"Δεν είναι απλώς ζήτημα ανασύνταξης συνόρου"

Στη μέση μιας ταραχώδους εβδομάδας της κρίσης μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη και της καταλανικής κυβέρνησης, το Anarkismo μίλησε με τον υπεύθυνο Εξωτερικών Υποθέσεων της Confederacin Nacional del Trabajo (CNT), Miguel Prez. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο ίδιος ασχολείται με τη θέση που έχει υιοθετηθεί απο την αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση στην Καταλονία και τα σενάρια που ανοίγει η σημερινή κατάσταση για την ταξικούς, ελευθεριακούς και επαναστατικούς τομείς, σε όλο το ισπανικό κράτος. Δεν πρόκειται απλώς για ανασύνταξη των συνόρων, αλλά για αναδιατύπωση των δομών και του κρατικού συστήματος.

Στη μέση μιας ταραχώδους εβδομάδας της κρίσης μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη και της καταλανικής κυβέρνησης, το Anarkismo μίλησε με τον υπεύθυνο Εξωτερικών Υποθέσεων της Confederacin Nacional del Trabajo (CNT), Miguel Prez. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο ίδιος ασχολείται με τη θέση που έχει υιοθετηθεί απο την αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση στην Καταλονία και τα σενάρια που ανοίγει η σημερινή κατάσταση για την ταξικούς, ελευθεριακούς και επαναστατικούς τομείς, σε όλο το ισπανικό κράτος. Δεν πρόκειται απλώς για ανασύνταξη των συνόρων, αλλά για αναδιατύπωση των δομών και του κρατικού συστήματος.



Πώς χαρακτηρίζετε εσείς ως CNT, την κρίση στην Καταλονία και στο ισπανικό κράτος; Τι διακυβεύεται πραγματικά;

Στην CNT δεν συγχέουμε την προέλευση της τρέχουσας κατάστασης. Προφανώς, ανταποκρίνεται σε μια σύγκρουση μεταξύ ελίτ για να εξασφαλίσει την επιβίωσή τους και να εξασφαλίσει τον έλεγχο της επικράτειας προς όφελός τους. Ωστόσο, η ανάπτυξη της κατάστασης, με τη μαζική κινητοποίηση ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού στην Καταλονία, ανοίγει μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών χώρων παρέμβασης που δεν υπήρχαν πριν από ένα χρόνο ή τουλάχιστον όχι με τον ίδιο τρόπο.



Η περίπτωση της κυβέρνησης της Καταλανίας είναι πολύ σαφής. Η Generalitat (τοπική κυβέρνηση της Καταλονίας) ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό για 40 χρόνια από τα μετριοπαθή εθνικιστικά κόμματα. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, η διοίκησή της έχει επικριθεί έντονα, ειδικά μετά την έκρηξη του 15Μ το 2011. Οι περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, τα σκάνδαλα διαφθοράς, η ασταμάτητη αύξηση του χρέους, η αγανάκτηση για την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων... όλα φαινόταν να είναι ενάντια στην Generalitat. Ακριβώς από εκείνη τη στιγμή, οι πιο αμφισβητούμενοι πολιτικοί έσυραν την κάρτα ανεξαρτησίας, ξεκινώντας μια διαδικασία που οδηγεί στην τρέχουσα κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ένα σημαντικό τμήμα οπαδών της ανεξαρτησίας στην καταλανική κοινωνία πριν, αλλά ο πολιτικός ελιγμός είναι προφανής.



