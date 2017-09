no event posted in the last week

Brazil/Guyana/Suriname/FGuiana - Anarchist Communist Event

Ato-Liberdade e Igualdade brazil/guyana/suriname/fguiana | movimento anarquista | anarchist communist event Saturday September 09, 2017 07:24 Saturday September 09, 2017 07:24 by Corvo Negro - Antifascistas Dërmmerungen der Götter by Corvo Negro - Antifascistas Dërmmerungen der Götter ’A liberdade só acaba, onde o Estado começa’ ‘’A liberdade só acaba, onde começa o Estado’’

O estado como soberania ‘’democrática’’ esmaga, caça, tortura e mata aqueles que não o servem, como seu escravo. Durante anos de exploração, ideias contra o estado, era esmagada de forma física e moral, criando o mito de caos fora do estado.



‘’A liberdade só acaba, onde começa o Estado’’



Em toda a história nenhum governante dava direitos, e sim confirmava direitos originários.



O sete de setembro representa a força bruta, do estado brasileiro e o gasto da união e dos governos com armamentos utilizados contra a própria população. Além terem gastos dinheiro público em compra de deputados e senadores em votações de p.e.cs, m.p, e p.l .



Ou seja, os governos durante todos os anos demostram seu poder bélico neste desfile de cunho fascista e autoritário, que, apesar de Dom Pedro II ter proclamado a independência de um povo não livre, era uma fachada para ter o poder para sé mesmo, que só mais tarde o Manuel Deodoro da Fonseca proclamou a República.



A Nossa verdadeira liberdade esta fora dele, esta fora das grades, tracadas e prédios do estado, a verdadeira liberdade e quando todos estiverem livres.



