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Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Anarşist hareketin
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"We Want to Revive Anarchism in Cuba" 02:12 Dec 31 1 comments
Some thoughts on anarchism 10:15 Jul 30 0 comments
New publications from the AF in October 2014 18:22 Oct 26 0 comments
Someday We'll Be Ready, and We'll Be Enough 10:27 Oct 24 0 comments
Rio de Janeiro: Nota da Organizacion Anarkista Tierra y Libertad sobre los encarcelamientos de lxs ... 06:01 Jul 30 0 commentsmore >>
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Recent articles by DAF
DAFın Referandum Üzerine Birinci Bildirisi: 0 comments
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Οργάνωση ενά ... Mar 06 17
Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs - Anarchist Communist Event
Monday May 01 2017
11:00 AM
DAF calls for May Day to Taksim
yunanistan / türkiye / kıbrıs | anarşist hareketin | anarchist communist event Saturday April 29, 2017 22:52 by DAF - DAF
Bir oy olan Hayır değil; bir reddediş, bir karşı koyuş, bir özgürlük, bir devrim olan HAYIRı haykırmak için herkesi 1 Mayısta Taksim Meydanına çağırıyoruz.
Trafikte sıkıştın, işe geç kaldın, izin almadan işe geç kalmak yasak. Uyarırlar, maaşından yarım gün kesinti yaparlar. Mola hakkın, çıkmak istedin; izin almadan molaya çıkmak yasak. Arkadaşın, dostun, akraban geldi; gidip konuşmak yasak. Telefon çaldı, telefonla konuşmak yasak. Maaşını kesintili aldın, kesintiyi sormak yasak. Hakkın çalındı, direnmek yasak. Senin gibi işçilerin 1886da başlattığı kavga senin günün olmuş, o gün Taksim Meydanı yasak. Taksim Meydanı; çünkü senin gibi işçiler 1977de milyonlar olup doldurmuşlar bu meydanı. Korkan iktidarlar 34 işçiyi katletmiş, senin gününde seni katletmişler. Ondan yaşadığımız toprakların 1 Mayıs Meydanı TAKSİM MEYDANI olmuş.
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Front page
(Bielorrusia) ¡Libertad inmediata a nuestro compañero Mikola Dziadok!
DAFın Referandum Üzerine Birinci Bildirisi:
Cajamarca, Tolima: consulta popular y disputa por el territorio
Statement on the Schmidt Case and Proposed Commission of Inquiry
Aodhan Ó Ríordáin: Playing The Big Man in America
Nós anarquistas saudamos o 8 de março: dia internacional de luta e resistência das mulheres!
IWD 2017: Celebrating a new revolution
Solidarité avec Théo et toutes les victimes des violences policières ! Non à la loi « Sécurité Publique » !
Solidaridad y Defensa de las Comunidades Frente al Avance del Paramilitarismo en el Cauca
A Conservative Threat Offers New Opportunities for Working Class Feminism
De las colectivizaciones al 15M: 80 años de lucha por la autogestión en España
False hope, broken promises: Obamas belligerent legacy
Primer encuentro feminista Solidaridad Federación Comunista Libertaria
Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde
Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per lalternativa libertaria.
Recordando a César Roa, luchador de la caña
Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey
Liberación de la Uma Kiwe, autonomía y territorio: una mirada libertaria para la comprensión de la lucha nasa
American Anarchist and Wobbly killed by Turkey while fighting ISIS in Rojava
Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Anarşist hareketin | tk
Sun 30 Apr, 06:02
mülksüzler dergisi'nin Eylül 2007 sayısı çıktı! 06:21 Mon 03 Sep 0 comments
İçindekiler
Anarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs Bildirisi 23:02 Mon 23 Apr 1 comments
İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyürken; emekçilerin kazanılmış hakları birer birer tırpanlanıyor. Egemenlerin paylaşım mücadeleleri yüz binlerce insanın ölümüne, yoksullaşmasına ve evsiz kalmasına yol açıyor. Emperyalistler kendilerine yeni hedefler seçmeye, kirli savaşlarıyla emekçileri birbirine kırdırmaya devam ediyor. Kapitalizmin eseri olan küresel ısınma ile dünya yok oluşa doğru ilerliyor.
bir mAyıs'ta alanLARdayız; AmA... 02:47 Sat 21 Apr 0 comments
Bir Mayıs, yıllardır, sol örgütlerin kelle hesabı yaptıkları, devletin belirlediği sınırlar içerisine hapsedilmiş, sıkıcı bir geçit töreni havasında sürüp gidiyor.
Mülksüzler Dergisi'ne Abone Olun 02:22 Wed 11 Apr 0 comments
Mülksüzler bundan sonra abonelik sistemine geçmiştir. İsteyen okuyucularımız abone olabilirler. Abone oldukları takdirde Mülksüzlerin bundan önceki bütün sayılarını da ücretsiz gönderiyoruz.
