Nosotrxs, anarquistas / libertarixs, en la lucha de clase en la Europa del Capital.

Las organizaciones europeas federadas en la red Anarkismo se reunieron el 18 y 19 de noviembre a Génova, Italia. Hablamos, charlamos, intercambiamos y reflexionamos, tratamos de definir y determinar las tareas que vamos a abordar en el futuro como red, en Europa. Las delegaciones venían de Galés, de Francia, Italia, Suiza e Irlanda, con un saludo cariñoso de lxs compañerxs de Embat, expresaron la necesidad de seguir y profundizar el trabajo común.









Cuál es el contexto?

La fase histórica que vivimos es sin duda la de una crisis sistemática y de transformaciones estratégicas. El capital en crisis está en búsqueda de un nuevo modelo de regulación y, en ese contexto, la izquierda vive una crisis muy grave.

El social-liberalismo es parte integrante del Estado y de la gestión europea del capital. Se convirtió en un instrumento de dominación y explotación. Otro sector de la izquierda reivindica una ambición reformista que se apoya sobre una estrategia estatal, por lo tanto no lograr construir una propuesta social emancipadora. Hay un sector amplio que lucha y anima las resistencias desde la base y que no acepta los límites fijados por los marcos políticos institucionales.

Mientras, el proceso de liquidación del modelo fordista nos lleva a antiguas formas de explotación del trabajo parecidas a las del principio del siglo XX. El proletariado clásico se transforma y se está ampliando, nuevas formas de explotación se desarrollan a través el trabajo autónomo y las nuevas estructuras del trabajo asalariado, en una tendencia a la precarización generalizada de las condiciones de vida de todxs lxs trabajadorxs.

Estamos frente nuevas contradicciones con posibilidades de explosión relativas, como el Brexit o la subida de la extrema-derecha hacía la conquista del poder estatal en la Unión Europea. El bloque geo-estratégico europeo está tiroteado por importantes tensiones internas y se enfrenta a dos escenarios para los próximos años: o construirse rápidamente como un polo imperialista, o volver a jugar los segundos roles frente a las otras centrales de poder emergentes en el mundo.

A todo eso, se agrega la carencia de un movimiento social capaz de obstáculizar la ofensiva del bloque dominante, de avanzar hacía nuevas conquistas y organizar de manera solida el conjunto de los grupos sociales dominados.

El escenario se plantea por un lado, una extrema-derecha siempre más agresiva y por otro una ofensiva de la burguesía contra todos los derechos y las conquistas sociales acumuladas a lo largo de las luchas de los 10 últimos años.



Hacía donde queremos ir y lo que debemos hacer

si la fase en la cual estamos y la que viene presentan una situación difícil y larga, si es en estas condiciones que tendremos que llevar nuestra intervención, no podemos ceder al miedo ni retroceder.

El fin del capitalismo y la auto-gestión de la sociedad son necesidades que no pueden ni deben esperar más. Eso no significa que no deben ser más objetivos históricos, sino que deben irrigarse y hacerse parte integrante de nuestras prácticas en el seno de las organizaciones de lxs explotadxs. Es en las luchas de hoy que aprendemos y preparamos los valores del mundo que queremos construir.

No creemos que exista una vía más simple y más rápida: nuestro deber cotidiano es de construir, piedra por piedra, etapa por etapa, las luchas y los conflictos en nuestros barrios y lugares de trabajo. Acumular fuerzas para poder reunir y movilizar toda esa parte de la sociedad que forma la resistencia y la disidencia, que rechaza adaptarse al capitalismo y que afirma la única alternativa posible: la organización desde la base y la destrucción de todas formas de explotación y dominación. Nuestra política es una política de la emancipación, de acción de base, de la construcción de un poder popular.

Vimos que Europa, a pesar de las contradicciones y los conflictos internos, no es sólo una unión de Estados en un espacio común sino más bien un sistema de poder transnacional que posee una capacidad de intervención estratégica propia para garantizar los intereses del bloque dominante.

Creemos y trabajamos para lograr construir una cultura y una estrategia común a nuestras organizaciones que reforzará las luchas sociales y que enraizará el anarquismo organizado de clase y emancipador, que constituiría en este espacio común una red capaz de organizar las respuestas necesarias a los procesos a los cuales debemos enfrentarnos. Identificando las potencialidades de la lucha, deseamos generar una alternativa y relaciones de fuerzas que nos favorezcan.

Estamos determinadxs a llevar nuestra contribución y a apoyar las luchas sociales en Europa y en el mundo mientras sea necesario.



Avanzar, luchar, construir poder popular!

Llevamos un nuevo mundo en nuestros corazones



Alternativa Libertaria/FdCA – Italia

Alternativa Libertaire – Francia

Coordination des Groupes Anarchistes – Francia

Libertarian Socialist Feferation – Gales / Reino Unido

Organizaction Socialiste Libertaire – Suiza

Workers Solidarity Movement - Irlanda