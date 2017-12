Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Noi comunisti anachici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Dove siamo?

Dove vogliamo andare e cosa dobbiamo fare

Avanzare, lottare, costruire potere popolare!

Portiamo un mondo nuovo nei nostri cuori.

Alternativa Libertaria/FdCA - Italia

Alternative Libertaire - Francia

Coordination des Groupes Anarchistes - Francia

Libertarian Socialist Federation - Galles/Inghilterra

Organization Socialiste Libertaire - Svizzera

Workers Solidarity Movement - Irlanda

Le organizzazioni europee federate nella rete Anarkismo si sono riunite tra il 18 e il 19 novembre a Genova. Abbiamo parlato e discusso, ragionato e pensato, provando a pianificare quelli che sono i nostri compiti da portare avanti, come rete, in Europa.Le delegazioni provenienti da Galles, Francia, Italia, Svizzera e Irlanda, e un saluto caloroso dai compagni/e catalani di Embat, hanno espresso la necessità di seguire e sviluppare un intervento comune.La fase che stiamo vivendo è senza dubbio di crisi sistemica e di trasformazione strategica. Il capitale in crisi è alla ricerca di un nuovo modello di regolazione nel quale si inserisce una crisi determinante della sinistra.Il social-liberalismo è parte attiva dello Stato e della gestione europea del capitale. Si è convertito in strumento di dominio e di sfruttamento. Un altro settore della sinistra rivendica un'ambizione riformista che si appoggia su strategie stataliste senza però riuscire a costruire una proposta alternativa sociale ed emancipatrice. Cè anche un ampio settore che lotta e che anima le resistenze dal basso e che non accetta le limitazioni legate alle politiche istituzionali.Mentre il processo di liquidazione di un modello fordista ci riporta a forme di sfruttamento sul lavoro che evocano gli inizi del ‘900, il proletariato classico si trasforma e si allarga, si configurano nuove forme di sfruttamento con lavoro autonomo e nuove strutture di lavoro salariato dentro una spinta alla precarizzazione di tutte le condizioni della vita.Siamo di fronte a nuove contraddizioni, con relativa possibilità che esplodano, come la Brexit o la crescita dell’estrema destra verso la conquista del potere statale nella Unione Europea. Il blocco geostrategico europeo è in bilico, con forti lacerazioni interne, tra il costituirsi nel futuro prossimo come un polo imperialista coerente o subire la subalternità di fronte agli altri centri di potere del mondo.A tutto questo si aggiunge la mancanza di un movimento sociale in grado di ostacolare l'offensiva del blocco dominante, di avanzare verso nuove conquiste e di organizzare in maniera solida l’insieme dei gruppi sociali dominati.Questo a fronte di una estrema destra sempre piu aggressiva e un'offensiva della borghesia contro tutti i diritti e le conquiste sociali accumulati duramente con le lotte degli ultimi 150 anni.Se la fase in corso e quella che verrà presentano una situazione dura e difficile, e tali saranno le condizioni da affrontare nel nostro intervento, in ogni caso non ci spaventiamo e non ci tiriamo indietro.La fine del capitalismo e l’autogestione della società sono una necessità che non possono e non devono aspettare, anche se costituiscono obbiettivi storici. Sono parte fondante e integrante delle nostre pratiche in seno all’organizzazione degli e delle sfruttati/e. È nelle lotte di oggi che prepariamo e impariamo i valori del mondo che vogliamo costruire.Non crediamo a scorciatoie e il nostro compito quotidiano è quello di costruire, mattone dopo mattone, passo dopo passo, lotte e conflitti nei nostri quartieri e nei posti di lavoro. Accumulare forze per poter raggiungere e mobilitare tutta quella parte di società che è resistenza e dissidenza, che rifiuta le compatibilità col capitalismo e afferma l’unica alternativa possibile: l’organizzazione dal basso e la distruzione di ogni tipo di sfruttamento e dominazione. La nostra politica è di emancipazione, di azione di base, di costruzione di potere popolare.Abbiamo visto che l’Europa, malgrado le contraddizioni ed i conflitti interni, non è solo un'unione di Stati in uno spazio comune, ma un sistema di potere transnazionale che possiede una capacità d’intervento strategico proprio per garantire gli interessi fondamentali del blocco dominante.Crediamo e lavoriamo quindi, anche noi per riuscire a costruire una cultura e una strategia comune alle nostre organizzazioni, rafforzando le lotte sociali e radicando al loro interno l’anarchismo organizzato di classe e di emancipazione, costituendo nello spazio comune una rete internazionale capace di dare le risposte necessarie ai processi che ci colpiscono. Individuando le potenzialità di lotta, vogliamo generare alternativa e rapporti di forza a noi favorevoli.Siamo decisi a portare sempre e ovunque sia necessario il nostro contributo al movimento di lotta sociale in Europa e in tutto il mondo.