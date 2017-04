¡Alto a las amenazas del gobierno de Hidalgo contra nuestro compañero militante Adrián! américa del norte / méxico | movimiento anarquista | llamado / petición Saturday April 22, 2017 18:03 Saturday April 22, 2017 18:03 by Revolución Internacional / World Revolution by Revolución Internacional / World Revolution en.ruptura.colectiva at gmail dot com ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!

EL GOBIERNO DE HIDALGO AMENAZA CON ACCIONES PENALES A NUESTRO COMPAÑERO MILITANTE ADRIÁN ¡AYÚDANOS A DIFUNDIR POR TODAS PARTES!



Para ahorrarnos algunas palabras....



A tod@s aquell@s que enfrentan al sistema-capital:



A inicios de abril, el gobierno estatal de Hidalgo amenazó con “iniciar investigaciones” y realizar acciones penales contra tres luchadores sociales que impulsan distintas resistencias comunitarias en la región. Entre ellos, se encuentra nuestro hermano y compañero militante Adrián Medina, criminalizado junto con Lorenzo Bautista y Armando Monter en diversos medios de comunicación y periódicos locales para facilitar su detención o cualquier acto represivo directamente contra su persona.



En una conferencia de prensa -exclusiva con los medios de comunicación de su bando- el secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, lanzó distintas acusaciones que superaron lo burdo y lo falaz. Algunas de ellas -refiriéndose a los compañeros- fueron: "son un grupo de provocadores que buscan intereses personales y ponen en riesgo a la sociedad", "es un grupo perfectamente identificado y habrán las acciones legales correspondientes". [1]



La primera piedra fue arrojada por la clase política, ya que además de obtener una serie de investigaciones cedidas por parte de la presidencia municipal de Ixmiquilpan y de distintos órganos de inteligencia virtual -demostrando así su hedionda omnipresencia policial en las calles y redes sociales- el gobierno estatal está utilizando a los compañeros como pretexto mediático para ocultar su tramposo actuar en la desestabilización de distintos poblados al norte de Hidalgo donde gobiernan partidos “enfrentados” con el PRI, mediante la polarización de la gente por actos represivos como el ocurrido en Tasquillo el pasado 16 de abril.



Somos revolucionari@s, por tanto, antipartidistas y repudiamos la manipulación que utilizan los partidos de cualquier corriente para hacerse con la maquinaria de la representatividad y el poder, empero, es de gran relevancia denunciar sus planes y más cuando ponen en riesgo la integridad y la vida de nuestros militantes.



***



Y… ¿a qué se debe el hostigamiento perpetuo y el rencor del Estado hacia los compañeros?



Hidalgo es un territorio históricamente priísta, tanto por sus cacicazgos territoriales como por sus curules que parecen de teatro antes que de parlamente. También es cuna de la megaminería y de una progresión depredadora de proyectos extractivistas desde hace siglos vulneran las actividades de la tierra y al medio ambiente, afectando la vida como era conocida por sus pobladores.



La mecha de la rebeldía, como reflejo corporal, se encendió sin premeditación.



- El 8 de diciembre de 2016, los pueblos de San Luis Tecuautitlán, Maquixco, Zimapán, Cholula, Tizayuca, Epazoyucan y vecinos organizados de Pachuca se tomaron las calles para denunciar la extinción ambiental y la polución de sus territorios debido a una brecha de megaproyectos que se han recrudecido, esto en una marcha convocada por las comunidades que integraron el "Frente Hidalguense en Defensa del Territorio". Las máscaras anti-gas y las mantas de varios metros de largo no dudaron en gritarles a los peatones y funcionarios públicos sobre la toxicidad que se empaña en los vidrios de sus casas.



Durante la protesta, se clausuraron –como fichas de dominó- algunos recintos estatales como la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) y el mismísimo edificio del Poder Ejecutivo del Estado [2].



