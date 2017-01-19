Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

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Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Repression / prisoners
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yunanistan / türkiye / kıbrıs | repression / prisoners | press release Thursday January 19, 2017 18:27 by Devrimci Anarşist Faaliyet
Dün yaşadığım ülkede tanklarla toplarla bombalanıp yakılan yıkılan kentler, öldürülen yüzlerce insan, yaralanan ve evsiz kalan binlerce yaşlı, genç, çocuk, kadın ve erkek için göz yaşları dinmemiş, öfke yatışmamışken; tüm bunların failleri kahramanlar olarak gösterilip madalya verildiği görüntüler hafızamızda canlıyken; kentleri yakıp yıkan, insanları öldüren tank ve uçaklar 15 Temmuzda Ankara ve İstanbulu hedef aldığında, dünün kahraman failleri bir gecede hain ilan edildi. Binlerce insan hapishanelere dolduruldu, on binlercesinin görevlerine son verildi.
Devletin zirvesindeki iktidar mücadelesinin dışa vurumu olan karşılıklı darbe pratiğinde devletin kirli yüzü açığa çıktı. Askeriyle, polisiyle, anayasa mahkemesinden yargıtayına, sözde bağımsız hakimleri, savcılarıyla ve tüm bürokrasisiyle devletin içinde kümelenen çeteler, tarikatlar, cemaatler ve bunları kendi iktidarları için kullanan, ittifak yapan, ırkçı, milliyetçi, dinci ve mezhepçi 15 yıllık iktidardaki hükümetle ilişkileri deşifre oldu. Ancak, yaşananların tüm sorumlusu kendisi olmasına rağmen iktidarını daimi kılmak için karşı darbesini örgütlemeye başlayan hükümet sermaye değişikliği için şirketlere, düşünce değişimi için gazete ve televizyonlara, siyaset değişimi için belediye ve partilere kayyum atamaya, bütün toplumsal muhalefeti sindirip bastırmaya hız verdi. Bir taraftan KHKlerle ülkeyi yönetip diğer taraftan elinde savaş borazanıyla manipüle ettiği yığınları peşi sıra sürükleyerek kendi iktidarı, hırsları ve çılgınlıkları için bir bütün coğrafyayı kan deryasına çevirmek üzere.
Mücadelesini selamlıyoruz.
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Italia - Ricostruire opposizione sociale organizzata dal basso. Costruire un progetto collettivo per lalternativa libertaria.
Recordando a César Roa, luchador de la caña
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Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Repression / prisoners | Press Release | tk
Fri 20 Jan, 00:35
Meydan Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Hapis Cezası 03:26 Sun 25 Dec 0 comments
Gazetemizin 2015 Aralık ayında Her Şeyi Yasaklamak manşetiyle yayımlanan 30. sayısında yer alan Devletin Gelişi de Gidişi de Korkusundandır, İkinci Bir Emre Kadar Yasak ve Yaşamın Yeniden Yaratılması başlıklı yazılardan dolayı, gazete hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından açılan dava, yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sonlandı. [English] [Castellano] [Ελληνικά] [Italiano]
Devrimci Anarşist Faaliyete Polis Baskını 22:33 Thu 17 May 0 comments
Bugün (14 Mayıs 2012 Pazartesi), saat 05:00 sularında Kadıköy Paylaşma ve Dayanışma Derneğine, 26A Kolektifinin Taksimdeki kafesine ve birçok Devrimci Anarşist Faaliyetlinin, Lise Anarşist Faaliyetlinin Paylaşma ve Dayanışma Derneği üyesinin ve Kolektif 26A gönüllüsünün evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.
Anarşistlere Yönelik Operasyonlara Karşı Basın Açıklaması 22:30 Thu 17 May 0 comments
14 Mayıs 2012 tarihinde 1 Mayıs operasyonu adı altında anarşistlere yönelik yapılan operasyonlara karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Volkan Sevinç serbest, duruşma 1 Nisanda 20:06 Sun 02 May 0 comments
Vicdani redci Enver Aydemir ile dayanışma eylemine katıldıkları için haklarında halkı askerlikten soğutma iddiasıyla dava açılan biri tutuklu 19 kişinin yargılanmasına Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sözlü savunmaların yapıldığı bu ilk duruşma sonunda Volkan Sevinçin tutukluluk hali kaldırıldı, dava 1 Nisan 2010 saat 015′e ertelendi.
Ankara-Cumartesi-Eylem: Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanışma 01:20 Fri 12 Jan 0 comments
Zorunlu askerliği reddettiği için tutuklanan vicdani retçi Halil Savda, 15 Ocak'ta Çorlu Askeri Mahkemesi'nde yine hakim karşısına çıkarılacak.
Zülküf Murat Bora (Bahoz) 17 Mayıs'tan itibaren Yunanistan'da açlık grevinde Jun 29 0 comments
Yaşadığı politik baskılar nedeniyle 1995 yılında Yunanistan'a giden ve siyasi sığınma talebinde bulunan Diyarbakır'lı Zülküf Murat Bora (burada bilinen adıyla Bahoz), aradan geçen 10 yıla rağmen halen siyasi sığınma talebinin kabul edilmemesi üzerine 17 Mayıs 2005'te açlık grevine başladı.
Meydan Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Hapis Cezası Dec 25 DAF 0 comments
Gazetemizin 2015 Aralık ayında Her Şeyi Yasaklamak manşetiyle yayımlanan 30. sayısında yer alan Devletin Gelişi de Gidişi de Korkusundandır, İkinci Bir Emre Kadar Yasak ve Yaşamın Yeniden Yaratılması başlıklı yazılardan dolayı, gazete hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından açılan dava, yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sonlandı. [English] [Castellano] [Ελληνικά] [Italiano]
Devrimci Anarşist Faaliyete Polis Baskını May 17 0 comments
Bugün (14 Mayıs 2012 Pazartesi), saat 05:00 sularında Kadıköy Paylaşma ve Dayanışma Derneğine, 26A Kolektifinin Taksimdeki kafesine ve birçok Devrimci Anarşist Faaliyetlinin, Lise Anarşist Faaliyetlinin Paylaşma ve Dayanışma Derneği üyesinin ve Kolektif 26A gönüllüsünün evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.
Anarşistlere Yönelik Operasyonlara Karşı Basın Açıklaması May 17 0 comments
14 Mayıs 2012 tarihinde 1 Mayıs operasyonu adı altında anarşistlere yönelik yapılan operasyonlara karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Volkan Sevinç serbest, duruşma 1 Nisanda May 02 DAF 0 comments
Vicdani redci Enver Aydemir ile dayanışma eylemine katıldıkları için haklarında halkı askerlikten soğutma iddiasıyla dava açılan biri tutuklu 19 kişinin yargılanmasına Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sözlü savunmaların yapıldığı bu ilk duruşma sonunda Volkan Sevinçin tutukluluk hali kaldırıldı, dava 1 Nisan 2010 saat 015′e ertelendi.
Ankara-Cumartesi-Eylem: Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanışma Jan 12 0 comments
Zorunlu askerliği reddettiği için tutuklanan vicdani retçi Halil Savda, 15 Ocak'ta Çorlu Askeri Mahkemesi'nde yine hakim karşısına çıkarılacak.more >>