Από την πλευρά της, στην περίπτωση της κεντρικής κυβέρνησης, είναι ο εκπρόσωπος ενός μοντέλου κράτους και κοινωνίας που προέκυψε μετά το θάνατο του Φράνκο, μια διαδικασία γνωστή ως Μεταβατική. Από το 1978, όταν τέθηκε σε ισχύ το ισχύον Σύνταγμα, το κράτος βασίστηκε σε μια σειρά αρχών, όπως η μοναρχία, σε μεγάλο βαθμό διπλωματική κοινοβουλευτική δημοκρατία, η εκπροσώπηση των ενώσεων μέσω των εκλογών, η ενότητα της Ισπανίας με περιορισμένη αυτοδιοίκηση για τις περιφέρειες κ.λπ. Όποιος αντιτίθεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις αρχές αντιμετώπισε αμέσως την κρατική μηχανή. Αυτό συνέβη με την CNT, πάντα αρνηθήκαμε (και εξακολουθούμε να αρνούμαστε) να αποδεχθούμε το σημερινό μοντέλο συνδικάτου, βασισμένο σε συμμαχίες πλειοψηφίας που λειτουργούν ως βαλβίδες ελέγχου για τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων. Αυτό το "καθεστώς του 78 έχει επίσης διερευνηθεί ευρέως από το 2011, για λόγους παρόμοιους με εκείνους της καταλανικής υπόθεσης. Στην πραγματικότητα, αξίζει να θυμηθούμε ότι ορισμένοι από τους πολιτικούς που ήταν επικεφαλής της διαδικασίας ανεξαρτησίας ήταν και είναι οι τοπικοί εκπρόσωποι του ίδιου καθεστώτος στην Καταλονία. Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να μιλήσουμε για μια αντιπαράθεση μεταξύ ελίτ, πολιτικών, οικονομικών και συνδικάτων, που ασχολούνται με τη διασφάλιση του ελέγχου τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή.



Η πρόκληση για την ενότητα της Ισπανίας, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Καταλανικής ανεξαρτησίας, είναι μόνο ένας από τους πιο εμφανείς παράγοντες αυτής της αμφισβήτησης του καθεστώτος.Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία. Δεν είναι μόνο ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στην Καταλονία θέλει να είναι ανεξάρτητο, αλλά θέλουν να είναι μέρος αυτού του μοντέλου κράτους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται μόνο για ανασύνταξη των συνόρων, αλλά για αναδιατύπωση των δομών και του κρατικού συστήματος. Όπως μου είπε πρόσφατα ένας Καταλανός σύντροφος, "ας μην γελιώμαστε, βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας δεύτερης μετάβασης. Αυτή είναι μια διαδικασία που θα αλλάξει ουσιαστικά τις δομές ολόκληρου του ισπανικού κράτους. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Μαδρίτης μιλάει ήδη για τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος κ.λπ.



Φυσικά, ο σκοπός αυτών των μεταρρυθμίσεων και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται δεν αποφασίζονται εκ των προτέρων. Μια πολύ πραγματική πιθανότητα είναι ότι θα οδηγήσουν σε ένα ακόμα πιο αυταρχικό μοντέλο, ως αντίδραση στην απειλή για το σύστημα, εκμεταλλευόμενοι την ισπανική εθνικιστική αίσθηση που βιώνει μια έκρηξη σε αντιπαράθεση με την καταλανική ανεξαρτησία. Αυτός ο εθνικισμός, που παρασκευάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ενθαρρύνεται από την κεντρική κυβέρνηση, έχει μια σαφή συνιστώσα της άκρας δεξιάς (η ενότητα της Ισπανίας ήταν πάντα ένα αγαπημένο θέμα της δεξιάς), που μπορεί να οδηγήσει σε αποδοχή του φασισμού. Με αυτή την έννοια, εμείς στην CNT πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να βγούμε στους δρόμους, να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις και να προωθήσουμε τα στοιχεία της κριτικής στο σύστημα που υπάρχουν ήδη στις σημερινές απαιτήσεις.Τόσο για να περιοριστεί αυτή τη δεξιά κίνηση και για να συμβάλουμε στην επέκταση των δυνατοτήτων μας, έτσι, η αναδιάρθρωση του ισπανικού κρατικού μοντέλου να οδηγήσει την εργατική τάξη να κερδίσει θέσεις στα κεφάλια των επίσημων οργάνων, και όχι το αντίστροφο. Το θεωρούμε επίσης ως μια ευκαιρία να συμπεριλάβουμε στοιχεία κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης σε ένα πλαίσιο στο οποίο διαφορετικά θα έλειπαν.



Γιατί, ως συνδικαλιστική οργάνωση, για ένα ζήτημα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ πολιτικό, αποφάσισε η CNT να ζητήσει γενική απεργία;

Η προφανής πρόθεση των εθνικισμών, ισπανικών και καταλανικών, ήταν να χρησιμοποιήσουν τον πληθυσμό ως τζόκερ σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι κάτι που κάνουν πάντα. Αλλά στην περίπτωση του δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας την 1η Οκτωβρίου, το ισπανικό κράτος απάντησε με την αστυνομία και την καταστολή και άφησε εκατοντάδες τραυματίες. Σε μεγάλο βαθμό, η γενική απεργία κλήθηκε κατά της καταστολής αυτής.Τα οργανώτρια σωματεία, ως εργατικές οργανώσεις, κατέφυγαν στο δικό τους εργαλείο, το οποίο είναι η απεργία.



