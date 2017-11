Italia / Svizzera - Evento comunista anarchico



Lucca: Donne Contro - intervista a 10 donne anarchiche, marxiste e femministe nella Rivoluzione Spagnola

presentazione del libro di Isabella Lorusso alla Biblioteca Popolare quartiere S.Concordio

Interviste a dieci donne Anarchiche, Marxiste e Femministe che hanno vissuto la guerra civile spagnola (1936/1939) incontrate tra la Catalogna, la Francia e l'Italia dal marzo 1997 al febbraio 2013.

presso Biblioteca Popolare quartiere S.Concordio (Lucca) - presentazione del libro omonimo di Isabella Lorusso



“È un libro pensato, realizzato e scritto da donne… Donne con un fucile in spalla, un megafono in mano e un bisturi tra le dita. Donne in trincea e donne rinchiuse in casa; donne infermiere, scrittrici, donne miliziane e donne operaie. Donne appostate a ogni angolo di casa, a ogni palpito di lotta, a ogni trincea di vita.”



In chiusura piccolo buffet/aperitivo