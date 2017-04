DAF calls for May Day to Taksim

Trafikte sıkıştın, işe geç kaldın, izin almadan işe geç kalmak yasak. Uyarırlar, maaşından yarım gün kesinti yaparlar. Mola hakkın, çıkmak istedin; izin almadan molaya çıkmak yasak. Arkadaşın, dostun, akraban geldi; gidip konuşmak yasak. Telefon çaldı, telefonla konuşmak yasak. Maaşını kesintili aldın, kesintiyi sormak yasak. Hakkın çalındı, direnmek yasak. Senin gibi işçilerin 1886’da başlattığı kavga senin günün olmuş, o gün Taksim Meydanı yasak. Taksim Meydanı; çünkü senin gibi işçiler 1977’de milyonlar olup doldurmuşlar bu meydanı. Korkan iktidarlar 34 işçiyi katletmiş, senin gününde seni katletmişler. Ondan yaşadığımız toprakların 1 Mayıs Meydanı TAKSİM MEYDANI olmuş. Bir başka meydanda, 1886’da Haymarket Meydanı’nda başlamış bu kavga. Anarşist işçilerin örgütlediği on binler, yüz binler Haymarket Meydanı’nı GÜNDE SEKİZ SAAT ÇALIŞMAK için doldurmuşlar. Meydan tıka basa dolmuş, işçilerin sesi gür, öyle haykırmışlar ki günde sekiz saati patronlar korkmuş, kolluk kuvvetleriyle saldırmışlar bize. Yaralanmışız, ölmüşüz o gün. Korkaklara yetmemiş bu katliam. Mitingi örgütleyen anarşistleri aramışlar atölye atölye, fabrika fabrika. Yaklaşık iki sene sonra yargılamışlar bir çoğunu ve asmışlar 4’ünü. İşte 1 Mayıs’ın kavgası böyle başlamış tarihte. 1886’dan 1977’e her yasağa, her yasağın cezasına rağmen örgütlenen işçiler, günde sekiz saat kavgasının şiarıyla daha adil, daha özgür, paylaşma ve dayanışmayla dolu bir dünya için çıkmışlar meydanlara. Mesele meydanın adı değil. İçinde bulunduğun zamanda, o meydanın adının anlamının ne olduğudur. Son seçim safsatasında herkesi “Hayır” demeye çağıranların, şimdi “Taksim Yasak Bakırköy’e” diyen iktidara Evet demesi, olsa olsa parlamenter bir stratejidir. Biz DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET olarak Parlamenterlerle devrimcilerin ayrışması gerektiğini, Referanduma Dair 2. bildiri ile yayınlamıştık. Şimdi bu ayrışma başlamıştır. Bir oy olan Hayır değil; bir reddediş, bir karşı koyuş, bir özgürlük, bir devrim olan HAYIR’ı haykırmak için herkesi 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Anarşizm! Anarşist Devrime Faaliyetle! Devrimci Anarşist Faaliyet

