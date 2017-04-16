DAF calls for May Day to Taksim

Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Anarşist hareketin | tk

mülksüzler dergisi'nin Eylül 2007 sayısı çıktı! by Ender Yılmaz

İçindekiler

Anarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs Bildirisi by --

İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyürken; emekçilerin kazanılmış hakları birer birer tırpanlanıyor. Egemenlerin paylaşım mücadeleleri yüz binlerce insanın ölümüne, yoksullaşmasına ve evsiz kalmasına yol açıyor. Emperyalistler kendilerine yeni hedefler seçmeye, kirli savaşlarıyla emekçileri birbirine kırdırmaya devam ediyor. Kapitalizmin eseri olan küresel ısınma ile dünya yok oluşa doğru ilerliyor.

bir mAyıs'ta alanLARdayız; AmA... by Ankara Anarşi İnisiyatifi

Bir Mayıs, yıllardır, sol örgütlerin kelle hesabı yaptıkları, devletin belirlediği sınırlar içerisine hapsedilmiş, sıkıcı bir geçit töreni havasında sürüp gidiyor.

Mülksüzler Dergisi'ne Abone Olun by Dicle Bozdağ

Mülksüzler bundan sonra abonelik sistemine geçmiştir. İsteyen okuyucularımız abone olabilirler. Abone oldukları takdirde Mülksüzlerin bundan önceki bütün sayılarını da ücretsiz gönderiyoruz.

Mülksüzler Mart 2007 sayısı çıktı! by Dicle Bozdağ

Reisi cumhurun kim olacağına ilişkin iktidar odakları arasındaki söz düelloları devam ede dursun Kürtlerin ve emekçilerin üzerinde baskıların arttığı bir mart ayını daha geride bıraktık.

mülksüzler Mart 2007 sayısı çıktı! by Dicle Bozdağ

Fırtına sonrası sessizlik başladı. Dink suikastının ardından devletluların bol kefeden estirdiği tüm açıklamalar, sonuna kadar gidecez naraları kubbede hoş bir seda olarak asılı kaldı. Farklı bir şey de beklemiyorduk, bu müsamereyi defalarca görmüştük.

Mülksüzler'in Şubat 2007 sayısı çıktı by şafak eryılmaz

Merhaba

Aylık Siyasi Dergi MÜLKSÜZLER'in birinci sayısı çıktı! by Mülksüzler

Ben bilirim, beni izleyin demeden devrimcilikte ısrar eden, eleştirdiği toplumun sömürüye dayalı otoriter kalıplarını içinde yeniden üretmeden mücadeleyi örmekte direnen, liberalleşmeden özgürlükçü olabilen, kadının patriyarkal sömürüden kurtuluşunu emekçi sınıfın devriminin yan ürünü değil kendi mücadelesinin bir eseri olacağına inanan bir çizginin mümkünlüğüne ve gerekliliğine inancımız bizi bir araya getirdi.

Kara Kızıl Notlar'ın Ekim-Kasım-Aralık sayısı çıktı by Ender Yilmaz

Bu sayımızda her radikal düşünce için devrim perspektifinin temel meselelerinden biri olan iktidar sorununu inceliyoruz.

Anarşist Komünist İnisiyatif 1 Mayıs'ta Kadıköydeydi by Ender Yilmaz

Emek Platformunun çağrısını yaptığı Kadıköydeki 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 30.000 kişi katıldı. Sendikaların yanı sıra pek çok kitle örgütü ve politik örgütün de yer aldığı mitingde sendikaların ana gövdesini DİSK oluşturdu. Genel olarak sakin geçen mitingin sonlarına doğru DTP ve HÖC kortejleri arasında çatışma çıktı.