- Tras la primera campanada del año nuevo, los hidalguenses ya tenían bajo su control un tramo de la carretera federal México-Laredo dentro del caudal de manifestaciones de lo que fue el #NoAlGasolinazo.



- El 5 de enero, tras una heroica embestida de los pueblos hermanos del Valle de Mezquital contra un operativo titánico de la Policía Estatal que intentó desalojarlos en el municipio de Ixmiquilpan, la sangre se derramó una vez más. Varios convoys y tanquetas ingresaron en forma de venganza y con armas de fuego balacearon al contingente de los pueblos, Freddy del Maguey –proveniente de la comunidad de Maguey Blanco- de 25 años y Alan Giovanni Gutiérrez –de la comunidad de Dios Padre- fallecieron en el enfrentamiento. 13 personas resultaron heridas y no fue una gota la que derramó el vaso, sino un océano. [3]



- El 19 de enero, enardecidos los pobladores del Mezquital y organizaciones solidarias, irrumpieron en el Congreso del Estado después de una marcha a nivel estatal en el contexto de las protestas anti-gasolinazo. En el recinto gubernamental, encararon a diputados de diversos partidos políticos -aunque la mayoría eran del PRI- y responsabilizaron a toda la clase política como la principal culpable de la masacre del pasado 5 de enero. Cínicamente, una decena de priístas al poder enunciaron que "se votó a favor del Gasolinazo y las reformas estructurales porque darán beneficios a largo plazo a los mexicanos".



- El 26 de enero, la radicalidad aumentó al ser tomada la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan. En las fachadas de ese palacio de corrupción, unos mensajes de tamaño descomunal se dibujaron con las siguientes consignas: "PASCUAL CHARREZ ASESINO / TE OLVIDASTE DE LOS QUE TE APOYAMOS / RENUNCIA / NO AL GASOLINAZO / ALAN Y FREDY HICIERON LO QUE TU NO PUDISTE, DEFENDIERON IXMIQUILPAN".



- Recibir golpe tras golpe del Estado es sinónimo de masoquismo activista. El 2 de febrero se fundó oficialmente el Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo y la Carestía (MHCGC) una propuesta federativa, autónoma y anti-partidista para continuar la lucha contra el gasolinazo, en defensa del territorio y ante las problemáticas diversas que se viven en todo Hidalgo [4].



Desde su aparición pública, ha resultado ser un dolor de cabeza para el Estado, por lo que quienes lo integran -decenas de municipios, organizaciones agrarias, magisteriales y de carácter popular- se encuentran en constante acecho gubernamental debido a las efectivas protestas que van desde marchas multitudinarias, tomas directas de casetas de peaje y encuentros a nivel nacional.



El MHCGC surge después de la separación en dos fracciones de la asamblea popular de Ixmiquilpan. ¿Qué sucedió? Un grupo reducido conformado por integrantes activos de diversos partidos políticos –PRI, MORENA, PES- y empresarios turísticos en el autodenominado “Movimiento Pacífico 5 de Enero”, vendió el movimiento en una reunión privada con el mismísimo Simón Vargas Aguilar el 1° de febrero, negociando el retiro de patrullas y tanquetas incendiadas tras la insurrección del 5 de enero y el levantamiento del plantón permanente en la Comercial Mexicana por “asistencia turística” a sus propiedades y el cambio de beneficiario de un terreno comunal que seguramente terminará en sus ambiciosas manos. [5]



- Para dar término a esta lista de las acciones más visibles en los últimos meses (porque detrás, abajo -o por donde se quiera ver- hay todo un trabajo de base, agitación, propaganda, masificación de la conciencia y organización) el pasado 5 de abril, el municipio de Ixmiquilpan junto con el MHGCC se decidieron a boicotear -sin actos de violencia- la cobarde visita del gobernador Omar Fayad Meneces a la Plaza del Centro Histórico para inaugurar el operativo policial "Semana Santa 2017" -con el fin de oficializar el retorno de las fuerzas policiales, ya que desde el 5 de enero la policía no es bienvenida-. Dicho periodo vacacional es muy recurrente por la invasión turística a los balnearios del lugar.



