Na jornada de luta camponesa Pequenos Agricultores e Sem Terra retomam as terras do Açu

Lutar contra a Tarifa! by Federação Anarquista Gaúcha

"Pra favorecer uma experiência de lutas que deve unir e organizar os setores populares, nenhum partido tem o direito e a autoridade de se colocar por cima, interferir em causa própria na expressão pública do movimento social, negociar nas costas da vontade popular. A relação de forças das ruas, dos piquetes, das ocupações e das marchas é que marca o caminho.

Tática apartidária pra luta social, não anti-partido e tampouco apolítica."

Relato e vídeo sobre a violenta desocupação da comunidade Pinheirinho by Anderson Barbosa (texto), Nicolau Bruno e Caio Lopes (vídeo)

Essas coisas não serão apagadas da minha memória, mesmo que eu delete todas as fotos que fiz, pois vivenciei e senti visceralmente na pele o que essas pessoas sentiram nestes últimos dias dentro daquele lugar que lhes pertencia. Por Anderson Barbosa



Este vídeo traz imagens exclusivas e depoimentos do período da tarde, dentro do Campo do Alemão, onde se abrigavam mulheres e crianças despejadas que foram brutalmente violentadas em todos os seus direitos, e do período da noite nos ataques da Guarda Civil Metropolitana de São José dos Campos, usando balas de verdade e da Polícia Militar de São Paulo jogando bombas contra as famílias alojadas na Igreja. Por Nicolau Bruno e Caio Lopes

Lutando e Criando Poder Popular! by Federação Anarquista Gaúcha

Enquanto a agenda do Fórum Social Mundial é pautada pelos debates oficiais patrocinado pelos governos e pela máfia sindical, na contramão do calendário oficial estamos juntos com outra forma de lutar e de fazer política.

Plano Diretor: Uma perspectiva para o planejamento popular da cidade by secretaria de propganda

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) é desde 2001 obrigatório para todas as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes. A lei 10.257/2001, ou o “Estatuto das Cidades”, que estabelece essa obrigatoriedade, surgiu de um projeto de iniciativa popular que envolveu a mobilização de diversos movimentos populares (principalmente os de luta pela moradia) de todos os cantos do país, que conseguiram recolher milhares de assinaturas em abaixo-assinado e pressionar pela aprovação da lei no Congresso.

[Feira/Bahia] Fotos do ato do dia 24-05 by estudantes em luta!

O Movimento de Luta pelo Transporte Público - MLTP não para e organizou mais um ato nesta quarta feira, dia 24 de maio. Dando prosseguimento ao processo de luta pela redução da tarifa, pelo passe livre e contra a bilhetagem eletrônica e o “passe legal” (cartão que limita a meia-passagem). Os/as manifestantes organizados pelo pólo/UEFS do MLTP, fecharam uma das BRs que da acesso à cidade, nas proximidades da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). O ato contou cerca de 100 pessoas, uma quantidade expressiva visto que o ato foi feito sem mobilização previa por conta da paralisação dos professores e funcionários da Universidade, que ocorreu nos dias anteriores.

[Feira/Bahia] Mais luta pelo transporte público... by estudantes em luta!

O ato contou cerca de 100 pessoas, uma quantidade expressiva visto que o ato foi feito sem mobilização previa por conta da paralisação dos professores e funcionários da Universidade, que ocorreu nos dias anteriores.

Feira de Santana, Bahia: E a luta continua... by estudantes em luta

Na última quinta-feira (18/05) dando continuidade ao processo de luta iniciado com o ato que ocorreu no dia 04, o Movimento de Luta pelo Transporte Público que é formado pela Associação Feirense de Estudantes Secundaristas (AFES), alguns Grêmios e DAs da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), pelo Grupo Ousar e por indivíduos, segue em estado de mobilização e realizou mais um ato de rua pela redução da tarifa e pelo passe livre para estudantes e desempregados.

Sem tetos promovem luta por moradia by Adriano

Moradores de 4 ocupações realizaram uma marcha no centro da cidade de Passo Fundo-RS e se dirigiram à Prefeitura para reivindicar projetos de moradias populares pelo poder público municipal, a marcha reuniu cerca de 120 pessoas com faixas e bandeiras. Na marcha foi denunciado o descaso, pela atual administração (Aírton Dipp- PDT), para com a construção de moradias populares, pois estando já na metade de sua gestão, até agora foi construída somente uma habitação popular por determinação judicial.

[Brasil, Feira-Bahia] Luta Contra os Tubarões do Transporte by lutador

Dia 04 de maio (Quinta-feira), estudantes e trabalhadores de Feira de Santana/Bahia, saíram às ruas num primeiro ato demonstrando o repudio do povo, contra os tubarões do transporte público (representados pelo Sincol/Sindicato dos empresários) e o prefeito ladrão (José Ronaldo/PFL).

Contra o aumento das passagens! Por melhorias reais no transporte público de Goiânia! by Movimento Passe Livre

O Movimento Passe Livre Goiânia se apresenta como uma alternativa na luta por um transporte digno e justo. O MPL-Goiânia se organiza de forma horizontal e igualitária, onde todos/as podem participar diretamente das decisões e ações coletivas do movimento. O MPL-Goiânia não se vincula a nenhum partido eleitoreiro, empresa ou políticos oportunistas garantindo assim a nossa autonomia. A nossa luta é travada a partir da auto-organização e da luta direta dos/as estudantes e trabalhadores/as contra o monopólio do transporte público.