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Monday May 01 2017
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DAF calls for May Day to Taksim

category yunanistan / türkiye / kıbrıs | anarşist hareketin | anarchist communist event author Saturday April 29, 2017 22:52author by DAF - DAF Report this post to the editors

Bir oy olan Hayır değil; bir reddediş, bir karşı koyuş, bir özgürlük, bir devrim olan HAYIRı haykırmak için herkesi 1 Mayısta Taksim Meydanına çağırıyoruz.

1mayis2017.jpg

Trafikte sıkıştın, işe geç kaldın, izin almadan işe geç kalmak yasak. Uyarırlar, maaşından yarım gün kesinti yaparlar. Mola hakkın, çıkmak istedin; izin almadan molaya çıkmak yasak. Arkadaşın, dostun, akraban geldi; gidip konuşmak yasak. Telefon çaldı, telefonla konuşmak yasak. Maaşını kesintili aldın, kesintiyi sormak yasak. Hakkın çalındı, direnmek yasak. Senin gibi işçilerin 1886da başlattığı kavga senin günün olmuş, o gün Taksim Meydanı yasak. Taksim Meydanı; çünkü senin gibi işçiler 1977de milyonlar olup doldurmuşlar bu meydanı. Korkan iktidarlar 34 işçiyi katletmiş, senin gününde seni katletmişler. Ondan yaşadığımız toprakların 1 Mayıs Meydanı TAKSİM MEYDANI olmuş.

Bir başka meydanda, 1886da Haymarket Meydanında başlamış bu kavga. Anarşist işçilerin örgütlediği on binler, yüz binler Haymarket Meydanını GÜNDE SEKİZ SAAT ÇALIŞMAK için doldurmuşlar. Meydan tıka basa dolmuş, işçilerin sesi gür, öyle haykırmışlar ki günde sekiz saati patronlar korkmuş, kolluk kuvvetleriyle saldırmışlar bize. Yaralanmışız, ölmüşüz o gün. Korkaklara yetmemiş bu katliam. Mitingi örgütleyen anarşistleri aramışlar atölye atölye, fabrika fabrika. Yaklaşık iki sene sonra yargılamışlar bir çoğunu ve asmışlar 4ünü. İşte 1 Mayısın kavgası böyle başlamış tarihte.

1886dan 1977e her yasağa, her yasağın cezasına rağmen örgütlenen işçiler, günde sekiz saat kavgasının şiarıyla daha adil, daha özgür, paylaşma ve dayanışmayla dolu bir dünya için çıkmışlar meydanlara. Mesele meydanın adı değil. İçinde bulunduğun zamanda, o meydanın adının anlamının ne olduğudur. Son seçim safsatasında herkesi Hayır demeye çağıranların, şimdi Taksim Yasak Bakırköye diyen iktidara Evet demesi, olsa olsa parlamenter bir stratejidir. Biz DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET olarak Parlamenterlerle devrimcilerin ayrışması gerektiğini, Referanduma Dair 2. bildiri ile yayınlamıştık. Şimdi bu ayrışma başlamıştır.

Bir oy olan Hayır değil; bir reddediş, bir karşı koyuş, bir özgürlük, bir devrim olan HAYIRı haykırmak için herkesi 1 Mayısta Taksim Meydanına çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Anarşizm!

Anarşist Devrime Faaliyetle!

Devrimci Anarşist Faaliyet

Related Link: http://www.anarsistfaaliyet.org
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Sun 30 Apr, 06:02

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textmülksüzler dergisi'nin Eylül 2007 sayısı çıktı! 06:21 Mon 03 Sep by Ender Yılmaz 0 comments

İçindekiler

textAnarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs Bildirisi 23:02 Mon 23 Apr by -- 1 comments

İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyürken; emekçilerin kazanılmış hakları birer birer tırpanlanıyor. Egemenlerin paylaşım mücadeleleri yüz binlerce insanın ölümüne, yoksullaşmasına ve evsiz kalmasına yol açıyor. Emperyalistler kendilerine yeni hedefler seçmeye, kirli savaşlarıyla emekçileri birbirine kırdırmaya devam ediyor. Kapitalizmin eseri olan küresel ısınma ile dünya yok oluşa doğru ilerliyor.

textbir mAyıs'ta alanLARdayız; AmA... 02:47 Sat 21 Apr by Ankara Anarşi İnisiyatifi 0 comments

Bir Mayıs, yıllardır, sol örgütlerin kelle hesabı yaptıkları, devletin belirlediği sınırlar içerisine hapsedilmiş, sıkıcı bir geçit töreni havasında sürüp gidiyor.

textMülksüzler Dergisi'ne Abone Olun 02:22 Wed 11 Apr by Dicle Bozdağ 0 comments

Mülksüzler bundan sonra abonelik sistemine geçmiştir. İsteyen okuyucularımız abone olabilirler. Abone oldukları takdirde Mülksüzlerin bundan önceki bütün sayılarını da ücretsiz gönderiyoruz.

textMülksüzler Mart 2007 sayısı çıktı! 02:20 Wed 11 Apr by Dicle Bozdağ 0 comments

Reisi cumhurun kim olacağına ilişkin iktidar odakları arasındaki söz düelloları devam ede dursun Kürtlerin ve emekçilerin üzerinde baskıların arttığı bir mart ayını daha geride bıraktık.

textmülksüzler Mart 2007 sayısı çıktı! 14:36 Sat 10 Mar by Dicle Bozdağ 0 comments

