Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 39 Gününde

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Meydan Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Hapis Cezası by Devrimci Anarşist Faaliyet

Gazetemizin 2015 Aralık ayında Her Şeyi Yasaklamak manşetiyle yayımlanan 30. sayısında yer alan Devletin Gelişi de Gidişi de Korkusundandır, İkinci Bir Emre Kadar Yasak ve Yaşamın Yeniden Yaratılması başlıklı yazılardan dolayı, gazete hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından açılan dava, yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sonlandı. [English] [Castellano] [Ελληνικά] [Italiano]

Devrimci Anarşist Faaliyete Polis Baskını by DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET

Bugün (14 Mayıs 2012 Pazartesi), saat 05:00 sularında Kadıköy Paylaşma ve Dayanışma Derneğine, 26A Kolektifinin Taksimdeki kafesine ve birçok Devrimci Anarşist Faaliyetlinin, Lise Anarşist Faaliyetlinin Paylaşma ve Dayanışma Derneği üyesinin ve Kolektif 26A gönüllüsünün evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.

Anarşistlere Yönelik Operasyonlara Karşı Basın Açıklaması by DEVRİMCİ ANARŞİST FAALİYET

14 Mayıs 2012 tarihinde 1 Mayıs operasyonu adı altında anarşistlere yönelik yapılan operasyonlara karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Volkan Sevinç serbest, duruşma 1 Nisanda by Devrimci Anarsist Faaliyet

Vicdani redci Enver Aydemir ile dayanışma eylemine katıldıkları için haklarında halkı askerlikten soğutma iddiasıyla dava açılan biri tutuklu 19 kişinin yargılanmasına Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sözlü savunmaların yapıldığı bu ilk duruşma sonunda Volkan Sevinçin tutukluluk hali kaldırıldı, dava 1 Nisan 2010 saat 015′e ertelendi.

Ankara-Cumartesi-Eylem: Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanışma by Ankara Anarşi İnisiyatifi

Zorunlu askerliği reddettiği için tutuklanan vicdani retçi Halil Savda, 15 Ocak'ta Çorlu Askeri Mahkemesi'nde yine hakim karşısına çıkarılacak.