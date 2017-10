Solidarity with the strike in Catalonia! Madrid against the repression... by Several Organisations

Solidarité avec la grève en Catalogne. Madrid contre la répression du peuple catalan.

Les organisations syndicales et sociales qui appuient ce manifeste partagent pleinement les motivations qui ont animé la convocation de la Grève Générale en Catalogne : la perte continue des droits pour la classe ouvrière ainsi que la situation répressive avec plus 800 blessé-e-s, dont certain-e-s dans un état grave et plus de 40 arrestations de la part de différents corps de l’État. Une perte de droits sociaux et droits dans le monde du travail qui ne peut être tolérée.

Parce que nous sommes la classe des travailleuses et des travailleurs et que nous voulons décider de tout, c’est notre tour de descendre dans la rue, c’est notre tour de lutter ! CNT

Solidaridad Obrera

Plataforma sindical EMT

CGT

Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad

Ecologistas en Acción

Federación Estudiantil Libertaria

Apoyo Mutuo

Traduction :

Nous condamnons fermement les agissements de l’État et défendons le droit pour la population catalane de s’exprimer avec une liberté totale sur quelque sujet que ce soit, l’autodétermination ou un autre.Cette situation de répression dépasse complètement la situation politique catalane et assoit un précédent gravissime en termes de réponse du Gouvernement central face aux luttes sociales : prétendre qu’il en va de la sauvegarde de l’État de Droit pour démolir nos droits et libertés fondamentales.Nous comprenons que les moyens jusqu’alors inconnus de répression qui sont déployés par le Gouvernement central ne sont pas une vraie réponse – même grossière et digne des héritiers de la dictature franquiste – au « défi souverainiste catalan ».Nous nous opposons à la répression de l’État parce que nous l’avions expérimenté de manière systématique et continue dans nos propres corps, dans la rue et dans les entreprises. Pour cela également, nous voulons dénoncer la nature répressive de la Généralité de Catalogne, qui a, ces dernières années, persécuté, frappé, arrêté et emprisonné toutes celles et ceux qui ont refusé de regarder ailleurs quand les droits civils et humains du peuple étaient piétinés.Nous n’oublions pas la façon dont les Mossos d’Escuadra nous ont délogé de la place de Catalogne, ont arrêtés et trainés en justice des syndicalistes pour avoir participé à la manifestation qui avaient encerclée le parlement quand nos droits sociaux étaient rabotés. Nous n’oublions pas les arrestations et les emprisonnements entrainés par des grandes opérations policières.Nous tenons à signaler également le fait préoccupant que le fascisme le plus rance sort actuellement dans la rue avec la bénédiction du parti au pouvoir et nous observons que les sphères de pouvoir lui fournissent un ballon d’oxigène avec la vieille excuse patriote. Encore une fois, faire appel au chien fasciste pour protéger les intérêts de la bourgeoisie.Les grèves et nos mobilisations ne sont ni une réponse à l’attaque espagnole, ni contre le peuple catalan, mais dans l’union avec nos frères et sœurs catalan-e-s pour défendre les droits et libertés qui sont à tout le monde.Pour toutes ces raisons, nous faisons un appel aux travailleuses madrilènes à participer aux mobilisations en défense de nos droits et de nos libertés et plus particulièrement à participer de manière massive au rassemblement de soutien à la grève générale convoquée pour le mardi 3 octobre.Relations Internationales de la Coordination des Groupes Anarchistes (CGA)