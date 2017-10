Urgent ! Contre la criminalisation, entourez de solidarité celles et ceux qui luttent !

Nous avons appris il y a quelques heures l’existence d’une opération de police contre un groupe supposément responsable de plusieurs attaques contre des véhicules de police, une banque, des concessionnaires de véhicules automobiles, des commissariats et des locaux de partis politiques.