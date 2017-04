Policías asesinan a cuatro comuneros en Arantepacua, Michoacán; "se metieron a las casas y los mataron"

Pronunciamiento de solidaridad con Standing Rock desde México

La parte del Planeta que llamamos México, permanecemos en pie de lucha junto a Standing Rock / The part of the Planet we call Mexico stands with Standing Rock

LIBERTAD 12 PRESOS ELOXOCHITLAN, OAXACA, MEXICO CSPPE

Breve comunicado sobre el terrorismo de estado impuesto en Eloxochitlan, Sierra Mazateca, Oaxaca, Mexico

La CRAC-PC rechaza el decreto del estado de Guerrero que pretende regular la Policía Comunitaria multimedios cronopios

El día de hoy en el centro de comunicación social (CENCOS) se dio lectura al comunicado de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria de las regiones costa chica y montaña del estado de Guerrero; por parte de miembros del Colectivo contra la tortura y la impunidad, esto porque les fue imposible acudir a los voceros de la CRAC designados para esta conferencia.

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena EZLN

30 de diciembre del 2012.



Al pueblo de México:



A los pueblos y gobiernos del mundo:



Hermanos y hermanas:



Compañeros y compañeras:

México: Ellos son nosotros

Estos colectivos que acompañan a los mayas zapatistas y a su Ejército Zapatista de Liberación Nacional sienten también en carne propia la acometida del Estado mexicano por medio de sus fuerzas armadas y sus paramilitares en contra de los municipios autónomos, en el entendido que ellos son nosotros, que no han estado ni están solos, que si tocan a uno nos tocan a todos.