Εν πάση περιπτώσει, αναμενόταν ότι αυτή θα ήταν η απάντηση του κεντρικού κράτους στο δημοψήφισμα, καθώς στις εβδομάδες πριν από το δημοψήφισμα η αστυνομική παρουσία στην Καταλονία αυξήθηκε σημαντικά. Ήταν επίσης αναμενόμενο ότι από εκείνη την ημερομηνία μια έντονη περίοδος κινητοποίησης θα άνοιγε σε όλη την περιοχή και καταλάβαμε ότι μια γενική απεργία, στο πλαίσιο αυτό, ήταν η πιο συνεκτική δράση από την πλευρά μας.



Όπως είπα στην αρχή, η στάση ορισμένων τομέων εθνικισμού στην απεργία καθιστά σαφές την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τον πληθυσμό ως ασπίδα. Σε ορισμένες από τις συσκέψεις πριν από τη σύγκληση, εκπρόσωποι των κομμάτων υπέρ της ανεξαρτησίας προσπάθησαν να πείσουν τα συνδικάτα ότι η απεργία πρέπει να διεξαχθεί την ίδια ημέρα με το δημοψήφισμα, ώστε οι απεργοί να μπορέσουν να υπερασπιστούν το δημοψήφισμα ενάντια στην αστυνομική δράση. Σαφώς αρνήθηκε να τραβηχτεί στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο.



Αξίζει επίσης να σχολιάσουμε τη δράση των συνδικάτων πλειοψηφίας, του καθεστώτος, με την ευκαιρία αυτής της απεργίας. Πριν από τις σκηνές της αστυνομικής βίας την 1η Οκτωβρίου, την ίδια νύχτα, τα καταλανικά τμήματα τους εντάχθηκαν στην κλήση για απεργία. Αλλά το επόμενο πρωί αποσύρθηκαν, χωρίς αμφιβολία, αφού έλαβαν εντολές από τα κεντρικά στελέχη της στη Μαδρίτη. Αντί για μια απεργία, υπερασπίστηκαν έναν κάλεσμα για μια απεργία των πολιτών, όπου οι εργάτες ζήτησαν άδεια από τους προϊστάμενους να φύγουν για λίγο. Άφωνος Προφανώς, οι κεντρικοί ηγέτες τους ανησυχούσαν για την αποσταθεροποιητική επίδραση που θα μπορούσε να έχει μια απεργία των εργαζομένων και της μάχης σε ένα καθεστώς το οποίο αποτελεί μέρος του εαυτού τους. Σε κάθε περίπτωση, η απεργία προχώρησε και είναι η πρώτη φορά σε 40 χρόνια που τα σωματεία της μειοψηφίας διεξάγουν επιτυχημένη γενική απεργία σε μια επικράτεια,παρά το μποϊκοτάζ των κυριότερων κεντρικών συνδικαλιστικών οργανώσεων του καθεστώτος.Η μετατόπιση του παραδείγματος είναι εμφανής.



Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με την απεργία. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν πολλές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, ενέργειες κ.λπ. για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας ή άλλων παρόμοιων κινήτρων μέσα στην εθνικιστική ατζέντα. Η CNT δεν έχει συμμετάσχει ούτε υποστηρίξει κανένα από αυτά, επειδή έχουν αυστηρά πολιτική πρόθεση και δεν είναι κάτι στο οποίο θα συμμετάσχουμε. Αντίθετα, οι συνάδελφοί μας και οι συντρόφισσες μας στην Καταλονία έχουν εμπλακεί με συνελεύσεις, συναντήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. (εκτός από την ίδια την απεργία), όπου η θέση μας ήταν πάντα ξεκάθαρη, την ανάγκη ξεπεράσματος της καθαρά εθνικιστικής διαδικασίας για να συμπεριλάβουμε οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία. Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να κάνουμε τη διαφορά, ειδικά στο εξωτερικό, αλλά ελπίζουμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτό το θέμα.



