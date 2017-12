Correggio, 2 dicembre 2017: quando cacciammo i fascisti da casa. Le barricate di Parma del 1922

"Quando cacciammo i fascisti da casa. Le barricate di Parma del 1922." presso Casa Spartaco Ne parliamo con William Gambetta e Margherita Becchetti del Centro Studi Movimenti Parma. Ascolteremo l'avvincente cronaca di quei giorni di straordinaria partecipazione popolare contro l'occupazione fascista della città, ma avremo anche modo di approfondire il contesto socio politico in cui, in quel delicatissimo momento storico, il proletariato trovò quella forza e quel senso di unità necessari per compiere questa impresa, che ancora oggi ricordiamo con grande orgoglio antifascista.

