντα, όταν προκύπτει μια διαδικασία από κάτω της λαϊκής εξουσίας, διευθετούνται μέσω της βίας και σε αυτή τη γραμμή ρήξης με το καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι πραγματικά ο Chavism.



Η δεξιά, η κρίση και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών



Χωρίς αμφιβολία, τα πράγματα είχαν πάει πολύ μακριά για τη ταραγμένη δεξιά της Βενεζουέλας. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2002, σιγά-σιγά η δεξιά ανοικοδόμησε τις δυνάμεις της και επέστρεψε από τους fueros μετά την ανάλυψη του Maduro. Οι απεργίες των εργοδοτών, οι ελλείψεις δημιουργούνται από τα αφεντικά, μεταξύ των οποίων και οι ιδιοκτήτες του Polar - μια συμπυκνωμένη ομάδα τροφίμων - μεταξύ άλλων.



Στους αργαλειούς της λαϊκής δυσαρέσκειας, αποκτά πλειοψηφία για την Εθνική Συνέλευση. Τοποθετούνται και δοκιμάζονται πολιτικές και τεχνικές αποσταθεροποίησης και πίεσης για να ανατρέψουν τον πρόεδρο Maduro. Αυτό τελικά επιδιώκει να ανατρέψει το καθεστώς του Τσάβες. Οι "Προσωπικότητες" αυτής της Συνέλευσης που ανήκουν στο MUD διεξάγουν διεθνείς αποστολές και διατηρούν επαφές με ηγέτες και πολιτικές οργανώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρώπη με μια έκκληση για πραξικόπημα και που είναι πρόθυμοι να παίξουν την κάρτα της μεγαλύτερης δυνατής παρέμβασης στη Βενεζουέλα.



Στη συνέχεια, οι "guarimbas" και η στρατηγική για τη νίκη στους δρόμους και την αποσταθεροποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο με διαφορετικές μεθόδους.



Η υποστήριξη των ΗΠΑ για την αποσταθεροποίηση της Βενεζουέλας ήταν συνολική. Υπάρχουν διάφορες ιμπεριαλιστικές οργανώσεις που παρέχουν οικονομική στήριξη στις δράσεις της καπιταλιστικής φύσης που εκτελεί η δημοκρατική ενότητα (MUD).



Η CIA (Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών) των ΗΠΑ χρηματοδοτεί αυτές τις δραστηριότητες μέσω διαφόρων οργανώσεων όπως NED (National Endowment for Democracy), για διάφορες ONG φορείς προσπαθούν να δημιουργήσουν την απομόνωση και να μποϊκοτάρουν τη Βενεζουέλα . Το δημοκρατικό κάλεσμα και δεν έχει δημοκρατία και με το πρόσχημα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική και κοινωνική εργασία στην Βενεζουέλα.Μία κατάσταση που αυτοί οι οργανισμοί συστηματικά υφαίνουν στο επίπεδο της Λατινικής Αμερικής και στην υφιστάμενη κατάσταση.



Πάρτε, για παράδειγμα την PROVEA, ΜΚΟ που συνδέονται με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η οποία χρηματοδοτείται από οργανισμούς όπως το Open Society του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος, το Ίδρυμα Ford, την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων πρεσβιών και ποικίλων οργανισμών. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Βενεζουέλας και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, αλλά όχι τα εκατομμύρια των μεταναστών που φτάνουν και υποφέρουν στις ακτές της, ως αποτέλεσμα των πολέμων που έχουν σπαρθεί στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μετά απο λεηλασίες για περισσότερο από δύο αιώνες.



Όλα αυτά είναι τεκμηριωμένα. Δεν είναι απλό περιστατικό. Υπάρχουν στοιχεία, αναφορές, που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των Yankee στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, την αντιπολίτευση που θέλει μόνο να δώσει πραξικόπημα. Αντιπολίτευση βαθιά αντι-λαϊκή. Η πρόθεση είναι να εγκαταστήσουν το καθαρό και σκληρό νεοφιλελεύθερο μοντέλο όπως αυτό που ήδη εκτελούν στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, αφαιρώντας τις λαϊκές κατακτήσεις και σπέρνοντας περισσότερη δυστυχία.



