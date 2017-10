Eligimos Luchar, el 3 de Octubre todas y todos a la huelga general

Llamamiento de los sindicatos y organizaciones libertarias de Catalunya para la huelga general del 3-O





Los sindicatos, organizaciones y colectivos aquí firmantes queremos comunicar a las trabajadoras y al conjunto de las clases populares nuestro posicionamiento ante los diferentes acontecimientos que se están produciendo los últimos días en las calles de nuestras ciudades y pueblos.



Desde hace unos años hemos visto cómo se aprovecha la escalada de tensiones de un conflicto, ya histórico, para ir cortando los derechos fundamentales de la población. Venimos de una tradición sindical y política que históricamente ha defendido los derechos y las libertades de la clase oprimida y que ha tomado las calles cuando ha habido que luchar para arrebatar al poder todo aquello que nos permita ser protagonistas de nuestro presente y futuro.



Como libertarias y parte activa de los movimientos sindical, popular y asociativo de Cataluña defenderemos siempre el derecho de autodeterminación de los pueblos – empezando por el nuestro. Lo entendemos como un principio básico del confederalismo, para posibilitar la convivencia humana en régimen de igualdad.



Tenemos claro que toda emancipación plena será imposible sin el paso previo de eliminación de la estructura económica que la sustenta, el capitalismo. Mientras esto no suceda, las condiciones de vida de la clase trabajadora seguirán siendo chafadas por una oligarquía española y catalana que van siempre del brazo para imponer contrarreformas laborales y recortes de derechos sociales.



Aun así, queremos denunciar la militarización y la represión que estamos sufriendo por parte del estado español, que mostrando su cara más cruda y autoritaria, quiere imponer su voluntad hasta las últimas consecuencias. Siempre hemos estado en contra de quien ha militarizado Cataluña - y cualquier territorio - para hacer frente a las grandes protestas populares o todo anhelo de emancipación social.



Nos oponemos a la represión del Estado porque la hemos sufrido de forma sistemática y continuada en nuestros propios cuerpos, en la calle y en las empresas. Por eso también queremos denunciar la naturaleza represiva de la misma Generalitat de Catalunya, la cual en los últimos años, ha perseguido, golpeado, detenido y encarcelado a todas aquellas que no han querido mirar hacia otro lado cada vez que los derechos civiles y humanos del pueblo eran pisados. No olvidamos la forma en que los mossos de escuadra nos desalojaban de Plaza Cataluña, encarcelaban y denunciaban a sindicalistas, nos perseguían por participar en la movilización que rodeaba el parlamento los días en que se recortaban nuestros derechos sociales, o en que a través de macro operativos policiales, nos detenían y encarcelaban en las recientes Operaciones Pandora, o muertos y mutilaciones entre otros. Así pues, no permitiremos que nadie nos tome lo que es nuestro, traiga la bandera que traiga.



Para nosotros, la autodeterminación y emancipación de nuestros pueblos, villas y ciudades no puede quedarse solamente en la decisión de un marco territorial concreto. La libertad colectiva no será posible sin la acción decidida del pueblo y las trabajadoras frente a un Estado y de unas élites políticas que mantienen unas estructuras antisociales, heteropatriarcales y opresoras, que también están defendidas por algunos actores en el llamado soberanismo catalán. La autodeterminación y la emancipación sólo serán posibles a través de la acción insumisa de las oprimidas, que entiendan en este hecho la defensa y mejora de sus condiciones materiales de vida. La socialización de los medios de producción, de la riqueza y la eliminación de todas las formas de opresión, como el heteropatriarcado y sus diferentes estructuras de poder tanto explícitas como implícitas, la más amplia libertad de decisión y participación a través de la acción directa y la autogestión será lo que nos hará realmente libres.



Así pues, pensamos que es el pueblo constituido como sujeto político y de clase, quién tiene que servir de fundamento para cualquier cambio social importante y, por lo tanto, celebramos la extensión de organizaciones populares de base para practicar desobediencia y hacer frente al contexto autoritario existente. Queremos que esta actitud de desobediencia y enfrentamiento a la autoridad vaya más allá de la tesitura actual y se dirija a todas las injusticias a las que estamos sometidas.



Por todo esto, hacemos un llamamiento a las trabajadoras de Cataluña a participar de las movilizaciones en defensa de nuestros derechos y libertades, y de forma muy especial a participar de forma masiva de la huelga general convocada por el día 3 de octubre. Porque el espíritu combativo que recorre históricamente este lugar de la Tierra no se doblará tan fácilmente, porque somos clase trabajadora y queremos decidirlo todo, ahora toca salir a la calle, ahora toca luchar!



Firman:

CGT Catalunya

Negres Tempestes

Embat, organización libertaria de Cataluña

Heura Negra, asamblea libertaria de Vallcarca

CNT Cataluña y Baleares

Oca Negra, asamblea libertaria del Clot-Camp de l’Arpa

Solidaritat Obrera