Brasile - Giù le mani dal movimento anarchico! Solidarietà con la FAG e gli anarchici brasiliani!

comunicato della rete Anarkismo

Solidarietà alla Federação Anarquista Gaúcha (FAG), alla Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) ed al movimento anarchico di Porto Alegre ed in Brasilel!

Solidarietà con gli scioperi dei lavoratori della scuola e del Comune a Rio Grande do Sul!

Per il socialismo e per la libertà!

Abbiamo appreso che lo scorso 25 ottobre è stata lanciata «Érebo» (dal nome Erebus del dio greco dell'oscurità), un'ampia operazione di polizia contro il movimento anti-autoritario.



La polizia ha perquisito almeno 4 sedi libertarie e dichiara di avere mandati di perquisizione per un'altra dozzina di sedi e di abitazioni di 30 persone. Hanno perquisito le sedi occupate da Pandorga e Parrhesia come pure lo spazio politico e culturale Ateneu Libertário Batalha da Várzea che prima era la sede ufficiale della FAG. Con questa operazione viene particolarmente colpita la Federação Anarquista Gaúcha (FAG) perchè considerata nella consueta stupidità della polizia l'organizzazione principale del movimento anarchico di Porto Alegre. La FAG è accusata di costituire una organizzazione criminale dedita a commettere crimini contro la proprietà pubblica e privata.



Va detto che non è la prima volta che la FAG viene colpita. Infatti è la quarta volta in meno di 10 anni che la FAG viene presa di mira dalla polizia e dallo Stato del Rio Grande do Sul (RS, Brazil). Nell'ottobre 2009, mentre la FAG stava conducendo una campagna sulle responsabilità della polizia nella morte di Elton Brum, parecchi poliziotti in assetto anti-sommossa perquisirono la sede della FAG senza alcun mandato mettendo a verbale che era stato rinvenuto materiale di propaganda e letteratura anarchica! Nel 2013, ci sono state due perquisizioni da parte della polizia, in giugno ed in ottobre, nella sede dell'Ateneu Libertário Batalha da Várzea dove hanno requisito e danneggiato computers, mobilio e documentazione. In quel periodo, altre sedi della sinistra sociale e politica nonchè abitazioni private vennero perquisite perchè facenti parte del Bloco de Luta.



Oggi, questa operazione si esplica in un contesto in cui lo State di Rio Grande do Sul ed il comune di Porto Alegre devono fare i conti con lotte dure e determinate nel settore della scuola e degli impiegati comunali. Il governo di Temer è sommerso dai casi di corruzione. La FAG partecipa alle lotte in corso a Porto Alegre quale gruppo di attivisti e lavoratori con idee e prassi libertarie.

L'operazione di polizia Érebo punta a criminalizzare i movimenti sociali ed in particolare la FAG unitamente all'ideologia sociale anarchica che essa sostiene. Questa operazione punta a smontare le lotte ed i sindacati che usano l'azione diretta per difendere le condizioni di vita contro le misure di austerità, contro il sistema capitalista, contro il colonalismo, il razzismo ed il patriarcato.



Ma nessuno può cancellare le idee che sono state il cuore pulsante del movimento dei lavoratori per decenni, nessuno può cancellare la rivolta per la libertà, per l'autonomia di classe, per la democrazia diretta e per il potere popolare!



Giù le mani da chi lotta nella società!

La rete Anarkismo e le seguenti organizzazioni firmatarie:

Melbourne Anarchist Communist Group - Melbourne, Australia

Alternative Libertaire - Francia

Alternativa Libertaria/fdca - Italia

Organisation Socialiste Libertaire - Svizzera

Workers Solidarity Movement - Irlanda

Zabalaza Anarchist Communist Front - Sud Africa