Επιπλέον πολιτικά ό, τι έχει ασκηθεί στη Βενεζουέλα για χρόνια τώρα, δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από ό, τι το ίδιο σχέδιο που αναπτύχθηκε στη Χιλή για να ανατρέψουν την κυβέρνηση Αλιέντε το 1973 και να επιβάλουν την βάρβαρη δικτατορία του Πινοσέτ ή να νικήσουν την Επανάσταση Sandinista στη Νικαράγουα στη δεκαετία του '80. Φυσικά, ένα σχέδιο που απαιτούσε ορισμένες προσαρμογές σύμφωνα με το ιστορικό πλαίσιο αλλά το μοντέλο είναι το ίδιο.



Φυσικά υπήρχαν απαντήσεις από την κυβέρνηση Maduro. Μερικοί από τους πολιτικούς υπολογισμούς δεν είναι πολύ επιτυχείς ή έχουν αμφίβολα αποτελέσματα. Δεν ανέστηλαν επαρκώς την τεράστια εσωτερική κατάσταση όπου ο πληθυσμός δεν είχε τα απαραίτητα πράγματα και την τεράστια κερδοσκοπία που ήταν γύρω από αυτή την τραγική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, ξόδεψαν το επιχείρημα της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας μέχρι να την αφήσουν σχεδόν χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό που προσπάθησαν ήταν να εκμεταλλευτούν τους μηχανισμούς διείσδυσης και την ιμπεριαλιστική δράση για να φανούν αθώοι.



Τέλος, ζητήθηκε η εκλογή της Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης. Εδώ για τη σύνθεσή του ονομάστηκε, με ένα δειλό τρόπο, σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις για να είναι μέρος αυτής. Παρά τον περιορισμό της συμμετοχής τους, οι λαϊκές οργανώσεις τόνωσαν τη δράση τους ενόψει αυτής της ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δείκτες που θεωρούνται και πάλι στο τρέχον έργο, γεγονός που προκάλεσε κάποιες ελπίδες και έδωσε κάποια κοινωνική ζωή σε εκείνους που ήταν κάπως απομακρυσμένοι. Ακόμη και με κάποιους κρίσιμους τόνους, ανέπτυξαν δραστηριότητες υπέρ αυτού του συστατικού σώματος. Ίσως να πιστεύουν ότι μια φορά στη μήτρα του θα μπορούσε να επιτύχουν κάποια ευνοϊκά κοινωνικά αποτελέσματα και κάποιες διορθώσεις.



Μια πολιτική στρατηγική της παρενόχλησης της κυβέρνησης Μαντούρο, η οποία αντιτίθεται σε άλλη που είχε κερδίσει το δρόμο και που απέρριψε δράσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς. Μια πολιτική στρατηγική που μερικές φορές βυθίστηκε σε μια διαμάχη για το κατά πόσον ήταν νομικά νόμιμη ή όχι. Το περιβάλον στο οποίο διευθετήθηκε το ζήτημα δεν ήταν νομικό, ήταν πολιτικό και ήταν για το ποιος ακολούθησε ή έλαβε την κυβέρνηση. Ούτε η μία ούτε η άλλη αποκάλυψαν την αυθεντικότητα.



Οι απο τα κάτω μίλησαν



Αυτή η πολιτική και οικονομική κρίση που δημιούργησε το δεξιό πραξικόπημα και οι ΗΠΑ είχαν μια άλλη απάντηση. Θα φαινόταν ότι ο λαός της Βενεζουέλας σε ένα γενικό επίπεδο δεν κινητοποιήθηκε, δεν μπορούσε να βρει τρόπους για να σταματήσει αυτό το πραξικόπημα, αλλά και στις περιφερειακές εκλογές στις 15 Οκτωβρίου, η λαϊκή πλειοψηφία μίλησε και απέρριψε το δρόμο του προς τα δεξιά και στο πραξικόπημα, δίνοντας τη νίκη στους υποψηφίους του Τσάβες σε 17 από τις 23 πολιτείες.