Fırtına sonrası sessizlik başladı. Dink suikastının ardından devletluların bol kefeden estirdiği tüm açıklamalar, sonuna kadar gidecez naraları kubbede hoş bir seda olarak asılı kaldı. Farklı bir şey de beklemiyorduk, bu müsamereyi defalarca görmüştük.

textMülksüzler'in Şubat 2007 sayısı çıktı 04:47 Fri 16 Feb by şafak eryılmaz 0 comments

Merhaba

textAylık Siyasi Dergi MÜLKSÜZLER'in birinci sayısı çıktı! 12:08 Fri 12 Jan by Mülksüzler 0 comments

Ben bilirim, beni izleyin demeden devrimcilikte ısrar eden, eleştirdiği toplumun sömürüye dayalı otoriter kalıplarını içinde yeniden üretmeden mücadeleyi örmekte direnen, liberalleşmeden özgürlükçü olabilen, kadının patriyarkal sömürüden kurtuluşunu emekçi sınıfın devriminin yan ürünü değil kendi mücadelesinin bir eseri olacağına inanan bir çizginin mümkünlüğüne ve gerekliliğine inancımız bizi bir araya getirdi.

textKara Kızıl Notlar'ın Ekim-Kasım-Aralık sayısı çıktı 02:07 Wed 01 Nov by Ender Yilmaz 0 comments

Bu sayımızda her radikal düşünce için devrim perspektifinin temel meselelerinden biri olan iktidar sorununu inceliyoruz.

resim_056.jpg imageAnarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs'ta Kadıköydeydi 14:37 Thu 04 May by Ender Yilmaz 0 comments

Emek Platformunun çağrısını yaptığı Kadıköydeki 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 30.000 kişi katıldı. Sendikaların yanı sıra pek çok kitle örgütü ve politik örgütün de yer aldığı mitingde sendikaların ana gövdesini DİSK oluşturdu. Genel olarak sakin geçen mitingin sonlarına doğru DTP ve HÖC kortejleri arasında çatışma çıktı.

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Opinion and Analysis

image1 Mayısta Taksimdeyiz! May 03 by Devrimci Anarşist Faaliyet 0 comments

Kitle ve kitleselleşmek, biz devrimci anarşistlerin kavramları değildir. Bizim için önemli olan, tüm tutsaklıkları ve adaletsizlikleri yaşayan ezilenlerin kavgayı içselleştirmesidir. Ancak ve ancak bu bireyler sayesinde oluşacak örgütlü bir toplum, nitelikli niceliğinin gücünü gösterebilecektir.
Şimdi, işletilmeyen otobüslere, kapatılan yollara, bariyerlerle kilitlenmiş ve polislerle kapatılmış bir Taksime rağmen; yasaklanan bir Taksime rağmen; tüm benliğimizle, tüm beraberliğimizle bu 1 Mayısta da Taksimdeyiz.

textAnti-Otoriter Yayıncılığın Türkiyedeki Serüvenine Bir Bakış Apr 21 by Mutlu Dulkadir 0 comments

Her zaman aynı anlama gelmese de, bir yayıncılık tarihi, bir tür hareket tarihi olarak da okunabilir. Bu anlamda bu makale, özünde bunu amaçlıyor olsa da, Türkiyedeki anti-otoriter yayıncılığın tarihine ilişkin eksiksiz bir değerlendirme iddiası taşımıyor. Bu noktada şunu da vurgulamak gerekir ki; pek çok kişinin aklına gelebileceği gibi üst-başlıkta geçen anti-otoriter yerine anarşist sözcüğünün kullanılması tercih edilebilir(di), ancak bu tercih, ilerleyen satırlarda aktarılacak öyküyü tam anlamıyla betimleyecek kapsayıcılıkta ol(a)mazdı.

textÖzgürlüğün Örgütü Jun 02 by Zafer Onat 1 comments

Sosyalist bir anlayış olarak anarşizm örgütlülüğün özgürlüğü yok edeceği söylemini şiddetle reddeder. Anarşistler için sınıfların ve otoritelerin olmadığı, bireylerin özgür iradelerine dayalı komünist bir dünyanın nasıl mümkün olduğuna verilecek en genel cevap bu toplumdaki tüm bireylerin birbiriyle iletişim kurabilir, dayanışabilir olmasını sağlayacak, otoritenin yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek bir örgütlülüğe sahip olmaları gereklidir. olacaktır.

Press Releases

textAnarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs Bildirisi Apr 23 AKi 1 comments

İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyürken; emekçilerin kazanılmış hakları birer birer tırpanlanıyor. Egemenlerin paylaşım mücadeleleri yüz binlerce insanın ölümüne, yoksullaşmasına ve evsiz kalmasına yol açıyor. Emperyalistler kendilerine yeni hedefler seçmeye, kirli savaşlarıyla emekçileri birbirine kırdırmaya devam ediyor. Kapitalizmin eseri olan küresel ısınma ile dünya yok oluşa doğru ilerliyor.

textbir mAyıs'ta alanLARdayız; AmA... Apr 21 0 comments

Bir Mayıs, yıllardır, sol örgütlerin kelle hesabı yaptıkları, devletin belirlediği sınırlar içerisine hapsedilmiş, sıkıcı bir geçit töreni havasında sürüp gidiyor.

textKara Kızıl Notlar'ın Ekim-Kasım-Aralık sayısı çıktı Nov 01 Anarşist Komünist İnisiyatif 0 comments

Bu sayımızda her radikal düşünce için devrim perspektifinin temel meselelerinden biri olan iktidar sorununu inceliyoruz.
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