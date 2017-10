Santiago Maldonado vive! by FAR

¡Santiago Maldonado Vive!

argentina/uruguay/paraguay | community struggles | comunicado de prensa Saturday October 21, 2017 11:06 Saturday October 21, 2017 11:06 by Federación Anarquista de Rosário - FAR by Federación Anarquista de Rosário - FAR

Nota de la Federación Anarquista de Rosário

¡SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!



En estos últimos días se cumplieron 3 años de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, 7 años del asesinato de Mariano Ferreira y hoy 20 de octubre se confirma lo que todos/as intuíamos el cuerpo encontrado, río arriba, es de Santiago Maldonado.

Un joven de barrio desaparece por no querer robar para la policía, uno muere a manos de una patota por luchar contra la precarización laboral, y otro es desaparecido por luchar por la autonomía del pueblo mapuche. En todos ellos hay elementos en común, la represión del estado apunta a aquellos que resultan peligrosos por ser parte de una juventud que no se somete, que no agacha la cabeza y que no asume los mandatos del sistema. Contra la represión en los barrios, contra la precarización laboral y por la autodeterminación de los pueblos, por todas esas reivindicaciones tan urgentes seguiremos luchando.



El estado mostró su cara más terrible y voraz, el mecanismo de la desaparición forzada es una metodología que las clases dominantes sostienen, con sus particularidades, en las distintas coyunturas. Y aparecen también las operaciones mediáticas, desesperadas por instalar en la sociedad un discurso que desmovilice, y busque en los de abajo la responsabilidad de lo que viene sucediendo.

Aun así, no han podido frenar las gigantescas movilizaciones populares de variados sectores en todo este tiempo, y temen por la magnitud del hastío y la indignación de nuestro pueblo, que ante semejante ofensa a su dignidad, se manifestará más temprano que tarde en las calles de todo el país.



¡EL QUE MURIÓ PELEANDO VIVE EN CADA COMPAÑERO!

¡SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!