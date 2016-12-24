Meydan Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne Hapis Cezası

Gazetemizin 2015 Aralık ayında Her Şeyi Yasaklamak manşetiyle yayımlanan 30. sayısında yer alan Devletin Gelişi de Gidişi de Korkusundandır, İkinci Bir Emre Kadar Yasak ve Yaşamın Yeniden Yaratılması başlıklı yazılardan dolayı, gazete hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından açılan dava, yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından sonlandı. [English] [Castellano] [Ελληνικά]





Dün görülen karar duruşmasında, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Civan hakkında, terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapmak suçlamasıyla, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Yargılanmamıza sebep olan yazılarımızda daha önce vurguladığımız gibi; Devlet, halkların özgürlük tutkusunu, özgürlüğe olan inancını teslim alamayacaktır.



İnandığımız özgür yaşamın ancak mücadele ederek yaratılabileceğine inanan anarşist bir gazete olarak savunduklarımızı yazmaktan ve yazdıklarımızı yaygınlaştırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Baskılara, soruşturmalara, gözaltılara ve tutuklamalara karşı direnmeyi, eylemeyi ve yazmayı sürdüreceğiz.