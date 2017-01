“Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla” by Grupo Estudiantil Anarquista - Bogotá

Joven herido en el rostro por disparo de arma química del ESMAD en Bello, Antioquia

Los desalojos en el barrio Nuevo Jerusalén comenzaron sin garantías para las 175 familias que serán desalojadas, el Estado encarnado en las alcaldías municipales de Bello y Medellín no tiene una propuesta clara para reubicar a estas familias, solo han brindado un arriendo temporal de “3 meses con posibilidad de prórroga”, una solución en el aire para las familias que desde hace más de 10 años están construyendo su hogar, su casa, gentes que fueron desplazadas y que tampoco tuvieron apoyo o garantías a su llegada a la ciudad. Hoy estos hogares construidos con esfuerzo están siendo convertidos en escombros.





El pasado jueves 12 de enero a las 5:00 a.m. llegó el escuadrón móvil antidisturbios -ESMAD- con su arsenal de violencia a cumplir con la orden de desalojo, el escuadrón policial comenzó su arremetida sin aún presentarse la luz del día. Con tristeza, rabia y desazón, algunos habitantes respondieron con piedras para defenderse ante las agresiones del escuadrón de la muerte, otros habitantes del barrio se dispusieron a resguardar a niños y ancianos que estaban siendo intoxicados con los gases lacrimógenos. El desalojo estaba programado para las 8:00 a.m. A la llegada del ESMAD aún las viviendas se encontraban habitadas. Este fue el casa de Efren Felipe Sepúlveda que se encontraba en su domicilio, dos días antes se había llevado a sus tres pequeños de 9 meses, 2 y 4 años de edad donde un familiar. El jueves cuando empezó el desalojo, se encontraba transportando sus pertenencias cuando fue impactado en el rostro por un casquete de gas lacrimógeno.



El joven fue llevado de inmediato al centro de Salud del barrio París, después remitido a una clínica en Bello y luego enviado a la Clínica Soma, finalmente remitido a la clínica Antioquia donde se encuentra en recuperación luego de una intervención quirúrgica. Solo después de lo ocurrido, recibió el cheque del arriendo temporal. Efrén se encuentra en recuperación y observación para saber cómo responde la visión ante la cirugía, su padre dice que quedarán secuelas que aún no están establecidas porque deben esperar esta recuperación total, lo que si sabe es que su visión no será normal. Ahora Efrén se encuentra incapacitado y desplazado sin donde ir con su familia. Consideramos inhumana la actuación de la alcaldía municipal de bello y de Medellín quien están impulsando el desalojo sin brindar las garantías a la vida y el bienestar de estas humildes personas habitantes del barrio Nuevo Jerusalén, Este ultraje puede repetirse en los próximos días, pues hasta hoy sólo han desalojado 24 viviendas.