Para la acción, varios traileros del municipio colocaron sus unidades para evitar el ingreso de vehículos policiales al Centro Histórico. La respuesta mediática del Estado fue decir que “había gente armada y no se iba a comprometer la seguridad de la gente”. El evento fue cancelado.



***



Los resultados de las amenazas se han materializado en una vigilancia selectiva en el domicilio de nuestro compañero Adrián, así como la intervención de su teléfono y redes sociales.



La solidaridad no puede ser de otra forma sino práctica y constructiva.



“El que nada debe, nada teme”, por lo que desde el 18 de abril, una decena de compañeros federados en el MHCGC decidieron ingresar un itinerario colectivo de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, no para exigir mediante los mismos recursos y mecanismos de la hidra, la tan cacareada “justicia”, sino para marcar un precedente jurídico que expanda el margen de represión dentro de ella misma. Es como un recordatorio en la puerta del enemigo que dice: “AQUÍ ESTAMOS Y NO NOS VAMOS A DEJAR”.



Ante la omisión institucional, se decidió tomar la comisión y al día de hoy, se cumplen 4 días consecutivos de plantón permanente en esperas de que las autoridades correspondientes afronten la errónea decisión de amenazar a los compañeros.



Invitamos a tod@s l@s interesad@s en cualquier parte de México y el mundo a solidarizarse con nuestro compañero Adrián, siguiendo de cerca nuestras redes sociales donde se publicará la información concerniente a las acciones, campañas y llamados para respaldar su vida, latente de ser ultrajada en cualquier momento.



ANTE LAS AMENAZAS DEL ESTADO-CAPITAL… ¡LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL!



Revolución Internacional / World Revolution



Ruptura Colectiva (RC)



Para nutrir la resistencia informativa



[1] “Gobierno de Hidalgo amenaza a 3 activistas por ser ‘agitadores que ponen en riesgo a la sociedad’”, Ruptura Colectiva (RC), 7 de abril de 2017. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1Xf10-f0yjk&t=407s



[2] Léase: “¡Sus megaproyectos nos están matando!”; marchan en defensa del territorio y la vida en Hidalgo”, Ruptura Colectiva (RC), 8 de diciembre de 2016 (http://rupturacolectiva.com/sus-megaproyectos-nos-estan...algo/) o véase el video homólogo (https://www.youtube.com/watch?v=PJ8YQN0Q7VE)



[3] Ixmiquilpan no cedió ni un centímetro cúbico tras la masacre, fue el núcleo de reunión para distintos municipios y organizaciones sociales del país que se opusieron al #Gasolinazo. Por concierto de la asamblea popular del municipio, se instaló un plantón permanente en la Comercial Mexicana del tramo de la carretera México-Laredo, cerrándola junto a un conglomerado de comercios del capital como una tienda Coppel, un Cinemagic y múltiples tiendas de la iniciativa privada. Léase: “La insurrección de Ixmiquilpan”, Ruptura Colectiva (RC), 25 de enero de 2017. (http://rupturacolectiva.com/la-insurreccion-de-ixmiquilpan/)



[4] “Surge el Movimiento Hidalguense Contra el Gasolinazo y la Carestía”, Ruptura Colectiva (RC), 02 de febrero de 2017. (http://rupturacolectiva.com/surge-el-movimiento-hidalgu...ando/)



[5] “Pobladores de Ixmiquilpan denuncian a grupo de traidores que pactó con el gobierno; “se olvidaron de nuestros muertos y del gasolinazo”, Ruptura Colectiva (RC), 04 de febrero de 2017. (http://rupturacolectiva.com/pobladores-de-ixmiquilpan-d...nazo/)



Publicado el 19 de Abril de 2017 en:



http://rupturacolectiva.com/alto-a-las-amenazas-del-gob...rian/



English Italiano Deutsch This page can be viewed in