Ο λαός μίλησε στις εκλογές, όχι τόσο στο δρόμο και επαναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες της Λαϊκής Εξουσίας που είναι τελικά αυτό που έχει σημασία, αλλά χωρίς αμφιβολία αυτό σηματοδοτεί ότι κάτι απο τα κάτω, κάτι στον λαϊκό ιστό αναπτύχθηκε, υπάρχει και που Υπάρχει, μια υποκειμενικότητα στο λαϊκό επίπεδο, με ασαφή και αντιφατικά στοιχεία είναι αλήθεια, αλλά αυτό δείχνει ότι το κάτι της Λαϊκής Εξουσίας ζει και περπατάει. "Κάτι" της όλης αυτής εμπειρίας είναι εκεί, φρέσκο, ζωντανό και διεκδικεί, ακόμη και σκοντάφτοντας, το χώρο και τη θέση του στην ιστορία.



Στο εκλογικό σώμα η δεξιά δεν μπορούσε να αποδείξει απάτη ή κάτι παρόμοιο. Έδειναν κλοτσιές στον αέρα, αλλά το γεγονός είναι ότι ο λαός της Βενεζουέλας επέλεξε το συγκεκριμένο τρόπο για να ακουστεί και να προσπαθήσει να κρατήσει τα βασικά στοιχεία μιας διαδικασίας για την οποία η αναφορά, αλλά τώρα φαίνεται να εκφράζεται σε αντιφατικές, πανσέτα και μερικές φορές ψευδής



Στη συνέχεια, υπάρχει "κάτι" του λαϊκού πρωταγωνιστή, ιδεολογικά στοιχεία, παραγωγή, διανομή αγαθών, αυτοάμυνα των κοινοτήτων και δεν είναι απλή προπαγάνδα. Είναι σαφές ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να λειτουργούν σε σύνθετο πλαίσιο που προς το παρόν δεν είναι ευνοϊκά.



Αλλά "κάτι" από όλη αυτή τη διαδικασία έχει ένα καθεστώς πραγματικότητας. Υπάρχει λαός στη Λατινική Αμερική που ονειρεύεται και ενεργεί για να χτίσει "κάτι" διαφορετικό από την κοινωνία στην οποία ζούμε. Αυτό το "κάτι" μπορεί να προχωρήσει σε μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εξαρτάται από τη λαϊκή υποστήριξη από τα κάτω των Λατινοαμερικανικών λαών, ότι αυτό το "κάτι" μετατρέπεται σε ισχυρό λαό στο δρόμο προς μια αυθεντική Λαϊκή Εξουσία χωρίς καμία κρατική προστασία. Με έναν ορίζοντα σοσιαλισμού στα μάτια του.



Οι ιστορικές-κοινωνικές διαδικασίες δεν είναι τέλειες, δεν είναι εργαστηριακές. Δεν προέρχονται από ένα εγχειρίδιο. Είναι αντιφατικές, αλληλένδετες, πολύ σύνθετες, με την κουλτούρα κάθε πόλης και την ιστορία της. Αλλά είναι ο λαός, οι καταπιεσμένοι, όσοι έχουν εκμεταλλευτεί και έχουν υποστεί λεηλασίες, παραβιάσεις όλων των δικαιωμάτων τους, δίωξη, θάνατος, φυλάκιση, βασανιστήρια.



Αυτές οι εμπειρίες από πόνο και ελπίδα μπορούν να ανοίξουν ένα κενό, να κάνουν διαλείμματα και να αποτελέσουν πηγή νέων δρόμων.

Επιπλέον, όταν η δεξιά έρχεται γύρω, όταν παρεμβαίνει παγκόσμια ιμπεριαλιστική εξουσία, για να βυθίσει περαιτέρω αυτό που θεωρούν πίσω αυλή τους, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολίασε ποια πλευρά πρέπει κάποιος να είναι.



Δεν πρόκειται για υπεράσπιση αυτής ή εκείνης της κυβέρνησης. Για την FAU για τους αναρχικούς το κέντρο της συζήτησης είναι το πώς θα προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση των λαών της Λατινικής Αμερικής προς πλήρη χειραφέτηση και την ελευθερία, πώς θα σφυρηλατήσουμε δυνατούς ανθρώπους και εκ των προτέρων για την κατασκευή της λαϊκής εξουσίας.



*Στα αγγλικά εδώ: https://wp.me/pIJl9-aFs (μέσω της Ομοσπονδίας Black Rose).



Digg this del.icio.us Furl Reddit Technorati Facebook Twitter << Back To Newswire

English Italiano Deutsch This page can be viewed in