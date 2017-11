Italia / Svizzera - Evento comunista anarchico



Genova: Incontro europeo delle organizzazioni comuniste anarchiche/libertarie.

in collaborazione con Spazio Libero Utopia

con la presenza di delegazioni di Alternative Libertaire - Francia; Workers Solidarity Movement - Irlanda; Organisation Socialiste Libertaire - Svizzera; Ffederasiwn Anarchaidd Cymru - Galles; Alternativa Libertaria/fdca-Italia

presso Spazio Libero Utopia - Via Ronchi Genova Multedo

Ore 18 - Incontro europeo delle organizzazioni comuniste anarchiche/libertarie.

Presentazione della situazione nazionale e discussione.

Con la presenza di Alternative Libertaire - Francia; Workers Solidarity Movement - Irlanda; Organisation Socialiste Libertaire - Swizzera; Ffederasiwn Anarchaidd Cymru - Galles.



Ore 20 - CENA: MINESTRONE ALLA GENOVESE (5 euro). Per prenotare scrivere a Simone entro GIOVEDÌ 16 - EMAIL: simonesalazione@hotmail.com

oppure

fb: Alan Poe



ORE 22 - "Bresci chi?!" (Teatro degli zingari)

A Milano nel maggio del 1898 l'esercito sparò sulla folla che da giorni protestava contro l'aumento dei prezzi, la mancanza di lavoro che spingeva ad emigrare e la mancanza di diritti civili e politici. In quelle giornate di maggio si contarono più di cento morti. La notizia arrivò a Patterson, negli Stati Uniti, dove si erano trasferiti molti emigranti italiani per lavorare nelle fabbriche tessili. Due anni dopo, un operaio toscano varcò l'oceano per tornare in Italia con una pistola e un' idea.