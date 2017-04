Movimiento Salud Para Todos y Todas realiza lanzamiento oficial en Santiago

No + AFP: Hacia un gran Paro Nacional el 4 de noviembre by Aquiles Carrasco Navas

El futuro está en nuestras manos No + AFP by Solidaridad – Federación Comunista Libertaria

Con esta actividad, el MSPT da inicio a un camino que apunta a proyectarse a nivel nacional mediante la convergencia de distintas regiones de Chile (Valparaíso, Maule, Bío Bío, Temuco y la Región Metropolitana), reuniendo a trabajadores de la salud, usuarios y estudiantes; organizaciones sociales y políticas, con el objetivo general de transformar el indigno modelo de salud imperante, que muchas veces promueve un enfrentamiento entre trabajadores y trabajadoras – los usuarios, por un lado, y quienes se desempeñan en hospitales, consultorios y centros de salud, por otro. A través de un conversatorio se planteó que el objetivo primordial de la organización es proponer un sistema de salud único de financiamiento estatal, gratuito, de calidad, antipatriarcal, intercultural y de enfoque comunitario. Estas orientaciones surgen a partir de un análisis crítico del modelo de salud actualmente existente, en un país que ostenta la mayor desigualdad de ingresos de la OCDE (los ingresos del 10% más rico son 26 veces más altos que los del 10% más pobre). En este contexto, el gasto en salud representó un 7,7% del PIB en el 2015, en contraposición al promedio de la OCDE, un 9,8%. La magnitud de estos montos también es diferente: el gasto, en total, es menos de la mitad del promedio de los demás países del conglomerado, mientras que el gasto del bolsillo de los usuarios llega a un 37% del total – muy por encima de la recomendación de que no debiera superar el 15%. Además de insuficiente, el gasto público en salud se encuentra distribuido de forma perversa: el 49% va al sector público, mientras que el 51% restante va al sector privado, lo que muestra, una vez más, la forma en que el Estado sirve a intereses privados. Cabe señalar, además, que el subsidio de fondos públicos al sistema privado mediante mecanismos como la Modalidad de Libre Elección de FONASA, o la compra directa de servicios ante las falencias estructurales del sector público llegó a un monto aproximado de $ 6.809 millones de dólares. Actualmente existen cuatro modelos de prestación de salud: i) el sistema público, que presta servicios a través de FONASA; ii) el sistema privado, a través de las ISAPRES; iii) las mutuales de trabajadores; iv) el sistema de salud de las fuerzas armadas. En ese contexto, el 76% de la población está inscrita en FONASA y se atiende, por ende, en el sistema de salud pública, mientras que el 18% está inscrita en alguna ISAPRE – instituciones que, como sabemos, han sido constantemente cuestionadas por las alzas arbitrarias al precio de los planes de salud, así como por la discriminación institucionalizada contra las mujeres. Las cifras son aún más graves en el caso de las personas mayores de 84 años: un 5% está afiliada a alguna ISAPRE; el 95% restante, a FONASA. La mayor parte de los ancianos que atienden las ISAPRES, además, pertenecen a los estratos socioeconómicos más altos, cuestión que se replica en los niños menores de 4 años. Durante la actividad, la vocera de la Coordinadora del Movimiento No Más AFP, entregó un saludo a los miembros de la organización, apuntando a la unidad de demandas y al objetivo de construir un gran movimiento social para transformar las condiciones que hoy nos afectan, mostrando una voluntad común con la convocatoria. Las voceras y voceros de la organización dieron cuenta de los objetivos generales del Movimiento Salud Para Todos y Todas, en relación a constituirse como un espacio de coordinación nacional de las organizaciones que participan del movimiento, con miras a proponer un sistema de salud único de financiamiento estatal, gratuito y de calidad, anti-patriarcal, intercultural y de enfoque comunitario, a partir de la propia organización social. Enfrentar el mercado de salud y sus perversas consecuencias, las listas de espera y desarrollar una política que permita mejorar sustancialmente la situación de la salud de los trabajadores y trabajadoras de Chile, forman parte del desafío que este movimiento, de enorme potencial, ha decidido enfrentar íntegramente. Son las trabajadoras y trabajadores de la salud, los estudiantes y los usuarios – que son, en definitiva, parte de la misma clase – quienes tienen en sus manos la posibilidad de transformar el sistema de salud y reemplazarlo por uno que tenga como centro los intereses y en el bienestar de la mayor parte de los chilenos.

English

This page can be viewed in