As agências de “análise” de risco e a violação de soberanias

As agências de “análise” são empresas privadas dos EUA operando como vetores do cassino financeiro global, gerando a subordinação de sociedades inteiras. Isso ocorre em todos os países do “ocidente” ampliado, sendo que as regiões eurasiáticas sob a influência direta da China, Rússia e Índia conseguem sofrer outras projeções de poder. No caso da América Latina, sofremos hoje uma dupla intervenção, tanto das potências ocidentais – com os Estados Unidos à frente - como da presença chinesa cada vez maior em todas as camadas da economia real. Neste texto, fazemos uma breve digressão no papel de operador político das agências de “análise” na Europa pós-crise de 2008 e depois voltamos ao nosso Continente observando uma das chances desperdiçadas no período anterior.

08 de novembro de 2017, Bruno Lima Rocha

Sempre cabe perguntar. O que legitima as agências de risco? Os contratos dos fundos de investimento controlando os maiores volumes de investimento do cassino financeiro global. Em tese – longínqua e distante - as chamadas agências de “análise” de risco produziriam indicadores críveis para investidores interessados em adquirir ações ou dívidas na forma de títulos ou produtos financeiros exóticos gerados por agentes econômicos privados. Isto nas origens, porque a relevância destas empresas de bens simbólicos cresceu. Afirmo que estas agências, a partir das três maiores, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s e Fitch Rating são peça fundamental da engrenagem capitalista em sua etapa financeira, reforçando um mecanismo de legitimação que reforça e blinda o papel nefasto que a especulação financeira tem.

Recordando o ataque contra a Europa do Sul forçando o ajuste pós 2008-2009

No auge da etapa de “ajuste“ da farsa com nome de crise, do estouro da bolha imobiliária dos EUA e a venda de derivativos baseados em hipotecas não cobertas, as agências de “análise” reforçaram o empobrecimento do sul europeu. A S&P apontou diretamente suas baterias contra a Europa. Trata-se da mesma agência que até dias antes da falência do Lehman Brothers – em setembro de 2008 – classificava-o como AAA. É um papel semelhante ao aval que a empresa de auditoria contábil Arthur Andersen dera para a empresa de energia Enron, sendo que esta pediu concordata em dezembro de 2001 após o exercício de contabilidade “criativa”. A diferença é que a Arthur Andersen acompanhara a diretoria da Enron direto para uma investigação de fraude corroborada pela auditoria;já a S&P seguiu sem ser muito incomodada pelas autoridades da União Europeia.

Os fatos são reveladores. Em 13 de janeiro de 2012 a S&P rebaixou a classificação da dívida (e dos títulos desta) de nove países europeus, incluindo a França, potência latina da Zona Euro e rival da Alemanha no projeto da Europa unificada. Já em 16 de janeiro de 2012 veio a consequência, com o também rebaixamento do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (European Financial Stability Facility, EFSF, ver esm.europa.eu ), composto por todos os Estados já depreciados pela mesma agência. Imediatamente, o ex-vice-presidente do Goldman Sachs e então (atual) presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, pediu celeridade dos países membros na busca por ajustes de austeridade. Vale observar que o ESM, organismo gestor do EFSF, tem sede em Luxemburgo, paraíso fiscal continental e é gerido como um fundo de investimento e “estabilidade” para a Europa pós-2008. Na prática, opera como legitimador da maior transferência de renda coletiva para fins privados da história da humanidade.

O que ocorrera em 2012 é base para o sistema de domínio que segue. Tanto a S&P como o próprio Draghi são, agente e ator, diretamente responsáveis pela fraude com nome de “crise” que até hoje assola a Europa, em especial a “Europa do Sul”. Desaparecera por mágica a relação causal direta do aumento da dívida pública dos países membros, fruto da maior transferência de riqueza em forma financeira e depreciação de renda coletiva, quando os Estados passaram recursos públicos para bancos privados insolventes após haverem negociados derivativos podres.

