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Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Repression / prisoners
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Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Tu... Dec 24 16
Meydan Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Hapis Cezası
yunanistan / türkiye / kıbrıs | repression / prisoners | press release Sunday December 25, 2016 03:26 by Devrimci Anarşist Faaliyet - DAF
Gazetemizin 2015 Aralık ayında Her Şeyi Yasaklamak manşetiyle yayımlanan 30. sayısında yer alan Devletin Gelişi de Gidişi de Korkusundandır, İkinci Bir Emre Kadar Yasak ve Yaşamın Yeniden Yaratılması başlıklı yazılardan dolayı, gazete hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından açılan dava, yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sonlandı. [English] [Castellano] [Ελληνικά]
Dün görülen karar duruşmasında, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Civan hakkında, terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapmak suçlamasıyla, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey
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Yunanistan / Türkiye / Kıbrıs | Repression / prisoners | Press Release | tk
Sun 25 Dec, 15:46
Devrimci Anarşist Faaliyete Polis Baskını 22:33 Thu 17 May 0 comments
Bugün (14 Mayıs 2012 Pazartesi), saat 05:00 sularında Kadıköy Paylaşma ve Dayanışma Derneğine, 26A Kolektifinin Taksimdeki kafesine ve birçok Devrimci Anarşist Faaliyetlinin, Lise Anarşist Faaliyetlinin Paylaşma ve Dayanışma Derneği üyesinin ve Kolektif 26A gönüllüsünün evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.
Anarşistlere Yönelik Operasyonlara Karşı Basın Açıklaması 22:30 Thu 17 May 0 comments
14 Mayıs 2012 tarihinde 1 Mayıs operasyonu adı altında anarşistlere yönelik yapılan operasyonlara karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Volkan Sevinç serbest, duruşma 1 Nisanda 20:06 Sun 02 May 0 comments
Vicdani redci Enver Aydemir ile dayanışma eylemine katıldıkları için haklarında halkı askerlikten soğutma iddiasıyla dava açılan biri tutuklu 19 kişinin yargılanmasına Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sözlü savunmaların yapıldığı bu ilk duruşma sonunda Volkan Sevinçin tutukluluk hali kaldırıldı, dava 1 Nisan 2010 saat 015′e ertelendi.
Ankara-Cumartesi-Eylem: Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanışma 01:20 Fri 12 Jan 0 comments
Zorunlu askerliği reddettiği için tutuklanan vicdani retçi Halil Savda, 15 Ocak'ta Çorlu Askeri Mahkemesi'nde yine hakim karşısına çıkarılacak.
Zülküf Murat Bora (Bahoz) 17 Mayıs'tan itibaren Yunanistan'da açlık grevinde Jun 29 0 comments
Yaşadığı politik baskılar nedeniyle 1995 yılında Yunanistan'a giden ve siyasi sığınma talebinde bulunan Diyarbakır'lı Zülküf Murat Bora (burada bilinen adıyla Bahoz), aradan geçen 10 yıla rağmen halen siyasi sığınma talebinin kabul edilmemesi üzerine 17 Mayıs 2005'te açlık grevine başladı.
Devrimci Anarşist Faaliyete Polis Baskını May 17 0 comments
Bugün (14 Mayıs 2012 Pazartesi), saat 05:00 sularında Kadıköy Paylaşma ve Dayanışma Derneğine, 26A Kolektifinin Taksimdeki kafesine ve birçok Devrimci Anarşist Faaliyetlinin, Lise Anarşist Faaliyetlinin Paylaşma ve Dayanışma Derneği üyesinin ve Kolektif 26A gönüllüsünün evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlenmiştir.
Anarşistlere Yönelik Operasyonlara Karşı Basın Açıklaması May 17 0 comments
14 Mayıs 2012 tarihinde 1 Mayıs operasyonu adı altında anarşistlere yönelik yapılan operasyonlara karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Volkan Sevinç serbest, duruşma 1 Nisanda May 02 DAF 0 comments
Vicdani redci Enver Aydemir ile dayanışma eylemine katıldıkları için haklarında halkı askerlikten soğutma iddiasıyla dava açılan biri tutuklu 19 kişinin yargılanmasına Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sözlü savunmaların yapıldığı bu ilk duruşma sonunda Volkan Sevinçin tutukluluk hali kaldırıldı, dava 1 Nisan 2010 saat 015′e ertelendi.
Ankara-Cumartesi-Eylem: Vicdani Retçi Halil Savda ile Dayanışma Jan 12 0 comments
Zorunlu askerliği reddettiği için tutuklanan vicdani retçi Halil Savda, 15 Ocak'ta Çorlu Askeri Mahkemesi'nde yine hakim karşısına çıkarılacak.