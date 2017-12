NURIYE LIBERA!

All'ottavo mese di sciopero della fame e dopo sei mesi di detenzione, Nuriye Gulmen torna in libertà, anche se condizionale.



Gianni Sartori



Nuriye Gulmen è finalmente tornata a casa. Anche se soltanto in libertà condizionale, in attesa dell’appello. Infatti, contro ogni evidenza e senso della realtà, l'ex docente universitaria risulta condannata a sei anni e tre mesi per terrorismo (in quanto presunta appartenente all'organizzazione DHKP-C) nonostante i testimoni dell'accusa si siano contraddetti a vicenda e le accuse risultassero sostanzialmente infondate. Il regime, com'era prevedibile, non ha voluto sconfessare la sua opera repressiva. Ma ormai risultava evidente che la determinazione, la coerenza e il coraggio di questa donna di 35 anni, ridotta a 34 chili di peso, stavano diventando ingestibili per il governo di Erdogan.



Nuriye è stata liberata venerdì 1 ottobre, quasi all'ottavo mese di sciopero della fame e dopo sei mesi di detenzione.

Chi assisteva all'udienza ci ha parlato dell'emozione, quasi incredulità, dei presenti al momento del verdetto.

Anche in questa circostanza, come nelle udienze precedenti, non le hanno consentito di partecipare, se non in video conferenza dal reparto di cure intensive di un ospedale di Ankara. Sempre chi era in aula ha descritto pure l'incredulità, momentanea, di Nuriye stessa. Rimasta quasi attonita dopo la notizia, ritrovava la parola al momento di scendere dall'ambulanza (portata a braccia, non essendo in condizione di camminare): “Sono immensamente felice di ascoltare la vostra voce. Pensavo che non l'avrei mai più sentita”. Così, con un filo di voce, si è rivolta a quanti (amici, parenti, militanti solidali...) erano accorsi per accoglierla.

Ovviamente ci auguriamo che il suo fisico, duramente provato dal lungo sciopero della fame, sia in grado di recuperare quanto prima.

In ogni caso la sua epica testimonianza, la sua resistenza di prigioniera dissidente costituiscono un simbolo, un esempio per tutti coloro che “sentono sulla propria pelle ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo”.

E anche, aggiungo, una speranza per gli sfruttati, calpestati, umiliati e offesi di ogni luogo e tempo.



