Italia - 25 aprile 2017: per sempre in lotta, per sempre in resistenza

Antifascisti, perché nel ricordo di coloro che morirono sui monti per combattere il regime nazi-fascista, continuiamo la loro lotta oggi.



Antifascisti perché il fascismo si nasconde dietro il capitalismo più sfrenato, nelle barbarie dei morti sul lavoro, nella repressione sistematica di chi lotta per maggiori diritti e per la libertà, nell’omologazione di massa attraverso il consumo estremo e folle che rende ciechi di fronte ai bisogni e svuota le coscienze.



Il fascismo sono le politiche sulla sicurezza, basate su paure false indotte dai mass-media servi del potere e sulla crisi economica reale, che hanno trovato negli immigrati il capro espiatorio di tutti i mali della società.



Il fascismo oggi ha il viso di un imprenditore senza scrupoli, di giovani esaltati che vorrebbero riaprire i campi di sterminio per immigrati, di una telecamera in piazza che controlla ogni passo sospetto, di una discarica abusiva dietro un asilo nido.



Il fascismo è un governo totalitario schiavo del capitale e della chiesa che considera i morti tutti uguali tra fascisti e anti-fascisti, che fa della storia della gente carta straccia.



Il fascismo è l’incubo nascosto nei movimenti populisti, sovranisti e protezionisti che vorrebbero impadronirsi dell’Europa.



Il fascismo si combatte nelle piazze, con l’azione diretta, con la conquista maggiore di nuove libertà, con l’autogestione e con l’organizzazione dal basso.



Il fascismo non si sconfigge tra le poltrone di un governo o di una sala del consiglio comunale ma con l’assaporare il gusto della libertà in ogni attimo della vita.



Alternativa Libertaria/fdca aderisce, promuove e partecipa alle manifestazioni nelle città in cui è presente