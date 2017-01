[Dielo Truda]. A Plataforma Organizacional (fac-simile, nova tradução e Suplemento)

Élisée Reclus e a concepção de Estado: elementos de uma crítica multideterminante by João Gabriel da Fonseca Mateus

Este breve texto visa analisar, principalmente, a concepção de Estado para Élisée Reclus. Seu pensamento não é fragmentado e determinista; ele analisa o Estado através da compreensão da sociedade enquanto uma totalidade, ou seja, liga o Estado ao capitalismo e todas suas instituições. O militante anarquista foi espectro de estudos de diversas áreas do conhecimento, sobretudo da Geografia. Sendo assim, é considerado como um dos principais teóricos do anarquismo ao lado de Mikhail Bakunin, Pierre Joseph-Proudhon, Louise Michel, Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, Cafiero, entre outros. O anarquista francês foi militante na AIT de 1864 e na Comuna de Paris de 1871 e influenciou além dos movimentos operários, o ambiente escolar-acadêmico através de sua metodologia, a educação para o ensino de geografia, além de dar um enfoque finalista: a destruição do capitalismo e do Estado.

Surgimento e Breve Perspectiva Histórica do Anarquismo by Felipe Corrêa

Esse texto apresenta uma breve história do surgimento e do desenvolvimento do anarquismo. Constitui, mais do que um grande tratado ou um estudo de fontes primárias, uma tentativa de compilar e resumir estudos históricos sobre o tema, de maneira apresentar um mapa geral dos acontecimentos fundamentais que envolveram o anarquismo, desde seu surgimento até o presente, e indicar bibliografia aos leitores.

O sentido do termo Anarquia by Felipe Corrêa

O sentido comum e a opinião pública em torno do anarquismo podem ser compreendidos, em parte, por meio da leitura de obras teóricas que, entre os séculos XIX e XX, contribuíram para reforçar o sentido de anarquismo como sinônimo de destruição, caos, desorganização, relacionando-o, frequentemente, com o crime e a loucura. Dois autores demonstram essa relação: Cesare Lombroso e Gustave Le Bon.

Pedra e Caminho. Uma aproximação aos conceitos políticos de Camillo Berneri by Evandro Couto

O pesamento político de Camillo Berneri, ilustre desconhecido dos nossos tempos de luta, de nossa geração, especialmente para os simpatizantes da língua portuguesa, é o que discutimos aqui com ganas de fazer justiça aos seus aportes. Tirar da poeira o pensamento e a batalha deste inesquecível companheiro anarquista é uma devida contribuição à produção do discurso político atual que desafia a corrente libertária. [English]

Comuna de Paris: Autogestão, Democracia Direta e Federalismo by Colectivo anarquista Zumbi dos Palmares

Há 140 anos, no mês de março, pela primeira vez na história os trabalhadores puderam ter a experiência, por um curto período de tempo, de se organizarem pela autogestão e pelo federalismo. Acontecia na França o que ficou conhecido como A Comuna de Paris.