Η παρούσα πρόσκληση υποβλήθηκε από κοινού με άλλα συνδικάτα και οργανώσεις με ελευθεριακή τάση. Με ποια έννοια πιέζει αυτή τη στιγμή και γιατί, σε υψηλότερα επίπεδα ενότητας; Ποια συμβολή νομίζετε ότι οι ελευθεριακοί μπορούν να έχουν σε αυτό το κίνημα που βιώνουμε;

Η CNT έχει εγκαταλείψει εδώ και καιρό την απομονωτική στάση που την έκανε να αρνείται να συνεργαστεί στενότερα με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.Με αυτή την έννοια, οι εκκλήσεις ή οι κοινές ανακοινώσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Η περίπτωση της απεργίας είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης τους περιορισμούς αυτής της συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια, η CNT εργάστηκε σκληρά για να αναπτύξει το πρότυπο των συνδικαλιστικών τμημάτων (συνέλευση εργαζομένων μιας ένωσης σε μια επιχείρηση ή εργασιακό χώρο) και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για αποτελεσματική συνδικαλιστική εργασία χωρίς την ανάγκη συμμετοχής στις συνδικαλιστικές εκλογές. Η ενέργεια αυτή κάνει μια σαφή διαφορά στον τρόπο με τον οποίο η CNT ενεργεί και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με άλλα συνδικάτα. Τα μοντέλα των συνδικάτων μας είναι σαφώς διαφορετικά και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι ένας περιορισμός όταν πρόκειται για συνεργασία. Όσον αφορά την κατάσταση στην Καταλονία και στο υπόλοιπο κράτος, φαίνεται ότι υπάρχει ένας ευρύς χώρος συνεργασίας για την αντιμετώπιση της καταπίεσης και για την αντίθεσή της στη δεξιά εκτροπή του κράτους και ορισμένων τομέων της κοινωνίας. Αλλά αυτό εξαρτάται και πάλι από την τοπική πραγματικότητα κάθε οργανισμού, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική.



Όσον αφορά τη συμβολή των ελευθεριακών, είναι περίεργο να σημειώσουμε ότι, ενώ ορισμένες ομάδες και οργανώσεις έχουν παρόμοιες θέσεις με τη δική μας (και στην πραγματικότητα η προπαγάνδα για την απεργία της 3ης Οκτωβρίου περιελάμβανε και τις υπογραφές τους), άλλοι υποστηρίζουν σαφώς την ανεξαρτησία, από αναρχοσυνδικαλισική θέση. Άλλοι, ωστόσο, αντιτίθενται σε οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια αποκλειστικά εθνικιστική διαδικασία, αν και αυτό είναι πιο συνηθισμένο σε ομάδες εκτός της Καταλονίας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε σαφές ότι το κύριο κίνητρο των κινητοποιήσεων είναι εθνικιστικό και υπέρ της ανεξαρτησίας. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το αλλάξουμε. Από εκεί και πέρα, κάποιοι καταλαβαίνουν ότι ανοίγει ένα χώρο δράσης, όπως ήδη ανέφερα, στον οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε.



Ποιες είναι οι κυριότερες απειλές και δυνατότητες για τους ανθρώπους που παρουσιάζονται στην τρέχουσα συγκυρία;

Η κύρια απειλή, και όχι μικρή, είναι η άνοδος του ισπανικού φασισμού, ως αντίδραση κατά της πιθανότητας να σπάσει η ενότητα της Ισπανίας. Στην πραγματικότητα, έχει ήδη σημειωθεί αύξηση της δραστηριότητας ακραίων δεξιών ομάδων, με επιθετικότητα και επιθέσεις κατά το φως της ημέρας. Μέχρι στιγμής, η Ισπανία δεν είχε δει την άνοδο του λαϊκίστικου και ξενοφοβικού εθνικισμού που είναι ασταθής σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντίθετα, η λαϊκή αντίδραση στην κρίση ήταν ριζικά αντίθετη, με την εμφάνιση του 15Μ κίνημα. Αυτή τη στιγμή μπορεί να αρχίσει να αλλάζει. Αν και μερικές φασιστικές ομάδες είχαν επιτύχει μια συγκεκριμένη εμφύτευση που μιμείται την τακτική της Χρυσής Αυγής, όπως η διανομή της κοινωνικής βοήθειας μόνο στον εθνικό πληθυσμό τους κλπ., Μέχρι τώρα αυτό ήταν μια μειοψηφία. Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση,σε συνδυασμό με τον αντιμεταναστευτικό και ισλομοφοβικό λόγο, μπορεί να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα που μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό κίνδυνο στους δρόμους.



