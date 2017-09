Recent articles by Embat

¿Qué está pasando en Catalunya? iberia | antifascismo | opinión / análisis Tuesday September 26, 2017 17:17 Tuesday September 26, 2017 17:17 by Embat by Embat Para Embat, es clave aprovechar esta ventana de oportunidades para articular el movimiento popular y que tome éste protagonismo, no solo en la cuestión del 1-O y la independencia, sino también de cara a marcar agenda en el establecimiento de un nuevo marco político, económico, social y territorial, en materias como el ámbito laboral/sindical, vivienda/comunitario, servicios públicos/remunicipalizaciones, medio ambiente, soberanía...

En una coyuntura de crisis estructural, en España, cada vez son más los y las catalanes que ya no quieren ser parte de este Estado: hoy por hoy, un país gobernado por un partido corrupto, con un gobierno y un Estado profundo que no ha roto con el franquismo, del cual la monarquía es la fiel representación de este continuismo; y a esto se le sumarían los pelotazos urbanísticos, los rescates bancarios, las políticas de austeridad, las altas tasa de paro y falta de garantías y oportunidades. Todo ello es la imagen y realidad del llamado Régimen del ‘78; un marco político marcado por un pacto de silencio para que los crímenes del franquismo no salieran a la luz y jamás fuesen juzgados, ni se depurasen las instituciones del Estado de los restos del franquismo. Fue la época llamada “Transición” a una democracia que jamás llegó y una Constitución que muchas personas, no hemos votado. Unas porque nos opusimos en su momento a la reforma política del franquismo, y otras por una mera cuestión de edad, ya que han pasado cuatro décadas desde entonces.



Los continuos desplantes y desprecios desde altas jerarquías del Estado (Gobierno, Cortes y Judicatura), a los derechos históricamente reclamados por los catalanes, con el rechazo y mutilación del Estatuto de Autonomía, continuas sentencias del Tribunal Constitucional anulando leyes del Parlamento Catalán (lo último ha sido la mutilación de la Ley de Igualdad catalana, de la Ley catalana contra la pobreza energética, la del derecho a la vivienda de las personas más vulnerables y para evitar desahucios, anulación de la Ley catalana "antifracking", ...), continuos ataques de la judicatura y el gobierno central contra el uso de la lengua catalana en las administraciones públicas y la educación. Todo ello, acompañado de las medidas de austeridad (que el gobierno autonómico aplicó alegremente, con la excusa de venir impuesto por Madrid y Bruselas), fue dando lugar a lo que se dio en llamar desafección catalana por España. Esta “desafección” dio lugar a un proceso de organización ciudadana desde las bases que se fue extendiendo territorialmente y transversalmente entre las diferentes capas y clases sociales, dando lugar a multitudinarias movilizaciones ciudadanas.



Las movilizaciones ciudadanas de estos últimos años por el derecho a decidir han arrastrado a la política catalana hacia posiciones independentistas. Este septiembre, la Generalitat ha decidido avanzar posiciones hacia la construcción de una República catalana mediante la convocatoria y aprobación del Referéndum para el 1 de Octubre. La reacción del Estado español no se hizo esperar y puso en marcha su maquinaria represiva:



Desde lo fiscal bloqueando las cuentas de la Generalitat, y suspendiendo de facto la autonomía catalana, al dejarla sin recursos económicos.



Y policial: enviando a la guardia civil a requisar las urnas y papeletas, y demás material, para el 1-O, arrestando cargos públicos, registrando sedes del govern y desplegando casi todos los efectivos de antidisturbios de toda España, alojándolos en viejas instalaciones del Estado ya en desuso de años, hoteles, y en dos cruceros hechos venir al puerto de Barcelona.



Con estas acciones represivas, el Estado español ha convertido una cuestión nacional en una cuestión de derechos civiles al tratar de impedir a toda costa la consulta sobre la independencia de Catalunya. Esta postura firme del Estado español respecto a Catalunya nos muestra su verdadera cara: España no es un país democrático al prohibir no solo el derecho de autodeterminación de los pueblos, sino también el ejercicio del voto en consultas populares y de los derechos fundamentales civiles y políticos como la libertad de expresión y de información.



La respuesta de la ciudadanía nos deja un escenario de oportunidades para el avance de los movimientos sociales y la activación de un nuevo ciclo de movilizaciones al inicio de este curso político con posibilidades de abrir una brecha en el Régimen del ‘78. Si los conflictos continúan escalándose desde los movimientos sociales, cabe la posibilidad de una ruptura con este régimen y/o la independencia de Catalunya. Para Embat, es clave aprovechar esta ventana de oportunidades para articular el movimiento popular y que tome éste protagonismo, no solo en la cuestión del 1-O y la independencia, sino también de cara a marcar agenda en el establecimiento de un nuevo marco político, económico, social y territorial, en materias como el ámbito laboral/sindical, vivienda/comunitario, servicios públicos/remunicipalizaciones, medio ambiente, soberanía... En estos momentos, la situación exige tanto respuestas rápidas en lo inmediato como acciones futuras tras el 1-O.



En lo inmediato:



Formar parte o impulsar los Comités de defensa del Referéndum (CDR) que ya hayan sido creados en los pueblos y barrios, y crearlos en caso de que en algún barrio o pueblo aún no existan y haya personas dispuestas a ello.



Participar en las acciones y movilizaciones convocadas desde la ANC, sindicatos, AAVV, etc.



Acciones futuras:



En el preaviso de huelga general habrá que contar con los sindicatos para garantizar su legalidad y cobertura a los y las trabajadoras que vayan a realizarla. Asimismo, la posibilidad de materializarse la huelga general dependería de qué haya ocurrido el 1-O.



Reuniones de diversas organizaciones del movimiento popular para elaborar una nueva carta de derechos sociales y establecer unas líneas sobre las que querremos para la transición hacia la República Catalana en materias y ámbitos mencionados anteriormente.



Asimismo, hacemos un llamamiento a la sociedad española a movilizarse en apoyo al pueblo catalán, porque no solo se trata de Catalunya, sino también de la clase trabajadora del resto del Estado español, la cual comparte los mismos problemas que la clase trabajadora catalana (tanto inmigrada como nativa). Además, la independencia de Catalunya es uno de los puntos claves para romper con el Régimen del ‘78, ya que otras posibilidades como la de la subida al gobierno de Podemos, está prácticamente descartada debido a que han perdido casi toda su base social y su discurso está situado en un perfil social-liberal, tras abandonar el discurso rupturista de sus inicios.



Ahora más que nunca, necesitamos articular una respuesta organizada desde los movimientos sociales para poner sobre la mesa los problemas cotidianos de la clase trabajadora y luchar no solo por la ruptura, si no por avances y libertades sociales, económicas y políticas. Por una mayor democracia social y económica.



