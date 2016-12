[Chile] Proyección: un lugar de encuentro fraterno y libertario que hay que defender

Este proyecto autogestionado y sin fines de lucro funciona gracias a un colectivo de 16 personas que trabajan día a día de forma voluntaria. Hoy, luego de seis años sosteniendo a pulso este espacio, tenemos nuevas proyecciones. Necesitamos dar un salto adelante y fortalecer nuestra iniciativa para que cada vez sean más quienes acudan por libros que no se encuentran en librerías comerciales y un espacio acogedor donde reunirse junto a sus organizaciones. Queremos ser un centro social más abierto, una librería más accesible al servicio de la comunidad. Necesitamos de tu ayuda para que cientos de organizaciones y miles de personas sigan contando con Proyección. ¿Qué queremos lograr con esta campaña? Difundir el proyecto del Centro Social y Librería Proyección y alcanzar los fondos que necesitamos para llegar a un déficit cero junto con mejorar la infraestructura y equipamiento de las salas, haciéndola más útil y acogedora para quienes la visitan y ocupan cotidianamente. Estos cambios son un aporte directo a nuestra misión como centro social y como espacio de cultura. ¿Qué es lo que haremos con tus aportes? Déficit cero Las iniciativas sin fines de lucro y sin financiamiento externo se ven enfrentadas a las adversidades propias del mercado capitalista. A veces los gastos superan los ingresos y dificultan nuestro funcionamiento. Proyección necesita acercarse lo más posible a un déficit cero. Mejorar la iluminación Desde que abrimos en el 2010 no hemos podido hacer los arreglos al sistema de iluminación que nos permitan contar con mayor seguridad eléctrica y luminosidad en cada una de las salas. Equipo de sonido En Proyección llevamos años ofreciendo nuestro espacio a colectivos y talleres que requieren de equipos audiovisuales y de sonido, sin que podamos facilitárselos. Además, casi todos los meses se proyecta una película o documental en nuestro salón. Proyección necesita un sistema de sonido para equipar los salones y perfeccionar la experiencia audiovisual. Pintura interior, mantención de ventanas y mejor calefacción Quienes visitan nuestro centro social con regularidad saben que recibimos mucha gente día a día. También saben que durante el invierno es una casa fría. Necesitamos limpiar y embellecer nuestros muros, así como aislar mejor la casa para una calefacción más eficiente. Software Estamos en pleno proceso de modernización de nuestros sistemas de administración y venta. Necesitamos financiar ese salto tecnológico que ordenará nuestros procesos internos y ayudará a una atención más eficiente. Espacio para niñas y niños A diario vienen niñas y niños con sus padres y madres, a hojear libros, a participar en reuniones o actividades. Quisiéramos contar con espacio para que los y las niñas puedan leer, jugar y compartir, y que de este modos sus cuidadores/as puedan participar activamente de las actividades y reuniones que se realizan en Proyección. Necesitamos los materiales, juegos y mobiliario para ofrecer este espacio de crianza colectiva. Difusión - Página web Necesitamos un sitio web donde podamos difundir nuestro catálogo y programación dentro y fuera del país. Para lograr todo esto, PROYECCIÓN TE NECESITA Durante seis años, decenas de grupos, colectivos y organizaciones le han dado vida a esta iniciativa social y cultural. Hoy necesitamos multiplicar las voluntades que la levantan día a día. Tu apoyo, ya sea donando y/o difundiendo esta campaña, hará una verdadera diferencia en los próximos años del Centro Social y Librería Proyección. En caso de no recaudar el 100% de nuestro objetivo económico haremos lo siguiente:

English

This page can be viewed in