Mülksüzler Mart 2007 sayısı çıktı! 02:20 Wed 11 Apr 0 comments
Reisi cumhurun kim olacağına ilişkin iktidar odakları arasındaki söz düelloları devam ede dursun Kürtlerin ve emekçilerin üzerinde baskıların arttığı bir mart ayını daha geride bıraktık.
mülksüzler Mart 2007 sayısı çıktı! 14:36 Sat 10 Mar 0 comments
Fırtına sonrası sessizlik başladı. Dink suikastının ardından devletluların bol kefeden estirdiği tüm açıklamalar, sonuna kadar gidecez naraları kubbede hoş bir seda olarak asılı kaldı. Farklı bir şey de beklemiyorduk, bu müsamereyi defalarca görmüştük.
Mülksüzler'in Şubat 2007 sayısı çıktı 04:47 Fri 16 Feb 0 comments
Merhaba
Aylık Siyasi Dergi MÜLKSÜZLER'in birinci sayısı çıktı! 12:08 Fri 12 Jan 0 comments
Ben bilirim, beni izleyin demeden devrimcilikte ısrar eden, eleştirdiği toplumun sömürüye dayalı otoriter kalıplarını içinde yeniden üretmeden mücadeleyi örmekte direnen, liberalleşmeden özgürlükçü olabilen, kadının patriyarkal sömürüden kurtuluşunu emekçi sınıfın devriminin yan ürünü değil kendi mücadelesinin bir eseri olacağına inanan bir çizginin mümkünlüğüne ve gerekliliğine inancımız bizi bir araya getirdi.
Kara Kızıl Notlar'ın Ekim-Kasım-Aralık sayısı çıktı 02:07 Wed 01 Nov 0 comments
Bu sayımızda her radikal düşünce için devrim perspektifinin temel meselelerinden biri olan iktidar sorununu inceliyoruz.
Anarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs'ta Kadıköydeydi 14:37 Thu 04 May 0 comments
Emek Platformunun çağrısını yaptığı Kadıköydeki 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 30.000 kişi katıldı. Sendikaların yanı sıra pek çok kitle örgütü ve politik örgütün de yer aldığı mitingde sendikaların ana gövdesini DİSK oluşturdu. Genel olarak sakin geçen mitingin sonlarına doğru DTP ve HÖC kortejleri arasında çatışma çıktı.more >>
1 Mayısta Taksimdeyiz! May 03 0 comments
Kitle ve kitleselleşmek, biz devrimci anarşistlerin kavramları değildir. Bizim için önemli olan, tüm tutsaklıkları ve adaletsizlikleri yaşayan ezilenlerin kavgayı içselleştirmesidir. Ancak ve ancak bu bireyler sayesinde oluşacak örgütlü bir toplum, nitelikli niceliğinin gücünü gösterebilecektir.
Anti-Otoriter Yayıncılığın Türkiyedeki Serüvenine Bir Bakış Apr 21 0 comments
Her zaman aynı anlama gelmese de, bir yayıncılık tarihi, bir tür hareket tarihi olarak da okunabilir. Bu anlamda bu makale, özünde bunu amaçlıyor olsa da, Türkiyedeki anti-otoriter yayıncılığın tarihine ilişkin eksiksiz bir değerlendirme iddiası taşımıyor. Bu noktada şunu da vurgulamak gerekir ki; pek çok kişinin aklına gelebileceği gibi üst-başlıkta geçen anti-otoriter yerine anarşist sözcüğünün kullanılması tercih edilebilir(di), ancak bu tercih, ilerleyen satırlarda aktarılacak öyküyü tam anlamıyla betimleyecek kapsayıcılıkta ol(a)mazdı.
Özgürlüğün Örgütü Jun 02 1 comments
Sosyalist bir anlayış olarak anarşizm örgütlülüğün özgürlüğü yok edeceği söylemini şiddetle reddeder. Anarşistler için sınıfların ve otoritelerin olmadığı, bireylerin özgür iradelerine dayalı komünist bir dünyanın nasıl mümkün olduğuna verilecek en genel cevap bu toplumdaki tüm bireylerin birbiriyle iletişim kurabilir, dayanışabilir olmasını sağlayacak, otoritenin yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek bir örgütlülüğe sahip olmaları gereklidir. olacaktır.
Anarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs Bildirisi Apr 23 AKi 1 comments
İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyürken; emekçilerin kazanılmış hakları birer birer tırpanlanıyor. Egemenlerin paylaşım mücadeleleri yüz binlerce insanın ölümüne, yoksullaşmasına ve evsiz kalmasına yol açıyor. Emperyalistler kendilerine yeni hedefler seçmeye, kirli savaşlarıyla emekçileri birbirine kırdırmaya devam ediyor. Kapitalizmin eseri olan küresel ısınma ile dünya yok oluşa doğru ilerliyor.
bir mAyıs'ta alanLARdayız; AmA... Apr 21 0 comments
Bir Mayıs, yıllardır, sol örgütlerin kelle hesabı yaptıkları, devletin belirlediği sınırlar içerisine hapsedilmiş, sıkıcı bir geçit töreni havasında sürüp gidiyor.
Kara Kızıl Notlar'ın Ekim-Kasım-Aralık sayısı çıktı Nov 01 Anarşist Komünist İnisiyatif 0 comments
Bu sayımızda her radikal düşünce için devrim perspektifinin temel meselelerinden biri olan iktidar sorununu inceliyoruz.