Quando o movimento por outra globalização expandiu-se, nos anos ’90, uma das bandeiras consensuais era a instauração da Taxa Tobin, onerando a especulação internacional. É pouco. É preciso desmontar o poder de legitimação das instituições financeiras que impõem suas vontades sobre Estados soberanos e governos eleitos, incluindo as agências de “análise”.

A jogatina e a traquinagem não correm sem “riscos” para os influenciadores das roletas dos cassinos. Como era de se esperar, a tentativa de respostas legais e institucionais avançara (se arrastou eu diria) mesmo por dentro das estruturas de poder do ocidente. O procurador do município de Trani, Michele Ruggiero, na região de Milão, abriu – à época - investigação junto ao aparato da Guarda de Finanças (ligada ao Tesouro Italiano, mas com outras funções de polícia) e adentrou em diligência dentro do escritório da referida agência na cidade que consagrara Silvio Berlusconi como presidente de clube de futebol com projeções “populistas de direita”. A S&P e a Moody’s estavam (seguem estando e sempre estiveram) na alça de mira da Justiça da Itália, justamente por fazerem – ou supostamente haverem feito – aquilo que são acusadas: manipulação de dados e julgamentos imprudentes e infundados. A S&P em julho de 2011 e a Moody’s em maio do mesmo ano geraram fatos políticos a partir de relatórios supostamente “técnicos” ainda com o jogo político oficial em andamento (no Parlamento a primeira, e com o mercado em aberto, na segunda). Além do tradicional comportamento de manada, os informes puseram contra a parede a capacidade de mando do próprio governo italiano. As agências de “análise” derrubaram um governo soberano em plena Europa unificada. Imaginem o que não podem fazer – e fazem – com países latino-americanos?

A grande chance perdida para uma nova arquitetura financeira

Nossos países da Semi-periferia poderiam ter medidas de proteção mútua, tais como fundos de emergência e índices de risco (já previstos no Fundo de Resgate e no Banco dos BRICS), por fora das estruturas estabelecidas pela atual hegemonia financeira recebendo ameaças diretas. Este arranjo foi interrompido pela guinada à direita do Brasil. É preciso compreender que a internalização de interesses externos adentra os Estados através das portas giratórias entre o sistema financeiro, a autoridade monetária e as pastas ministeriais formadoras da “equipe econômica”. Assim, por mais surreal que pareça, o balizador das dívidas dos países – e dos papeis de títulos públicos - são índices de empresas privadas de análise de risco (da possível ausência de pagamento), a saber, Standard & Poors, Moody’s e Fitch. Para os organismos financiadores do capitalismo, a informação produzida através destas empresas é considerada superior à coproduzida pelas autoridades de países como Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China e Coréia do Sul. Retirar a absurda legitimidade das empresas de “análise” de risco e, ao mesmo tempo, iniciar acordos multilaterais em busca de novos lastros para além do fator dólar-dólar, tal como uma possível moeda cambial dos emergentes, teria sido um belo primeiro passo. Teria.

O papel das agências de “risco” e sua projeção de interesses na América Latina poderiam ter enfraquecido. A gangorra começaria a pender para outros lados se blocos regionais ou de países, como a Celac, Unasur e Mercosul, e a partir da relação Brasil-África do Sul, forçassem uma nova condição de barganha dentro dos BRICS. Com as viradas à direita no Continente, o inverso foi feito e agora a China aposta em engolir e controlar as possibilidades de produção primária e infraestrutura existentes, concorrendo diretamente com os EUA em sua área de influência direta. A América Latina, com o Brasil à frente, segue sua sina de internalizar interesses externos em nome do “país”. Herança maldita colonial que nos segue assombrando.

Versão atual da Maldição de Malinche, ao invés de “exportar” para a metrópole estanho, cobre, prata e ouro para cunharem moedas europeias, exportamos a riqueza na forma financeira. Vão os dividendos e ficam os compromissos da dívida coletiva. O moderno imperialismo coloca nossas populações no prego.



Bruno Lima Rocha é professor de relações internacionais e de ciência política (www.estrategiaeanalise.com.br para textos e áudios / estrategiaeanaliseblog.com para vídeos e entrevistas / blimarocha@gmail.com para E-mail e Facebook)