Από την άλλη πλευρά, η ίδια η ιστορία της CNT δείχνει ότι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσει αυτή η έκρηξη είναι η κινητοποίηση του λαού στο δρόμο, με μια σαφή επαναστατική ώθηση. Προφανώς, είμαστε πολύ μακριά από τα επίπεδα κινητοποίησης και πολιτικού ριζοσπαστισμού της δεκαετίας του '30 ή του '70, αλλά το μάθημα παραμένει σε ισχύ. Όταν αυτό που έχει τεθεί στο τραπέζι δεν είναι παρά μια επανοικοδόμηση του καθεστώτος, μια ανακατανομή της εξισορρόπησης εξουσίας στο ισπανικό κράτος, είναι προφανές ότι είναι ανοιχτό ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και φυσικών ευκαιριών. Είναι απαραίτητο να κατακτήσουμε νέους χώρους δράσης, να αλλάξουμε τα παραδείγματα και να σπάσουμε τα μονοπώλια στον έλεγχο της επικράτειας που διατηρούνται μέχρι σήμερα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από το δρόμο. Στη δεκαετία του 1970, όταν σχεδίαζαν αυτό το καθεστώς και αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο,ο ρόλος της ανάκαμψης και της ενσωμάτωσης των αριστερών πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν στα θεσμικά όργανα έχει ήδη καταστεί σαφής. Επί του παρόντος έχουμε άλλους παρόμοιους ηθοποιούς, που εμφανίστηκαν στη ζέστη των 15Μ, οι οποίοι θα καταλήξουν να παίζουν παρόμοιο ρόλο, συνειδητά ή ασυνείδητα. Η πίεση που κλίνει την ισορροπία προς μία ή την άλλη κατεύθυνση πρέπει να προέρχεται από την κινητοποίηση.



Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της CNT στην Ιβηρική Χερσόνησο και ποιος είναι ο κύριος ρόλος που εκπληρώνει στην παρούσα συγκυρία; Σε ποιο βαθμό αυτό σχετίζεται με τις συζητήσεις και την πρόοδο που σημειώθηκε στο συνέδριο XI;

Η CNT βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια σε μια σημαντική διαδικασία ανάπτυξης και ενοποίησης. Όχι μόνο με μια προφανή αριθμητική έννοια, αν και εξακολουθούμε να είμαστε ολιγομελείς, αλλά με την ανάπτυξη πιο φιλόδοξων πρωτοβουλιών, τον διακανονισμό και την εφαρμογή του μοντέλου της ένωσής μας κλπ. Αυτό επέτρεψε, πάνω απ 'όλα, μεγαλύτερη παρουσία στο χώρο εργασίας και στο κοινωνικό επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι η γενική αντίληψη της CNT, μεταξύ άλλων κοινωνικών κινημάτων και του πληθυσμού εν γένει, είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό, τι πριν από μία δεκαετία. Αυτό είναι αξιοσημείωτο και σημαντικό όταν παρεμβαίνει σε καταστάσεις όπως η Καταλονία. Ο λόγος έχει περισσότερη αξιοπιστία αν προέρχεται από ανθρώπους που είναι γνωστοί και σεβαστοί στην περιοχή, από το αν έχετε επιδείξει σεχταριστική στάση στο παρελθόν και κανείς δεν σας εμπιστεύεται.



Ωστόσο, αυτή η διαδικασία εξυγίανσης ήταν άνιση και παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων. Αρχικά, παρ ότι τα περισσότερα τοπικά συνδικάτα επέλεξαν να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν τις πρόσφατες συμφωνίες μας, σύμφωνα με τα τελευταία συνέδρια, άλλοι δεν ήθελαν ή δεν ήταν σε θέση να το πράξουν. Γενικά, αυτό έχει οδηγήσει σε απώλεια μελών και απώλεια της ικανότητας αυτών των συνδικάτων να ενεργήσουν. Κατά συνέπεια, ένας περιφερειακός χάρτης δίνεται με αξιοσημείωτες ανισότητες μεταξύ των τοπικών τοποθεσιών, γεγονός που αποτελεί αυτόνομο πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει επίσης στην Καταλονία, όπου τα συνδικάτα βρίσκονται σε κατάσταση έντονης δύναμης και ήταν σε θέση να ασκήσουν έντονη δραστηριότητα εν όψει της πρόσφατης κατάστασης, ενώ άλλα δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν τα γεγονότα. Αυτό που αξίζει σε όλα αυτά είναι να μάθουμε πώς οι τοπικές ενώσεις που ήταν καλά τοποθετημένες εκ των προτέρων όταν προέκυψε μια κρίσιμη κατάσταση, τόσο από την άποψη του αριθμού των ακτιβιστών όσο και από πλευράς απόδοσης, κατάφεραν να ανταποκριθούν στην κρίση, ενώ οι άλλοι οχι. Το ίδιο θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη επαναστατική κατάσταση. Τα πλεονεκτήματα της οικοδόμησης οργάνωσης για χρόνια είναι προφανή.



