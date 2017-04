Belarus : Liberté immédiate pour notre camarade Mikola Dziadok!

Mikola Dziadok est un jeune militant libertaire, avocat et écrivain en Belarus. Il fait partie de l’alliance "Revolución Internacional / World Revolution - Прамень 'Pramen'" et collabore avec [Revolución Internacional / World Revolution] en traduisant des textes et des essais vers le russe et le biélorusse sur l’autogouvernement, les processus communautaires et les mouvements sociaux dans le monde, que ce soit des écrits historiques, de sciences sociales ou de pensée critique, autant de thématiques qui ont attiré l’attention de nombreuses organisations et de nombreux-ses camarades d’Europe vers l’Amérique Latine. [Castellano][Italiano]

Aux côtés de centaines de personnes, il a été arrêté et brutalement battu le 25 mars derniers lors d’une manifestation de plusieurs milliers de personnes contre le régime d’Aleksandr Lukashenko – le « dernier dictateur d’Europe » - qui est à la tête d’un Etat corrompu et assassin depuis près de 24 ans, digne héritier d’une tradition autoritaire post-soviétique. On l’a kipnappé au vol dans une fourgonnette de police [Le dieron un 'levantón'] où il a été battu, ce qui a provoqué une contusion cérébrale qui s’est terminée en trauma clinique, entrainant son hospitalisation d’urgence.

Pendant quatre jours, il est resté sous très haute surveillance policière, l’empêchant de recevoir des visites de ses proches, famille incluse. A sa sortie de l’hôpital le 29 mars, il a été immédiatement transféré à la Cour Fédérale de Minsk.



Son procès a été rempli d’irrégularités et d’absurdités. La cour a montré un document juridique qui indiquait que Mikola était détenu depuis quelques heures seulement avant le procès, c’est-à-dire sur le chemin entre l’hôpital et la cour, faisant disparaitre les quatre jours précédents durant lesquels il était hospitalisé.



La condamnation qui s’en est suivie est de deux semaines de prison (une pour participation à une « manifestation illégale », l’autre pour « résistance à l’arrestation par la police »). Cela étant, il est à prévoir que la peine augmente étant donné son activisme libertaire et sa participation dans divers mouvements sociaux.



Mikola est un militant engagé, qui traduit sa pensée en action et se bat pour la transformation radicale de la société. Il a obtenu son diplôme d’avocat à la « Faculté de l’Université d’Etat de Belarus » en travaillant comme juriste dans une entreprise privée. En 2009, il a été admis à « l’Université des Humanités Européennes » de Vilnius, où il s’est spécialisé en science politique et en études européennes.

Le 3 septembre 2010, il a été arrêté sur la base d’une accusation fallacieuse de l’Etat biélorusse pour avoir « participé à un attentat contre l’ambassade russie », à laquelle s’est ajouté quelques jours plus tard le délit d’ « attaque violente contre le bâtiment de la Fédération des Syndicats ». Aucune des accusations n’a pu être étayée, de sorte qu’un grande part des milieux étudiants et de la société biélorusse a réalisé des campagnes pour sa libération.



Finalement, le 27 mai 2011, il a été « déclaré coupable » et condamné à 5 ans de prison. Il est sorti libre le 22 août 2015.

Depuis lors, il a consacré son temps à écrire un livre sur son expérience dans les prisons fédérales qu’il a présenté dans divers universités du pays et il a œuvré également à la connaissance des procédés communautaires, principalement d’Amérique Latine et d’Asie.

Halte au terrorisme d’Etat que combattent l’autonomie et la révolution !



Solidarité internationale avec le peuple biélorusse en lutte et tou-te-s les prisonnier-e-s de la guerre sociale dans le monde !

Revolución Internacional / World Revolution



Publié le 09/04/2017 sur le site de ladite organisation



Traduit de l’espagnol par les Relations Internationales de la CGA