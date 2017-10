no event posted in the last week

Solidaridad con la huelga en Cataluña. Madrid contra la represión al pueblo catalán. [English] [Français] iberia | represión / presos | comunicado de prensa Tuesday October 03, 2017 18:30 Tuesday October 03, 2017 18:30 by Varias organizaciones by Varias organizaciones Las organizaciones sindicales y sociales que secundan este manifiesto, compartimos plenamente los motivos que llevan a la convocatoria de la Huelga General en Cataluña: la continua pérdida de derechos para la clase obrera, unida a la situación represiva con más de 800 heridos, algunos muy graves y más de 40 detenciones por parte de los diferentes cuerpos del estado. Pérdida de derechos sociales y laborales que no se pueden consentir.

Condenamos de forma explícita la actuación del Estado y defendemos el derecho de que la población de Cataluña pueda expresarse con total libertad sobre cualquier asunto que le atañe, ya sea la autodeterminación o cualquier otro asunto.



Esta situación de represión trasciende totalmente la situación política catalana y sienta un gravísimo precedente en las respuestas del Gobierno central ante las luchas sociales: alegar la salvaguarda del Estado de Derecho para pisotear nuestros derechos y libertades esenciales.



Entendemos que las desconocidas medidas de represión que está desplegando el Gobierno central no son una respuesta real -aunque zafia y propia de los herederos de la dictadura franquista- al “desafío soberanista catalán”.



Nos oponemos a la represión del estado porque la hemos sufrido de forma sistemática y continuada en nuestros propios cuerpos, en la calle y en las empresas. Por eso también queremos denunciar la naturaleza represiva de la propia Generalitat de Cataluña, la que en los últimos años, ha perseguido, golpeado, detenido y encarcelado a todas aquellas que no han querido mirar hacia otro lado cada vez que los derechos sociales, laborales y humanos del pueblo eran pisados.



No olvidemos la forma en que los mossos de escuadra desalojaban de Plaza Cataluña, encarcelaban y denunciaban a sindicalistas, nos perseguían por participar en la movilización que rodeaba el parlamento los días en que se recortaban nuestros derechos sociales, o que a través de macro operativos policiales nos detenían y encarcelaban.



Queremos señalar también con preocupación cómo el fascismo más rancio está saliendo a la calle arropado por el partido de turno en el gobierno, y vemos cómo desde el poder se le está dando un balón de oxígeno con la vieja excusa patriotera. Movilizar al perro fascista para los intereses de la burguesía una vez más.



Las huelgas y nuestras movilizaciones no son ni frente al ataque español, ni contra el pueblo catalán, sino junto a nuestros hermanos y hermanas catalanes para defender los derechos y libertades que son de todos y todas.



Por todo ello, hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores madrileños a participar de las movilizaciones en defensa de nuestros derechos y libertades, y de forma muy especial a participar de forma masiva en la concentración con motivo de la huelga general convocada para el día 3 de octubre.



¡Porque somos clase trabajadora y queremos decidir todo, ahora toca salir a la calle, ahora toca luchar!



CNT

Solidaridad Obrera

Plataforma sindical EMT

CGT

Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad

Ecologistas en Acción

Federación Estudiantil Libertaria

Apoyo Mutuo Related Link: http://fcs-villaverde.cnt.es/solidaridad-con-la-huelga-...alan/