Επιπλέον, κάθε οργάνωση που αναπτύσσεται (ειδικά αν έχει επαναστατικούς στόχους, όπως και ο δικός μας) πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά συγκεκριμένων προβλημάτων. Αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που παρενοχλούν μια στάσιμη οργάνωση, αλλά δεν είναι λιγότερο αληθινά. Για παράδειγμα, είναι καλό να έχουμε πολλούς νέους δεσμούς, αλλά είναι απαραίτητο να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους στη λειτουργία και τον πολιτισμό της ίδιας της οργάνωσης, από τη συμμετοχή σε μαχητικότητα κ.λπ. Κανείς δεν αρνείται αυτές τις προκλήσεις, αλλά βεβαίως πρόκειται για προβλήματα που θα δεν προκύπτουν εάν δεν υπάρχουν νέες σχέσεις. Κανείς δεν είπε ότι η οικοδόμηση μιας επαναστατικής οργάνωσης ήταν εύκολη. Μία από τις επιλογές είναι, φυσικά, να παραμείνει για πάντα μια ομάδα φίλων σε μια παμπ ή ένα κοινωνικό κέντρο, αλλά αυτό είναι εντελώς αντίθετο σε οποιοδήποτε επαναστατικό σχέδιο. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή τη λύση.



Όσον αφορά το συνέδριο XI, αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο τώρα, το γεγονός είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν εξετάστηκε το σημερινό σενάριο στην Καταλονία. Παρ ότι η διαδικασία ανεξαρτησίας έχει σφυρηλατηθεί πολλά χρόνια, πολλές οργανώσεις που δεν συμμετέχουν ή δεν συμμετείχαν, δεν ήταν αρκετά παρούσες. Ξέραμε ότι ήταν εκεί, αλλά δεν είδαμε αυτή την πιθανή έκρηξη. Με αυτή την έννοια, το τελευταίο συνέδριο επιβεβαίωσε τις συμφωνίες μας για υποστήριξη της αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού, κουρδικού ή σαχαρικού λαού, αλλά η Καταλωνία δεν αναφέρθηκε ρητά. Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί ότι δεν βλέπουμε την ανάγκη να κάνουμε τυχόν εξαιρέσεις στην περίπτωση αυτή. Ως εκ τούτου, η CNT υποστηρίζει την αυτοδιάθεση του καταλανικού λαού, που δεν την κατανοούμε κατά τρόπο κρατιστικό, όπως οι εθνικιστές πολιτικοί θα ήθελαν, αλλά ως αυτο-οργάνωση της τάξης σε μια δεδομένη περιοχή.



Ίσως αυτή η έλλειψη συγκεκριμενοποίησης είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ορισμένες τοπικές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους ή τη διαφωνία τους με την προσέγγιση των Καταλανών συναδέλφων. Φυσικά, είναι φυσιολογικό, σε πολύπλοκα ζητήματα και σε καταστάσεις κρίσης, να προκύψουν αμφιβολίες για την πιο κατάλληλη στρατηγική. Στην πραγματικότητα, καθώς δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική σε έναν πλουραλιστικό οργανισμό όπως η CNT, ο διάλογος είναι σταθερός σχετικά με την πιο κατάλληλη προσέγγιση ή τη δράση για κάθε νέα εξέλιξη της κατάστασης. Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να προβάλλουμε την εικόνα μιας μονολιθικής οργάνωσης, διότι δεν είμαστε, ούτε υποκρινόμαστε ότι είμαστε. Όλα είναι μέρος της συνεχούς συζήτησης ιδεών και στρατηγικών που δίνεται στην CNT και σε αυτή τη σύνθετη περίπτωση, αναμενόταν ότι θα υπήρχε μια ποικιλία απόψεων.



