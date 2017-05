Indígena nasa muerto y periodista de Enraizando herido de bala en Corinto, Cauca venezuela / colombia | luchas indígenas | news report Thursday May 11, 2017 08:43 Thursday May 11, 2017 08:43 by Centro de Comunicación y Educación Popular Enraizando - Centro de Comunicación y Educación Popular Enraizando by Centro de Comunicación y Educación Popular Enraizando - Centro de Comunicación y Educación Popular Enraizando Sobre los hechos acontecidos el 9 de Mayo del 2017, donde la fuerza pública arremetió contra la comunidad nasa de Corinto, sin importarle lo más mínimo los derechos humanos; con operativos del ESMAD, de la policía y, de la fuerza militar. En los hechos falleció Daniel Felipe Castro, quién fue impactado en dos ocasiones, por el hombro y por el costado izquierdo, lo que generó que por las heridas en los pulmones y el derramamiento de sangre interno, muriera por paro respiratorio cuando ya iba camino a Cali a ser atendido, en las cercanías de Padilla. Por otro lado, un periodista del colectivo Enraizando también fue herido por un impacto de bala en la parte del abdomen bajo por la espalda, generándole afectaciones en el sistema intestinal, y se encuentra ahora en tratamiento médico, estabilizado luego de una primera cirugía.

Sobre los hechos acontecidos el 9 de Mayo del 2017, donde la fuerza pública arremetió contra la comunidad nasa de Corinto, sin importarle lo más mínimo los derechos humanos; con operativos del ESMAD, de la policía y, de la fuerza militar. En los hechos falleció Daniel Felipe Castro, quién fue impactado en dos ocasiones, por el hombro y por el costado izquierdo, lo que generó que por las heridas en los pulmones y el derramamiento de sangre interno, muriera por paro respiratorio cuando ya iba camino a Cali a ser atendido, en las cercanías de Padilla. Por otro lado, un periodista del colectivo Enraizando también fue herido por un impacto de bala en la parte del abdomen bajo por la espalda, generándole afectaciones en el sistema intestinal, y se encuentra ahora en tratamiento médico, estabilizado luego de una primera cirugía.



Se denuncia que la comunidad estaba desde muy temprano, cerca las 6 de la mañana, haciendo presencia de forma pacífica por las orillas de la vía Corinto-Miranda, por las cercanías de la hacienda Miraflores. Que estaban con pancartas alusivas al proceso de liberación, pero no bloqueaban la vía ni hostigaban a los pasajeros. Su intención era visibilizar más lo que sucede en esta lucha contra el gran acaparamiento de tierras por élites económicas a la población norte caucana, de tal forma que comprendan la protesta que se lleva con nombre de “Liberación de la Madre Tierra.”



Que las comunidades de 20 resguardos, acompañaron está actividad que empezó desde el 8 de mayo y se llama “La minga de trabajo y pensamiento”, y que también el 9 de mayo estaban desde muy temprano cortando caña, para sembrar maíz y alimentos para solventar la grave crisis alimentaria que enfrenta al pueblo nasa casi al exterminio físico, como lo afirma el fallo T-030 de la Corte Constitucional.



Alrededor de las 10:30 llega la primera tanda de fuerza pública por la entrada a la hacienda Miraflores, donde ahora es una base militar. Durante la entrada de estos operativos a a hacienda, se ataca a la comunidad con gases, recalzadas y con disparos de fúsil. Hiriendo a un par de personas de la comunidad liberadora al golpearlas con gases.



Que alrededor de las 11:15 empieza a llegar la segunda tanda de fuerza pública, aunque esta dirigida a tomarse el puente para entrar a Corinto, cuando pasa por el sector de la entrada de Miraflores, rafaguea los comuneros que se encontraban ahí, hiriendo de gravedad al comunero Daniel Felipe con dos impactos de bala, y generándole la muerte; y a un periodista del colectivo Enraizando, que en el momento se encuentra en tratamiento médico, estabilizado; y que en el caso del periodista se noto una intención deliberada pues hubo en varias ocasiones, consignas de la fuerza pública de que se debía atacar directamente a los periodistas. Algo que va en contravía con la carta de los Derechos Humanos, con DIH, y con el ejercicio del periodismo libre e independiente, de la libre expresión sin ser objeto de persecución.



Se denuncia que cuando estos dos heridos iban a salir para Corinto a recibir atención médica, la fuerza pública estaba torpedeando la salida, un fenómeno que se ha vuelto reiterativo en cada minga de liberación, donde no solo no se deja salir a los heridos para que sean debidamente atendidos según los Derechos Humanos, sino que es regla general que los espera la fuerza pública para judicializarlos en los centros de salud, si alcanzan a llegar, una medida anticonstitucional y que va en contravía de los derechos humanos. Que ya ha habido muertos dentro de los liberadores por este accionar, como fue Guillermo Pavi en el 2015, que tras ser impactado por balas en una minga de liberación en la hacienda La Emperatriz, la fuerza pública no dejó que saliera para recibir la atención médica necesaria y murió desangrado.



Se denuncia además, que los rafagueos que se hicieron contra la comunidad se sustentaron según mensajes enviados por altos mandos de la fuerza pública a las autoridades indígenas, porque había milicianos infiltrados dentro de la jornada de movilización comunitaria, algo que se rechaza y se toma como una estigmatización y como una vil excusa para poder arremeter contra la población civil. Ya se ha reiterado en múltiples ocasiones que la comunidad defiende su autonomía de todo grupo armado legal e ilegal, y que las mingas de liberación son un mandato de las comunidades.



Se denuncia también el accionar de las autoridades locales, en este caso del Alcalde Edward Ferando Díaz, que el pasado domingo expidió el decreto 026 del 7 de mayo de 2017, “por medio del cual se realizan algunas restricciones a la movilidad durante los días 8 y 9 de mayo; debido a vías de hecho programadas por los cabildos indígenas del norte del Cauca afiliados en la ACIN, sobre propiedades privadas en el sector del Guanábano, gualanday y vía hacia vereda Santa Elena”, cuyo único fin es generar más estigmatización contra las comunidades liberadoras de la madre tierra.



Por los hechos acontecidos el día de ayer, por la muerte de Daniel Felipe Castro, por los heridos de hoy, por el asesinato hace no más de dos meses de Javier Oteca, por todos los liberadores que han muerto, por la gente en la lucha por la tierra, las comunidades reunidas en la “Minga de trabajo y Pensamiento”, han decidido continuar en trabajo comunitario de forma indefinida. Se insta a las organizaciones sociales, a las organizaciones de Derechos Humanos, a los entes regulatorios de la fuerza pública a que estén pendiente de los hechos ya acaecidos, y de los que seguirán en esta jornada de movilización comunitaria.



