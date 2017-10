Roma 21 ottobre, #nonèreato

Per la libera circolazione, contro la criminalizzazione della povertà, della solidarietà, del dissenso

E’ vero, gli esseri umani si sono sempre spostati nella storia. Da soli o popoli interi, per fame di conoscenza, di cibo e di libertà. E se anche oggi si muovono milioni di persone in marcia o condotte in luoghi di segregazione, questo rappresenta non la fine della storia ma solo la fine del sogno liberista, che pretende che i confini degli Stati consentano la libera circolazione delle merci e del capitale ma tengano imprigionati gli uomini.



Sabato 21 ottobre alle 14:30 in Piazza della Repubblica per dire che:

- migrare #nonèreato

- accogliere #nonèreato

- povertà #nonèreato

- solidarietà #nonèreato

- dissenso #nonèreato



Nessuno potrà domani chiederci voi dove eravate, il nostro compito, il nostro dovere, è sempre quello di stare dalla parte di chi i torti li subisce, dalla parte degli sfruttati, degli ultimi della terra che così tanto stanno spaventando le certezze borghesi di un’ Europa finita sugli scogli della paura alimentata da stregoni sanguinari, spaventati dall’arrivo di milioni di persone che si volevano sottosviluppati e diversi, psichiatrizzati avrebbe detto Franz Fanon. Non sarà facile sorreggere il peso dello scontro, una nuova fase della lotta antimilitarista ed antifascista ci vedrà coinvolti come sempre, per l’internazionalismo proletario contro il capitalismo e le sue sempre nuove, sempre vecchie, forme di sfruttamento e di violenza. Perchè nostra patria è il mondo intero....