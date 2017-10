Urgente! Contro la criminalizzazione, circondare di solidarietà chi lotta!

[Português] [English] [Ελληνικά] [Français]

brasile/guyana/suriname/guiana francese | repressione / prigionieri | comunicato stampa Thursday October 26, 2017 23:52 Thursday October 26, 2017 23:52 by FAG - Federação Anarquista Gaúcha by FAG - Federação Anarquista Gaúcha

Abbiamo saputo poche ore fa di un operazione della polizia civile contro un supposto gruppo responsabile per diversi attacchi contro macchine della polizia, banche, negozi di automobili, questure e sedi di partiti politci.





Secondo la notizia divulgata sul G1, saranno attribuiti a questo suposto gruppo i crimini di associazione a delinquere, uso di esplosivi e tentativo di omicidio. L'indirizzo della nostra antica sede pubblica, localizzata nella Travessa dos Venezianos, è stata invasa dalla polizia che ha requisito computer, telefoni, libri e altri beni del gruppo culturare che manteneva lo spazio. Abbiamo saputo che il mandato era indirizzato alla nostra Organizzazione. Aanche altri locali politico-culturali hanno ricevuto una “visita” della polizia civile.



Trattasi di ancora un FATTOIDE che pretende creare uno spauracchio, un capro espiatorio, per criminalizzare e reprimere l'insieme dei movimento sociali e della sinistra non elettorale e ins specifico la nostra ideologia. In una congiuntura di ritiro dei diritti, di regolazione fiscale, di intensificazione dello sfruttamento e del dominio sull'insieme delle classe opresse, la mano pesante della criminalizzazione contro gli e le anarchici/che entra in scena.



Ancora non abbiamo avuto la nostra sede pubblica invasa, ma crediamo sia solo questione di tempo. Allertiamo l'insieme dei e delle lottatori e lottatrici sociali su questo e sulla necessità di SOLIDARIETÀ a tutti e tutte che lottano!



NON INTIMIDIRSI!

CONTRO LA CRIMINALIZZAZIONE DI CHI LOTTA!

RESISTENZA E SOLIDARIETÀ!



Federação Anarquista Gaúcha – FAG

25 Ottobre del 2017