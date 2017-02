Pace e giustizia per il Kurdistan

Italia / Svizzera | Criminalità Carcere Pena | it

…E tu slegalo subito by Alternativa LIbertaria/FdCA

Aderiamo alla campagna nazionale per l’abolizione della contenzione perché non accettiamo lo status quo come un dato naturale e irreversibile, ma invece come un risultato socialmente e storicamente determinato, su cui abbiamo il dovere di intervenire.

Pena Capitale by Federazione dei Comunisti Anarchici

La pena di morte viene praticata, come una sorta di roulette russa, all'interno del sistema di controllo-repressione-sicurezza e non ha un articolo di codice penale che la giustifichi.... Come il ferroviere anarchico Pinelli precipitato da una finestra della questura di Milano 40 anni fa, come Giuliani a Genova 8 anni fa, sono tanti i cittadini italiani condannati a morte di "malore attivo", di "caduta per le scale", di "improvviso arresto cardiaco", di "legittima difesa", una volta avuto un incontro troppo ravvicinato con il braccio repressivo dello Stato... Cucchi, Aldrovandi, Bianzino e tanti altri non hanno fatto in tempo. Non ce l'hanno fatta. A sfuggire.

Battaglia antiproibizionista - lotta di civiltà by Federazione dei Comunisti Anarchici

Sanzionare, per di più anche penalmente, un comportamento sociale di massa come l'uso di sostanze non significa cercare di arginare il problema della tossicodipendenza, ma aumentare la discrezionalità del controllo e l'ingerenza nella vita privata di ciascuno/a.

La battaglia antiproibizionista è una lotta di civiltà. L'affermazione di una consapevolezza volontariamente laica, di fronte al ritorno di un costume repressivo, fintamente etico e valoriale, per sua natura ipocrita. A spese della libertà di tutte e di tutti noi...