Τέλος, όπως ίσως γνωρίζετε, το XI Συνέδριο της CNT ξεκίνησε μια παγκόσμια πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς χώρου.Αυτή η διαδικασία έχει ήδη απλωθεί σε πολλά μέρη του κόσμου, έστω και μόνο με την εγκαθίδρυση πυκνών δικτύων επαφών μεταξύ αναρχοσυνδικαλιστικών και επαναστατικών συνδικαλιστών οργανώσεων. Αυτό μας επέτρεψε να διατηρούμε μια συνεχή ροή πληροφοριών με αυτές τις οργανώσεις (που περιορίζονται μόνο από τη δική μας ικανότητα εργασίας), οι οποίες έχουν διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο βοηθώντας μας να εξηγήσουμε τις θέσεις μας σε μια κατάσταση που προφανώς δεν είναι εύκολη. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αλληλεγγύη αυτών των οργανώσεων επιδείχθηκε σε μια σειρά από εκκλήσεις για υποστήριξη στη γενική απεργία στην Καταλονία, καθώς υπήρχαν μέχρι 60 πράξεις σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε σε όλους.



Πώς νομίζετε ότι η κινητοποίηση στην Καταλονία μπορεί να οικοδομήσει γέφυρες με τα κινήματα και τις οργανώσεις στην υπόλοιπη Ισπανία;

Όπως είπα προηγουμένως, θα χρειαστεί πολλή κινητοποίηση και μεγάλη προσπάθεια για να ανακατευθυνθεί αυτή η διαδικασία "επανάληψης" και να την ακολουθήσουμε σε προσεγγίσεις που είναι ελάχιστα επωφελείς για την εργατική τάξη. Φυσικά, η CNT δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνη της, δεν είμαστε ακόμη σαφείς ότι το να το κάνουμε αυτό θα ήταν το καλύτερο, ακόμα κι αν μπορούσαμε. Υπό αυτή την έννοια, η συνεργασία θα είναι αναγκαστική και αναγκαία.



Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι κάθε ομάδα, κίνηση ή οργάνωση πρόκειται να καταφύγει σε αυτή τη σύγκλιση με τους δικούς της στόχους και τις ατζέντες της. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και στην CNT δεν θα πέσουμε στο παιδιάστικο σκεπτικό ότι ξαφνικά πρόκειται να έχουμε μια αδελφότητα των προλεταριάτων χωρίς περιορισμούς.



Ούτε θα παραιτηθούμε από τους επαναστατικούς μας στόχους, τους οποίους, φυσικά, δεν μοιράζονται όλοι όσοι μπορούν να προσθέσουν σε αυτή την προσπάθεια για να ξεπεράσουν την τρέχουσα κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά σημεία στα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε την οικοδόμηση αυτής της σύγκλισης, όπως η απόρριψη της καταστολής και του φασιστικού ισπανισμού. Σε αυτή τη βάση, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για να συνεργαστούμε, με συναντήσεις, συζητήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ. Ελπίζουμε ότι αυτή η συνεργασία θα προχωρήσει περαιτέρω, καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.Ίσως μερικές φορές αυτό το κοινό έργο να δημιουργεί συγκρούσεις και αμφιβολίες για την πορεία προς τα εμπρός, όπως ήδη γίνεται στην καταλανική σκηνή. Αλλά παίξαμε πολύ ως τάξη σε αυτή τη συγκυρία, σαν να κοιτούσαμε αντίστροφα.



Ως επαναστατική οργάνωση, η CNT κατανοεί ότι πρέπει να είναι πάντα παρούσα στις μεγάλες συγκρούσεις της τάξης μας, όταν υπάρχει η ευκαιρία να προβάλουμε το μήνυμά μας, να εξηγήσουμε τη θέση μας, να ριζοσπαστικοποιήσουμε τη σύγκρουση κλπ. Έχουμε τα εσωτερικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την προώθηση αυτής της διαδικασία συλλογικά, συζητώντας στρατηγικές και εκφράζοντας αμφιβολίες ή διαφωνίες. Περιμένουμε χρόνια συγκρούσεων, αγώνων και κινητοποίησης. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είμαι βέβαιος ότι ολόκληρη η CNT θα ανταποκριθεί στις συνθήκες.



*Αρχικά δημοσιεύθηκε από τον Anarkismo. Η μετάφραση έγινε από το Enough is Enough.

