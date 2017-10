25 De Outubro. Alerta De Solidariedade

Está em curso desde o começo da manhã uma operação policial anti-anarquista em Porto Alegre RS Brasil que procura fazer alvo especial sobre a FAG.

Desde o começo da matina a policia civil invadiu pelo menos 4 locais públicos de tendência libertária com mandados de busca e apreensão e diz que tem investigado e pode prender nas próximas horas cerca de 30 suspeitos. A repressão foi ao antigo endereço do Ateneu Batalha da Varzea procurando expressamente pela FAG. O anarquismo volta ao noticiário de Porto Alegre, desta vez com a acusação de formação de quadrilha para a prática de crimes contra patrimônio publico e privado. Operação deve durar todo o dia e a expectativa é que nas próximas horas cheguem no endereço atual do Ateneu, onde está nucleada uma parte da militância de nossa organização política.

Curiosamente quando em Brasília o presidente Temer toma todos os cuidados e os expedientes sórdidos para escapar da segunda denúncia gravíssima de corrupção contra seu governo no congresso. Está em processo um novo pacto de impunidade de um governo e parlamento criminal, associado com a deliquência capitalista, que literalmente destruiu nesse ano os direitos laborais da classe trabalhadora brasileira.

O discurso criminal sobre o anarquismo nessa hora é um espantalho para assustar toda e qualquer rebeldia contra a política miserável do ajuste que está ai. Pra desmobilizar o sindicalismo de ação direta nas greves, isolar os setores combativos no movimento popular, criar com a ajuda da mídia uma categoria de lutadores/as indesejáveis, porque não se confortam com a burocracia, porque não se vendem e nem trocam a independência por cargos e favores. O anarquismo, não podemos esquecer sob pena de mutilar a memória da esquerda, foi a ideologia que correu nas veias daquele movimento operário que fez da greve geral uma arma poderosa e que arrancou da classe capitalista e das oligarquias no poder, de peleja em peleja, os direitos históricos que agora estão sendo liquidados pela reforma trabalhista, a da previdência, o arrocho salarial e dos serviços públicos, etc..

A FEDERAÇÃO ANARQUISTA GAÚCHA (Coordenação Anarquista Brasileira) é uma organização política de trabalhadores e trabalhadoras, de filhos do povo, de socialismo, autogestão, democracia de base, luta contra as opressões colonial, de raça, de gênero, que cumprirá em novembro 22 anos de vida militante nas lutas sociais e políticas da região.

Não nos intimidaremos, não desmobilizaremos! Não se ajusta quem peleia! Pelo Socialismo e pela Liberdade!



Mensagens de apoio e solidariedade: fagcomunicacao@gmail.com

Do secretariado da FAG/CAB